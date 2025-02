Lipavský: Putin ústupky neudělá, Ukrajinu chce zničit

Rusko nechce ustoupit ze své dobyvačné politiky a snahy zničit Ukrajinu jako celek a pokud připouští ruská strana nějaké jednání, tak o evropské bezpečnosti, a to ideálně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V rozhovoru pro ČTK řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), podle kterého to pro každého českého občana musí být naprosto nepřijatelný požadavek. Ukrajina podle šéfa diplomacie bojuje za svoji nezávislost, existenci a v přeneseném slova smyslu za evropskou bezpečnost.

Rusko proti Ukrajině rozsáhlou invazí zahájilo válku před téměř třemi lety. „Svět se za ty tři roky hodně proměnil. Myslím si, že všichni vystřízlivěli z představy o globalizovaném světě. Posiluje se to, co bychom mohli rétorikou studené války nazvat jako blokové dělení,“ uvedl Lipavský. O to více je podle něj důležité, kam Česko patří.

„Zároveň můžeme vidět, že válka na Ukrajině stále trvá a žádný z aktérů nejeví známky toho, že by zatím chtěl ustoupit,“ řekl ministr. Za důležité považuje to, že Česko stojí na straně napadené země, podporuje ji humanitárně, vojensky, politicky nebo na diplomatickém poli. „Nám se tím otevírají zajímavé obchodní příležitosti do budoucna i dnes, ale hlavně jde o to nejdůležitější, a to je naše vlastní bezpečnost,“ dodal.

Byť Rusové na frontě každý den částečně postupují, pokud se udrží západní jednota na straně Ukrajiny a podaří se nějakým způsobem na Rusko ještě více zatlačit, nelze říct, že by vyhrávalo, uvedl Lipavský. „Naopak skoro si dovolím konstatovat, že Rusko v celé řadě ohledů ztrácí,“ řekl.

Zvýšit na Putina tlak

Americký prezident Trump minulý týden pohrozil Rusku vysokými cly, pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války. Podle Lipavského o věci přemýšlí hlava státu správně. „Pouze vyšší tlak na Rusko donutí (ruského prezidenta Vladimira) Putina zasednout k jednacímu stolu. Pouze silná Ukrajina donutí zasednout Putina k jednacímu stolu,“ podotkl.

„Slabá Ukrajina, například pokud bychom jí přestali posílat zbraně, jak navrhují šílenci z hnutí ANO, tak bychom tím vlastně posílili Rusko,“ dodal Lipavský. Například první místopředseda opozičního hnutí Karel Havlíček nedávno řekl, že pokud by se ANO dostalo do vlády, nepokračovalo by v muniční iniciativě pro Ukrajinu.

Za zásadní považuje ministr zasahovat proti ruským hybridním hrozbám. „Konají po Evropě různé sabotáže. Je potřeba tomu ukázat jasnou stopku,“ uvedl. Jde o různé informační kampaně, které se snaží vyvolávat paniku a strach ve společnosti.

„Ale jsou to i fyzické akce, kdy Evropa zažila vlnu těch telegramových agentů nebo zápalné balíčky, které kdyby začaly hořet v dopravních letadlech, tak způsobí bezpochyby leteckou katastrofu. Na tom se odborníci shodují. A to opravdu už přestává jakákoliv sranda,“ podotkl.

Západní bezpečnostní činitelé mají podezření, že ruská rozvědka stála za spiknutím, jehož cílem bylo umístit zápalná zařízení v balíčcích do nákladních letadel mířících do Severní Ameriky. Jeden balíček vzplál v přepravním uzlu v Německu a další se loni vznítil ve skladu v Británii.

Za důležité Lipavský považuje, že součástí novely o prodlužování ochrany uprchlíků z Ukrajiny bude i zavedení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, ačkoli s tím část zákonodárců nesouhlasila. „To je přesně paragraf, který míří k tomu, abychom byli schopni proti takovýmto nekalostem zakročit. Jde o naši vlastní bezpečnost,“ řekl. Novela čeká na podpis prezidenta Petra Pavla. Za zásadní považuje Lipavský i mezinárodní spolupráci a aktivitu evropských institucí.

