Trump oznámil spojení ocelárny U.S. Steel s japonským rivalem Nippon Steel

Americká ocelářská společnost U.S. Steel uskuteční plánované spojení s japonským konkurentem Nippon Steel, uvedl americký prezident Donald Trump. Japonci již dříve podali nabídku na převzetí firmy U.S. Steel za téměř 15 miliard dolarů (téměř 330 miliard korun). Tuto transakci však zablokoval předchozí americký prezident Joe Biden. U.S. Steel má výrobní aktivity rovněž na Slovensku.

Podle nejmenovaného představitele Bílého domu nyní Trump plán společnosti Nippon Steel na převzetí firmy U.S. Steel schválil, píše agentura Kjódó. „Bude to plánované partnerství mezi U.S. Steel a Nippon Steel, které vytvoří nejméně 70 tisíc pracovních míst a přinese 14 miliard dolarů do americké ekonomiky,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Agentura Reuters již dříve informovala, že Nippon Steel hodlá v případě schválení fúze investovat 14 miliard do aktivit firmy U.S. Steel.

Zlomový okamžik pro průmysl USA

Společnosti U.S. Steel a Nippon Steel podle agentury Kjódó Trumpovo rozhodnutí vítají. „Měl by to být zlomový okamžik pro americký ocelářský průmysl,“ uvedla firma Nippon Steel. Společnost U.S. Steel pak ocenila, že Trump věnuje „osobní pozornost“ budoucnosti podniku a tisíců pracovníků v ocelářském průmyslu.

Akcie společnosti U.S. Steel v reakci na Trumpovo prohlášení výrazně posílily. Páteční obchodování na newyorské burze tak uzavřely s nárůstem o více než 21 procent.

Společnost U.S. Steel byla založena v roce 1901 a má sídlo v Pensylvánii. Bývala symbolem americké ekonomické zdatnosti, v poslední době ale jen těžko drží krok se zahraniční konkurencí. Firma vlastní mimo jiné košické železárny U.S. Steel Košice, dříve Východoslovenské železárny.

