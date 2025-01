Největší fond světa vydělal loni 222 miliard dolarů. Podle měřítek fondu to bylo málo

Norský státní fond, který má aktuálně pod správou 1,8 bilionu dolarů a je největším investičním vehiklem světa, loni nabídl výnos 13 procent. V nominální hodnotě to činí 222 miliard dolarů. Podle měřítek fondu, který patří k největším investorům velkých technologických společností, to však bylo méně, než si jeho vedení přálo. Samotná norská vláda do fondu nově přisypala pouhých 35,6 miliardy dolarů a vypsala výběrové řízení na šéfa.

Peníze dělají peníze. To si v devadesátých letech řekla norská vláda a založila fond, do něhož měla vláda postupně vkládat část prostředků utržených za prodej ropy a zemního plynu. Fond začínal s 300 miliony dolarů, postupně narostl v největší investiční subjekt světa a v současnosti spravuje jmění v hodnotě 1,8 bilionu dolarů. Zároveň patří k největším investorům do nejslavnějších firem, jako jsou Tesla, Nvidia, Microsoft a Apple.

„Díky investicím do technologického sektoru Norges Bank Investment Management loni nabídl výnos 13 procent, tedy v nominální hodnotě 222 miliard dolarů,“ uvedla agentura Bloomberg. „Přesto výnos zaostal za očekáváním samotného fondu, a to téměř o půl procentního bodu měřeno jeho vlastním benchmarkem,“ dodala agentura. „Z tohoto pohledu přitom fond performoval nejhůř za posledních deset let a šlo o třetí nejhorší výsledek fondu,“ komentoval výsledky fondu jeho CEO Nicolai Tangen.

Samotné investice do technologického sektoru by norskému fondu nabídly výnos okolo 18 procent. Naopak záporný výnos přineslo realitní portfolio. Přesto pro další období vedení fondu očekává náročné období spojené jednak s nejistým vývojem amerického technologického sektoru a také očekávanými nejistotami spojenými s novými opatřeními Donalda Trumpa.

Hledá se šéf

Bez ohledu na úspěchy či relativní neúspěchy fondu vypsala norská vláda výběrové řízení na pozici CEO Norges Bank Investment Management. Nicolai Tangen totiž pomalu finišuje své první pětileté funkční období a podle Bloombergu tak musí dojít k vypsání tendru na příštího šéfa. Přihlášky do výběrového řízení mohou zájemci posílat do 16. února. Přesto není příliš pravděpodobné, že by Tangen na významném postu skončil.

„Osmapadesátiletý Tangen potvrdil zájem v pokračování ve vedení fondu. A díky jeho všeobecné popularitě se očekává, že roli CEO obhájí,“ uvedl Kari Lundgren z Bloombergu.

Podle odborníků se za Tangenova vedení fondu podařilo více využívat výhod dlouhodobých investic.

Tangen vs. Musk

Výraznější kontroverzí, které Tangen v posledních čelil, byla SMSková přestřelka s Elonem Muskem. Norský fond je s jedním procentem akcií Tesly druhým největším investorem výrobce elektromobilů. V loňském hlasování o možné výplatě bonusu ve výši 56 miliard dolarů Elonu Muskovi se však fond postavil proti této výplatě. To největšího akcionáře a CEO Tesly Muska rozčílilo a Tangenovi poslal nevybíravou SMS v reakci na pozvání na slavnostní večeři, jíž se zúčastnila velká část akcionářů a manažerů firem, do kterých norský fond investuje.

Soukromá konverzace byla zveřejněna na základě svobodného přístupu k informacím. Přesto Elon Musk ze zveřejnění v médiích obvinil právě Tangena.

