Karel Pučelík: Populista Farage kandiduje do parlamentu. Konzervativci mají o problém víc

Nigel Farage vyrazil na pivo, popřemýšlel, a následně spustil kandidaturu do britského parlamentu. Přidělal tím vrásky už tak ustaraným konzervativcům. Všichni ostatní zase můžou očekávat, že s jeho vstupem bude kampaň drsnější a ošklivější.

Britské parlamentní volby přinesly první velké překvapení. I když, ruku na srdce, až tak překvapivé není. Známý euroskeptik a někdejší tvář brexitu Nigel Farage se vrací k aktivní politice, bude kandidovat v červencových parlamentních volbách a zároveň povede protestní stranu Reform UK.

Faragerova strana sice nepatří k favoritům, ale volební počty jistě výrazně ovlivní. Obávat se musí zejména konzervativci, kteří jsou v obležení ze všech stran. Zleva a ze středu na jejich kandidáty útočí labouristé a Liberální demokraté, zprava pak Reform UK. Před dosluhujícím premiérem a lídrem konzervativců stojí těžko řešitelné dilema, oběma pólům se lze zavděčit jen těžko nebo vůbec.

Naopak lídr labouristů Keir Starmer může být v klidu, protože Farage oslabí jeho protivníky. Výhoda je to ale jen částečná, protože – jak se už nyní ukazuje - enfant terrible britské politiky kampaň a její témata stáhne k otázkám, které mají populisti rádi, jako je třeba migrace.

„Mluví naším jazykem“

Nigel Farage si za svůj volební obvod vybral oblast kolem města Clacton-on-Sea hrabství Essex na jihovýchodním pobřeží země. Není to náhoda. Clacton je „bezpečný“ konzervativní obvod, ovšem v minulosti ho reprezentoval poslanec Douglas Carswell, původně konzervativec, který však místo dokázal dvakrát obhájit i ve fialových barvách strany UKIP, tedy Farageově bývalé partaji.

Budou na něho místní slyšet? Mohli by. „Mluví naším jazykem. Má charisma, elán a skutečnou vůdčí osobnost, což nám u těchto šedivých lidí bohužel chybí. Jsou nevýrazní a nudní, a to on vůbec není,“ řekla například jedna z přihlížejících startu kampaně deníku The Guardian.

Farage začal kampaň zostra. „Co vám mohu nabídnout? Mohu vám slíbit, že vím jednu věc. Že žena nemůže mít penis! Žádné woke politicky korektní nesmysly ode mě nedostanete,“ hřměl Farage, který si během akce vysloužil zásah porcí mléčného koktejlu od jedné z odpůrkyň.

Mimo to se pustil do kritiky migrační politiky, což patrně bude leitmotivem celého jeho snažení. Navrhl například, aby čistá migrace byla nulová – tedy aby ročně do země přišlo tolik lidí, kolik jich za stejný čas odejde. Lídři se tak trochu předhánějí, kdo z nich bude vůči migrantům tvrdší, přitom ekonomika a zvláště některé obory příchozí vyloženě potřebují. Pro ilustraci, onen tvrdý přístup není namířen jen na lidi, kteří přijíždějí po moři ve člunech, ale problém usídlit se v Británii dnes má i našinec s odborným vzděláním a klidně i doktorátem k tomu nebo manželka či manžel britského občana.

Chystá se nepřátelské převzetí?

Farage, který byl dosud čestným prezidentem Reform UK (a zároveň hlavním „akcionářem“, jak jsme již psali dříve), přitom dlouhodobě tvrdil, že straně sice pomůže v kampani, ale sám kandidovat nebude. Poslední léta bylo jeho hlavním zaměstnáním moderování na pravicově-konzervativním kanále News GB a na podzim chtěl pomáhat Donaldu Trumpovi v boji o Bílý dům. Jak ale kolem kandidátů osciloval, přišel na jiné myšlenky. Vzal si den volno, zašel si na pivo, a názor změnil. Těžko říct, jestli je jeho motivací starost o Británii, nebo jako člověk zvyklý na pozornost prostě nedokázal stát stranou.

Dosud byl Farage maximálně členem jím nenáviděného Evropského parlamentu, do Dolní sněmovny kandidoval sedmkrát, ale pokaždé neúspěšně. Ať už se mu tona osmý pokus podaří nebo ne, bude mít nezanedbatelný vliv na výsledky voleb. Pokud ale uspěje, kam povedou jeho další kroky? Spokojí se rolí vůdce malé a prakticky bezvýznamné strany, která těží jen z jeho známosti a nespokojenosti konzervativních voličů?

Jednou ze spekulací je, že se Farage pokusí převzít Konzervativní stranu. Sám se o této možnosti rozhovořil a připomněl příklad z Kanady, kde na začátku tisíciletí šéf menší protestní strany Stephen Harper postupně ovládl tamější konzervativce a stal se premiérem.

Průzkumy naznačují, že dosud vládní strana i s přispěním Reform UK skončí s nejhorším výsledkem za desítky let. Farage, který se mezi některými konzervativci stále těší respektu, by pak mohl posbírat trosky a pustit se do obnovy. To by ale vyžadovalo spoustu práce – a vytrvalost nikdy nepatřila mezi Farageovy přednosti.