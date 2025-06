Donald Trump si chce vzít zahraniční investory i firmy jako rukojmí

Americký prezident Donald Trump si připravuje půdu pro další kolo zastrašování zahraničních vlád. Tentokrát prostředek vpašoval do už tak kontroverzního „velkého krásného zákona“, který je především domácí reformou. I tato klička ale má háček, může dále poškodit mezinárodní obchod i americkou ekonomiku.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa dělá z americké ekonomiky stále méně předvídatelný prostor. Mimo agresivní celní politiku je schopná vpašovat rozbušky pro mezinárodní obchod i do zákonů, které mají s celní politikou zdánlivě společného jen málo. Příkladem je Trumpův „velký a krásný zákon“, který nyní přezkoumávají kongresmani.

Jak se říká, ďábel se skrývá v detailu, a nejinak je tomu i v Trumpově hospodářské politice. O Trumpově legislativní vlajkové lodi bylo napsáno už mnohé. Hovoří se hlavně o tom, že zákon snižuje daně určitým skupinám Američanů, zejména těm bohatším, a osekává rozpočet na sociální politiku. Šetření však nebude stačit a v průběhu let zásadním způsobem zatíží už tak zadlužený federální rozpočet. Výdajový charakter rozčílil i někdejšího šéfa pro šetření Elona Muska.

Nebezpečným detailem je v tomto případě takzvaná Sekce 899. Ačkoli je předloha zaměřená hlavně domácí politiku, tato část je dalším vyděračským nástrojem pro vlády po celém světe. Jako rukojmí si tentokrát bere firmy i jednotlivce působící v Americe, kterým může jejich podnikání pěkně znepříjemnit.

Co je diskriminační? O tom rozhoduje Trump

Ohrožení jedinci i společnosti k újmě přijdou jako slepí k houslím. Stačí, aby pocházeli ze země, kterou americká administrativa označí jako „diskriminační“, tedy která podle ní užívá vůči americkým subjektům „neférových zahraničních daní“. Ministerstvo financí má list těchto zemí čtvrtletně aktualizovat.

To, co je „neférová zahraniční daň“ je přitom značně subjektivní, třeba daň na technologický sektor, některé příjmové daně nebo i další národní pravidla. Může se tak stát, že firmy budou trestány za něco, co je například v evropském podnikatelském prostředí naprosto běžné, ale v USA funguje jinak. Jak známo ekonomika USA a Evropy jsou v mnohém odlišné světy – přesto se ale dosud nemluvilo o tom, že by jedna či druhá strana chtěla někoho diskriminovat nebo ožebračovat.

Zahraničnímu jednotlivci nebo firmě by americká vláda mohla za domnělé hříchy domácí vlády napařit ročně dodatečnou pětiprocentní daň, která by se navíc mohla každoročně zvyšovat o dalších pět procent až do konečné výše dvaceti procent (včetně třeba dividend nebo úroků).

Jak uvádí americká právní společnost Paul Hastings, dopady by byly dalekosáhlé, do „diskriminační“ kolonky by totiž prý lehce spadla nejen většina zemí Evropy, ale také například Kanada nebo Austrálie. Pro ilustraci - investiční banka Goldman Sachs pro deník The Guardian odhaduje, že kolem třiceti procent zisků firem z londýnského indexu FTSE 100 pochází z USA.

Rána do vlastního kolene

Nejsou to ale jen zahraniční firmy, které by touto politikou utrpěly. Jak je pro Trumpovu hospodářskou politiku příznačné, vyděračské praktiky bývají na druhé straně střelbou do vlastního kolene. Nejistota a značná míra svévole totiž velmi poškozuje USA coby dosavadní cíl zahraničních investic. Kdo půjde dobrovolně utrácet peníze, platit daně a vytvářet pracovní místa, pokud tuší, že je jeho země na „blacklistu“, nebo případně neví, zda se na něm neoctne příští čtvrtrok?

Data rovněž ukazují, že se nejedná o žádnou marginální záležitost. Zahraniční investoři v Americe utrácejí miliardy a jejich podíl v posledních letech setrvale roste.

Donald Trump sice chce, aby firmy vyráběly a fungovaly na území USA, ale zároveň to mnohým z nich znemožňuje. Když si to neuvědomuje on nebo jeho ministři, je ještě šance, že si toho všimnou členové Kongresu. I někteří republikáni se již nechali slyšet, že „velký krásný zákon“ je pro ně silné sousto. Jasněji bude na začátku prázdnin.