Biden se pustil do Trumpa. Chce, abyste věřili, že je vše zmanipulované, uvedl

Americký prezident Joe Biden se pustil do svého předchůdce a pravděpodobného soupeře v listopadovém klání o Bílý dům Donalda Trumpa, kterého podle agentury AFP poprvé označil za „odsouzeného pachatele“ poté, co jej porota v New Yorku uznala minulý týden vinným z 34 trestných činů souvisejícím s falšováním finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost před volbami v roce 2016. Volební kampaň Trumpovým odsouzením a Trumpovými útoky na justiční systém podle Bidena vstoupila "na neprobádané území".

Reklama

„Poprvé v amerických dějinách se bývalý prezident, kterým je odsouzený pachatel, uchází o zvolení prezidentem,“ uvedl Biden během vybírání peněz na svou volební kampaň ve státu Connecticut. Trump podle Bidena „chce, abyste věřili, že je vše zmanipulované“, ale „nic nemůže být dále od pravdy“.

Biden již dříve označil za „nebezpečné a nezodpovědné“ Trumpovo tvrzení o zmanipulování soudu „jen proto, že se mu verdikt nelíbí“. Zdůraznil, že justiční systém je jádrem americké demokracie, a proto by se nikdy nikomu nemělo dovolit, aby jej ničil. „Nikdo nestojí nad zákonem,“ okomentoval již dříve rozhodnutí poroty.

Karel Pučelík: Trump je vinen. Bude to ale pro voliče vůbec něco znamenat? Názory Verdikt poroty ukázal, že ani političtí lídři nejsou nedotknutelní. Donald Trump je prvním odsouzeným prezidentem ze spáchání trestného činu, což je obrovská kaňka v životopisu. Dřív by to třeba něco znamenalo, ale v dnešní vypjaté Americe nemusí. Ani vězení Trumpa od podzimní kandidatury odstavit nemůže. Jednoduše řečeno, pokud Američané Trumpa v Bílém domě nechtějí, musí se tak vyslovit u voleb. Karel Pučelík Přečíst článek

Bývalý prezident byl porotou uznán vinným ze zatajování plateb za mlčení pornoherečce tvrdící, že měla před lety s Trumpem sex, což polititik popírá. Exprezident odsoudil verdikt poroty jako politicky motivovaný a obvinil z toho Bidena. Zároveň se snažil ze sebe v očích svých přívrženců udělat politického mučedníka a naznačoval, že kdyby se to mohlo stát jemu, mohly by potkat podobné věci i je, napsala AP.

Biden připomněl, že verdikt poroty byl jednomyslný a že se Trump může odvolat. Obvinil svého soupeře, že „napadá jak soudní, tak volební systém jako zmanipulovaný“.

Trump je nyní nebezpečnější

„Nic nemůže být nebezpečnější pro zemi, nebezpečnější pro americkou demokracii,“ řekl Biden. Každým dnem je podle něj jasnější, že Trump by ve svém druhém volebním období představoval daleko větší nebezpečí než v prvém. „Není to ten samý Trump, který byl zvolen v roce 2016. Je horší,“ řekl.

Zločinec, nebo mučedník? Dopad Trumpova rozsudku na prezidentskou kampaň nelze odhadnout, píše NYT Politika Někdejší prezident Donald Trump teď pozná, jaký je život zločince v New Yorku, je ale ještě příliš brzy říct, jak jeho trestní kauza ovlivní listopadové prezidentské volby. Napsal to deník The New York Times (NYT) poté, co porota ve čtvrtek Trumpa jako první bývalou hlavu státu uznala vinným z trestného činu. ČTK Přečíst článek

„Něco se v tom chlapovi zlomilo - opravdu prasklo - když v roce 2020 prohrál,“ řekl Biden a naznačil, že bývalý prezident uvedl do pohybu dav svých příznivců, kteří 6. ledna 2021 obsadili Kapitol. „Nedokáže se smířit s tím, že prohrál, doslova ho to přivádí k šílenství,“ řekl Biden. Bývalý prezident podle něj chce zrušit ústavu a také vyhrožuje, že pokud prohraje, dojde v Americe ke krvavé lázni.

„Co je to za člověka?“ ptal se Biden.

Trumpův štáb na žádost o vyjádření zatím nereagoval.

Prezident Biden se nezmínil o soudním procesu proti jeho synovi Hunterovi, podotkla AP.