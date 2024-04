Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň v dopise vedení strany odmítl podezření, že od proruské sítě a od Rusů přijímal úplatky. Informovala o tom agentura DPA, která má dopis k dispozici.

Reklama

Bystroňovo prohlášení podle DPA už přijala AfD. Bystroň už dříve řekl, že chce vedení strany celou kauzu osobně vysvětlit po velikonočních prázdninách. Ty v Berlíně skončí tento týden. Příležitost k tomu bude mít příští týden v pondělí, kdy zasedá vedení AfD.

„Nikdy jsem od pracovníka VoE (nebo od nějakého Rusa) nedostal peníze či kryptoměnu,“ napsal Bystroň. Poznamenal, že vládní činitelé se pokouší vysoké volební preference opozice zvrátit očerňující kampaní a s pomocí tajných služeb. Dodal, že podezření vůči němu jsou lži a falešná obvinění.

Ukrajinci začínají improvizovat. Pro útok na cíle v Rusku předělali dvoumístné letadlo na dron Zprávy z firem Ukrajinské ozbrojené síly před několika dny použily k útoku na strategický průmysl v hloubi Ruska lehké sportovní letadlo místní výroby, které proměnili v dron. ČTK Přečíst článek

Zkratka VoE, kterou Bystroň použil, odkazuje na nyní zablokovanou platformu Voice of Europe. Ta publikovala protiukrajinské a proruské postoje a Bystroň tomuto médiu v minulosti poskytoval rozhovory.

Spolupředsedové AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová vyzvali Bystroně, aby jim do dnešních 14:00 poskytl písemné vysvětlení celého případu. Očekává se, že v pondělí bude poslanec s vedením strany o věci osobně hovořit.

Bystroň je dvojkou AfD pro červnové volby do Evropského parlamentu. Ve straně se mezitím objevily názory, že by až do vysvětlení kauzy měl zůstat mimo volební kampaň.