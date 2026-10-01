Fiala se pustil do Babiše: Lidem jste slíbili lepší život. A ten není
Bývalý premiér Petr Fiala ostře zaútočil na vládu Andreje Babiše. Ve Sněmovně jí vyčetl dražší hypotéky a pohonné hmoty, rostoucí schodek rozpočtu i to, že vlastní nesplněné sliby podle něj svádí na předchozí kabinet.
Koaliční vláda Andreje Babiše má podle bývalého premiéra Petra Fialy pro občany především sliby, pro sebe výmluvy a pro daňové poplatníky stále dražší účet. Předseda ODS to řekl při sněmovním jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu, během něhož kritizoval rostoucí úrokové sazby hypoték, vyšší ceny pohonných hmot i plánované další zvýšení schodku státního rozpočtu. Proti jeho vystoupení se ohradil ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé), jenž mimo jiné připomínal vyšší inflaci za Fialova kabinetu a pokles reálných mezd.
„Tato vláda má pro občany sliby, pro sebe výmluvy a pro daňové poplatníky účet, a to účet pěkně drahý,“ prohlásil Fiala. Omluveného premiéra Babiše obvinil z toho, že po nástupu kabinetu vytvářel obraz země ve výrazně horším stavu, než v jakém ji podle Fialy ve skutečnosti převzal. „Falešná pověst o spálené zemi má omluvit každé nesplněné slovo a každou miliardu dluhu,“ uvedl bývalý premiér.
Fiala se zároveň pustil do vysvětlování současné drahoty. Připomněl, že když byl Babiš v opozici, dával vysoké ceny za vinu tehdejší vládě, zatímco nyní kabinet podle něj argumentuje především vývojem ve světě. „Občanům jste ale neslíbili, že najdete lepší vysvětlení pro drahotu, slíbili jste jim lepší život. A ten není,“ řekl.
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„Kde jsou levnější hypotéky?“
Někdejší premiér následně připomněl předvolební sliby a postavil je proti současné situaci. „Kde jsou levnější hypotéky, kde je levnější tankování, kde je ten život, který měl být po vašem nástupu pro lidi tak snadný?“ tázal se ve Sněmovně.
Terčem jeho kritiky se stal také plánovaný schodek státního rozpočtu. Kabinet jej chce podle uvedených čísel zvýšit z letošních 310 miliard na 386 miliard korun. Rozdíl 76 miliard podle Fialy nelze připsat předchozí vládě. „Tak teď vypadá vaše cesta k vyrovnanému rozpočtu,“ poznamenal s tím, že současný kabinet podle něj připravuje lidem navzdory předchozím slibům dražší budoucnost.
Fiala svou kritiku shrnul i další ostrou poznámkou na adresu vládních slibů. „Z programového prohlášení vlády se ještě nikdo nenajedl, z předvolebního videa ještě nikdo nezaplatil hypotéku a před ruským dronem nás neochrání slovo mír sebelépe napsané na billboardu,“ uvedl.
Šťastný v reakci připomněl míry inflace v letech 2022 až 2025 a propad reálných mezd. „Zhruba jedna třetina úspor všech lidí byla zničena. Lidé sice nominálně dostávali více peněz, ale kvůli růstu cen si za ně mohli koupit méně,“ řekl ministr. Upozornil také na nynější meziroční snížení cen elektřiny a plynu. „Tam, kde vláda cenu ovlivnit může, jsme zasáhli,“ dodal.
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Tak tohle se nepovedlo. Opozice svolala mimořádné zasedání Sněmovny pod záminkou odvolání vlády. Dobře věděla, že se jí vládu odvolat nepodaří, ale chtěla aspoň ukázat voličům, že je dobrým hlídacím psem. Jednání se ovšem zvrtlo, vládní koalice ho využila pro svou předvolební propagaci.
Došlo i na Agrofert
V další části vystoupení se Fiala věnoval také Babišovu údajnému nevyřešenému střetu zájmů spojenému se skupinou Agrofert. Podle bývalého premiéra Babiš nedokázal dostatečně oddělit výkon své funkce od zájmů holdingu. Fiala zároveň tvrdil, že nadále trvá riziko ekonomických dopadů i možného ohrožení evropských dotací.
Jeho vystoupení přerušila polední přestávka. Potom, co se k řečništi vrátil po polední přestávce, kritizoval také přístup vlády i k obraně. „Obrana země se připravuje před krizí a ne až ve chvíli, kdy tato krize nastane,“ řekl.
Do Babiše si bývalý premiér rýpl i kvůli tomu, že dal před jednáním Sněmovny o nedůvěře vládě předvolebním mítinkům. Fiala to označil za absolutně nevhodné. Babiš poslal omluvenku do 17:30.
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