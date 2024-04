Foldyna i člen Pirátů. Jaká je česká stopa kolem proruského webu Voice of Europe?

Asistent poslance SPD Jaroslava Foldyny Milutin Ilić spoluorganizoval v Praze únorovou konferenci, které se zúčastnili zástupci proruského zpravodajského portálu Voice of Europe, který je nově na českém sankčním seznamu.

Na organizaci a financování se podle Iliče podílel také německý poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň. Vyplývá to ze zjištění Deníku N a polského listu Gazeta Wyborcza. Web Voice of Europe podle Bezpečnostní informační služby (BIS) provozovali proruští podnikatelé s cílem ovlivnit evropské volby.

Deník N uvedl, že únorové konference se vedle zástupců zmíněného serveru účastnili zástupci krajně pravicových stran z různých zemí Evropy a vystoupil tam mimo jiné sám Ilić, Foldyna, europoslanec za SPD Ivan David nebo člen Pirátů Giuseppe Maiello. Akci spoluorganizoval spolek Geopolitikon, který založil a vede Foldynův asistent srbského původu Ilić.

Ilić Deníku N řekl, že německý poslanec Bystroň, který je českého původu, se podílel na organizování druhé části konference a pomáhal i s financováním. Následně ale řekl, že Bystroň platil pouze oběd některým hostům. Vyjádření spolkového poslance a dvojky stranické kandidátky AfD pro volby do Evropského parlamentu se deníku nepodařilo získat.

Podle dřívějších informací Deníku N a německého magazínu Der Spiegel vyslovila česká BIS podezření, že Bystroň dostával úplatky od proruské sítě. Toto podezření vysvětlil Bystroň vedení své strany, přijímání peněz odmítl. ČTK v pondělí sdělil, že cítí po jednání předsednictva strany jasnou podporu. Předsednictvo AfD v prohlášení zaslaném médiím sdělilo, že poslance musí považovat za nevinného. Podle německého kancléře Olafa Scholze však nelze brát obvinění na lehkou váhu.

Podle Bystroně by česká vláda premiéra Petra Fialy (ODS) nyní měla vysvětlit, zda v jeho kauze nejednala pod tlakem ze zahraničí, například z Berlína či z NATO.

Fialův kabinet koncem března rozšířil sankční seznam o dvě fyzické a jednu právnickou osobu, konkrétně o politika a podnikatele Viktora Medvedčuka, politika Arťoma Marčevského a společnost Voice of Europe. Podle tehdejšího vyjádření premiéra osoby nově zařazené na národní sankční seznam usilovaly o získání vlivu v zemích Evropské unie a následně v Evropském parlamentu (EP). Informace o tom, že by se to týkalo českých politiků a občanů, stát podle Fialy nemá.