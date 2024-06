Trump: Zelenský je nejlepší prodejce všech dob, opět odešel s miliardami dolarů

Americký exprezident Donald Trump si postěžoval, že žádosti Ukrajiny o podporu Spojených států „neberou konce“, a uvedl, že v případě jeho znovuzvolení by byla záležitost rychle „urovnaná“. Podle Trumpa se „to musí zastavit“, z jeho slov ovšem nebylo zcela jasné, zda lídr Republikánské strany odkazoval na americkou pomoc nebo celou ruskou agresi.

Některá média včetně webu Politico ovšem jeho slova interpretovala jako výhrůžku ohledně zastavení podpory Kyjevu. Mnozí republikánští členové Kongresu odmítají vyčleňování dalších peněz na tento účel, zatímco Trump v kampani za znovuzvolení své stanovisko veřejně nedává jasně najevo. Podle nedávné zprávy listu The Washington Post v zákulisí vyjádřil ochotu tlačit na Kyjev, aby se vzdal části ukrajinského území.

O podpoře Ukrajiny Trump v noci mluvil na konferenci pravicového spolku Turning Point USA v Michiganu. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v projevu označil za „nejlepšího prodejce všech dob“. Odkazoval při tom na zhruba 60 miliard dolarů (kolem 1,4 bilionu korun), které Kongres na jaře uvolnil na podporu Ukrajiny a dalších spojenců USA.

Nebere to konce

„Zrovna před čtyřmi dny odešel se 60 miliardami. A přijde domů a oznámí, že potřebuje dalších 60 miliard. Nebere to konce, nebere to konce,“ řekl Trump. „Budu to mít urovnané ještě než se dostanu do Bílého domu jako zvolený prezident. Musí se to zastavit,“ pokračoval za jásotu publika.

Trump, který má jistou nominaci Republikánské strany do listopadových prezidentských voleb, často vyhlašuje, že by v případě druhého volebního vítězství velmi rychle válku Ruska proti Ukrajině ukončil. Už ale nespecifikuje, jak toho chce dosáhnout. Zároveň neustále tvrdí, že kdyby nebyl prezidentem USA Joe Biden, Rusko by Ukrajinu v roce 2022 vůbec nenapadlo.

Trump se za necelých pět měsíců v souboji o Bílý dům s největší pravděpodobností znovu utká s Bidenem. Podle průzkumů veřejného mínění je stále mírným favoritem voleb.

