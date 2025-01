David Ondráčka: Arogance a neomezená moc. Hejtman za ANO Bělica začíná připomínat tajemníka KSČ Mamulu

Praha daleko, pánbůh vysoko a Babiše to nezajímá. Příběh hejtmana Bělici za ANO v Moravskoslezském kraji ukazuje, jak se staví regionální kultíky osobnosti a jak se kumuluje politická moc v krajské politice v jedněch rukou. Růst krajských autoritářů se stává problém pro celou republiku.

Bělica je nebezpečnou ukázkou toho, jak vlastně chutná moc, jak snadno můžete vylézt nahoru a kvůli nezájmu lidí vám skoro vše může dlouho procházet. Jak arogance, neomalenost a neomezená moc, korumpuje absolutně. Sám pocházím z Havířova a mám to město i razovity kraj rád, proto mi není jedno, že ho ovládají takové figury. Ale jak říká jedno hezké přísloví v místním dialektu, po našimu, „na každum šfině se voda vaři a na kjereši už bulko.”

Nový Mamula

Pro vysvětlení, Mamula byl nechvalně proslulý krajský tajemník KSČ na Ostravsku od 70. let. Stalinista, který prosazoval tvrdou normalizaci po roce 68 a byl všeobecně nenáviděn. Velmi podobně to teď začíná působit v Ostravě a okolí se současným hejtmanem Bělicou. Ten chlápek je fakt nebezpečný a Mamulu začíná připomínat. Nejen mimořádnou kumulací funkcí, arogancí a výhrůžkami lidem okolo. Ale také způsobem přehlíživé komunikace. Ví, že Ostrava je daleko a ve stínu, komunální a krajská politika média nezajímá a tak si on a jeho podřízení mohou dělat téměř cokoli. Třeba si Bělica může pořídit doktorský titul jako ozdobu, což místní funkcionáři dělají rádi, dodává jim to vážnost.

Bělica je původem karatista, což ve městě lidé velmi dobře ví, na hodně lidí při osobním jednání působí agresivně až fyzicky výhružně. Ale většina o tom raději mlčí.

Průšvihy v Havířově

Havířov řídil několik Bělica velmi autokraticky, ale na pozadí běží spousta podivných kauz. Už tři roky probíhá v Havířově, kde byl do prosince primátorem, vyšetřování úplatků za zakázky městské realitní agentury. Detektivové zasahovali na radnici i v této příspěvkovce města, ale Bělica vše zahrává do autu, že se nic neděje.

Nedávno velmi plasticky popsal Jiří Kubík pro Seznam Zprávy kauzu jablečných sadů v Životicích. Město loni koupilo ztrátovou firmu za neuvěřitelných 42 milionů a Bělica to silně podporoval. Jde primárně o pozemky pro chystaný obchvat města. Pro pochopení, majiteli sadů byla manželka exhejtmana Tošenovského za ODS a poslanec Fridrich za ANO, ti je před pár lety koupili za jeden milion, takže na tom obchodu a evidentních spekulacích s pozemky vydělali více než čtyřicetinásobně. To je docela pecka zhodnocení, ne? Městu samozřejmě nejde o provoz prodělečného sadu jablek, ale takto probíhá ukázkově prakticky legalizované vyvádění peněz z městské kasy.

A mohli bychom pokračovat dlouho dalšími kauzami, nepochopitelným prodejem tepláren, jmenováním ředitelů škol z řad kámošů z ANO, dosazováním známých do městských firem a podobně. Zatím to však nezpomalilo jeho postup k vyšším funkcím.

Babiš nereaguje, dokud nepřijde policie

Babiš je absolutní vládce ANO a může korigovat takové kultíky osobnosti, ale zajímají ho jen sněmovní volby a funkce premiéra. Nereaguje na narůstající klientelismus ANO v regionech a přímé korupční vazby jeho lidí. Dokud mu to lidi na Ostravsku (a jinde) ve volbách hází, tak je všechno fajn.

Babiš reaguje jedině, pokud mu jeho lidi přímo zatknou policajti. Pokud zasahuje na radnici NCOZ, pak to je celorepubliký průser, zajímá to média a ohrožuje to podzimní volby. Pak ostentativně zasáhne a okamžitě vylučuje z hnutí, padni komu padni, prostě selhal, nechal se chytit, tak to vlastně byl nastrčený člověk, my jsme přece protikorupční hnutí.

Ostravsko ovládám

Ale zpět k Bělicovi. Využil slabého složení krajských členů v ANO na Ostravsku. A také situaci, kdy ANO odvolalo hejtmana Vondráka (ten okamžitě převlékl kabát a teď je místní lídr hnutí STAN..). Bělica to vakuum využil, ovládl krajskou organizaci, dosadil a povýšil své loajální lidi, tím je dostal na volitelná místa kandidátek na kraj, má loajální klub zastupitelů a buduje si neotřesitelnou pozici. Je to velmi podobný model, jaký fungoval dříve na kraji mezi ODS a ČSSD (ty taky asistují a svítí u toho Bělicovi v koalicích), teď v podání ANO. Funkcionáři, přehlížení, nedotknutelnost, kšefty, zneužívání funkcí. A nakonec ovládají celé Ostravsko.

Ruku v ruce s tím jde neuvěřitelná arogance při komunikaci. S novináři se jedná stylem, na nic se neptejte, objednejte se přes můj sekretariát, napište mailem, třeba se vám ozveme. Místní média jsou podchycená, nějaká velká investigativa se tam opravdu nedělá. Obecně to mají regionální média těžké a s krajem musí nějak vycházet, pokud chtějí tu práci dělat a mít přístup k informacím.

A opozice je úplně marginalizovaná, na nic jí neodpovídají, jen zesměšňování a urážky. A podobný model z města, z Havířova, si Bělica přenáší i na kraj. Tam omezili diskusi na zastupitelstvu, takřka vše se schvaluje en blok bez debaty. Logika je jasná. Máme většinu, tak vládneme, na nic se neptejte, máme ten mandát. Až vyhrajete vy, pak si vládněte.

Tituly

Poslední exces byl zveřejněn tento týden, zase jen dokládá tu rostoucí chuť a samozřejmost. Deník N ukázal, že hejtman Běliaca obhájil svou doktorskou práci na VŠB Ostrava. Opomenturu jeho práci mu dělali jen a jen kolegové z ANO a práce překvapivě nyní není k nalezení a tím k odbornému posouzení její kvality a autetičnosti.

Dovedete si představit, že píšete odborné články, děláte nesnadný výzkum, skládáte zkoušky a hlavně píšete komplexní odbornou dizertaci v době, kdy jste ve funkci poslance, primátora statutárního města a pak i hejtmana jednoho z největších kraj v republice, a předsedy hnutí ANO v kraji, a máte spoustu dalších veřejných funkcí. Reálně to je nemožné, ale v Ostravě teď evidentně nic není nemožné. A nikomu to asi nevadí.