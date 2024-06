Trump dostal od podporovatele 50 milionů dolarů. Na kampaň už má víc peněz než Biden

Prezidentská kampaň v USA se pomalu rozjíždí. Exprezident Donald Trump na ní nyní získal od soukromého byznysmena významnou finanční injekci, uvádí server BBC.

Reklama

Prezidentské volby ve Spojených státech se nezadržitelně blíží. A oba hlavní kandidáti se připravují na společnou debatu, ve které se „face to face“ utkají již příští čtvrtek. Kromě toho však také shromažďují finanční prostředky na ostrou část prezidentské kampaně. Donald Trump nyní získal 50 milionů dolarů od miliardáře Timothyho Mellona, píše BBC.

Podle amerických médií dědic slavné bankéřské pittsburské rodiny Mellonů částku poslal den poté, co byl Trump shledán vinným ve všech 34 bodech obžaloby v kauze falšování finančních záznamů.Organizace MAGA (z amerického Make America Great Again - pozn. red.), který podporuje Trumpa, v posledních týdnech zvýšil výdaje na televizní reklamy podporující Trumpovu kandidaturu.

Deset milionů dolarů skupina obdržela od 78leté Liz a stejně starého Dicka Uihleinových, kteří v roce 1980 založili ve svém sklepě přepravní a balicí společnost Uline. Dvaačtyřicetiletá dvojčata Cameron a Tyler Winklevossové, zakladatelé kryptoměnové společnosti Gemini, uvedla, že na Trumpovu podporu věnovala jeden milion dolarů v bitcoinech, ale neupřesnila, kam byly dary zaslány.

Oba volební tábory - jak ten Bidenův, tak Trumpův - stále více zvyšují objem finančních prostředků od miliardářů, kteří mohou posílat neomezené částky politickým organizacím (známým jako PAC), které mají výjimku z jinak přísných pravidel financování volební kampaně. Takto poslal skoro 20 milionů dolarů například dvaaosmdesátiletý americký podnikatel a bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg, který je podporovatelem Bidena.

Reklama

Kapaň ve znamení miliard

Kromě několika posledních a významných finančních darů oznámila prezidentská kampaň Donalda Trumpa, že má na svém hlavním účtu více příspěvků než kampaň současného prezidenta zvoleného za Demokratickou stranu Joea Bidena, uvedla agentura Reuters s odvoláním na čtvrteční zveřejnění finančních záznamů.

Trumpova kampaň měla na konci května asi 116 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), což je více než dvojnásobek částky, kterou měla o měsíc dříve. Bidenova kampaň mezitím sdělila Federální volební komisi (FEC), že má na účtu asi 91 milionů dolarů (2,1 miliardy korun), což je jen o málo více než na konci dubna.

Úplný finanční stav obou kampaní není jasný, píše Reuters. Ačkoliv kampaně musely do čtvrtka nahlásit své finanční údaje federálnímu regulátorovi, několik jejich přidružených skupin na získávání finančních prostředků má na podání zprávy o nedávné činnosti čas až do konce června.

Bidenova kampaň a jeho strana již dříve zveřejnily neoficiální údaje, podle kterých disponují prostředky ve výši 212 milionů dolarů, ale neuvedly podrobnosti o tom, které výbory tyto peníze spravují.

Vyrovnaný souboj

Čísla zveřejněná Federální volební komisí zřejmě představují dramatický finanční obrat pro Trumpovu kampaň, která za Bidenem na začátku roku zaostávala. Celostátní průzkumy veřejného mínění naznačují vyrovnaný souboj obou kandidátů, ačkoliv Trump v průzkumech vede v několika státech, které nejsou dlouhodobě baštou jedné či druhé strany a které bývají pro výsledek voleb rozhodující.

Republikánská strana, která společně s Trumpem shromažďuje peníze na podporu jeho kandidatury, rovněž oznámila skokový nárůst příspěvků, a to na 54 milionů dolarů z 38 milionů. Demokratická strana oznámila, že má přibližně 65 milionů dolarů, což je o tři miliony dolarů více než v dubnu.

Trump: Zelenský je nejlepší prodejce všech dob, opět odešel s miliardami dolarů Politika Americký exprezident Donald Trump si postěžoval, že žádosti Ukrajiny o podporu Spojených států „neberou konce“, a uvedl, že v případě jeho znovuzvolení by byla záležitost rychle „urovnaná“. Podle Trumpa se „to musí zastavit“, z jeho slov ovšem nebylo zcela jasné, zda lídr Republikánské strany odkazoval na americkou pomoc nebo celou ruskou agresi. ČTK Přečíst článek

Biden se pustil do Trumpa. Chce, abyste věřili, že je vše zmanipulované, uvedl Politika Americký prezident Joe Biden se pustil do svého předchůdce a pravděpodobného soupeře v listopadovém klání o Bílý dům Donalda Trumpa, kterého podle agentury AFP poprvé označil za „odsouzeného pachatele“ poté, co jej porota v New Yorku uznala minulý týden vinným z 34 trestných činů souvisejícím s falšováním finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost před volbami v roce 2016. Volební kampaň Trumpovým odsouzením a Trumpovými útoky na justiční systém podle Bidena vstoupila "na neprobádané území". ČTK Přečíst článek