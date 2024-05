Zločinec, nebo mučedník? Dopad Trumpova rozsudku na prezidentskou kampaň nelze odhadnout, píše NYT

Někdejší prezident Donald Trump teď pozná, jaký je život zločince v New Yorku, je ale ještě příliš brzy říct, jak jeho trestní kauza ovlivní listopadové prezidentské volby. Napsal to deník The New York Times (NYT) poté, co porota ve čtvrtek Trumpa jako první bývalou hlavu státu uznala vinným z trestného činu.

„Byl to konec procesu jako žádný jiný: bývalý americký prezident byl shledán vinným ze 34 trestných činů,“ připomíná NYT rozhodnutí dvanáctičlenné poroty v případu falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce za mlčenlivost před volbami v roce 2016. Trumpovi hrozí až čtyři roky vězení.

„Než bude 11. července vynesen rozsudek, čeká Trumpa stejná zkušenost jako kohokoli jiného, kdo byl v newyorském soudním systému odsouzen za trestný čin. Newyorské probační oddělení s ním provede pohovor a připraví doporučení pro soudce (Juana) Merchana k vynesení rozsudku,“ uvedl deník.

Při takovém rozhovoru se může odsouzený „pokusit udělat dobrý dojem a vysvětlit, proč si zaslouží mírnější trest“. Jaké šance udělat „dobrý dojem“ má Trump, který opakovaně a tvrdě kritizoval soudce a o procesu hovořil jako o zmanipulovaném a ostudném, NYT neuvádí. Podotýká ale, že trest může být odložen kvůli očekávanému Trumpovu odvolání, které se zřejmě nestihne vyřešit do prezidentských voleb.

Do té doby budou Spojené státy podle listu v neprobádaných vodách. „Je příliš brzy na to, abychom věděli, jak rozsudek ovlivní prezidentskou kampaň. Nic v ústavě nebrání tomu, aby zločinec vykonával funkci prezidenta,“ podotýká NYT. Jak Trump, tak jeho soupeř v listopadových volbách - nynější prezident Joe Biden - se ihned snažili verdikt využít ve svůj prospěch. Trump se označil za „politického vězně“ a nechal se slyšet, že „spravedlnost je v Americe mrtvá“, zatímco Biden prohlásil, že jedinou cestou, jak udržet Trumpa mimo Bílý dům, jsou volby.

„Zda bude mít odsouzení v listopadu ohlas u voličů, je nemožné předvídat. Jedno je však jisté: Trumpovo odsouzení bude zkouškou pro americký lid a pro věrnost národa právnímu státu,“ doplňuje The New York Times.