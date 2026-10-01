Konec továrny Baťa zasáhne i dalšího českého výrobce obuvi
Plánovaný konec výroby v továrně Baťa v Dolním Němčí dopadne také na zlínské Vasky. Firma tam vyrábí nejen společnou kolekci Baťasky, ale také desítky tisíc dalších párů obuvi. Spolupráce po uzavření závodu zřejmě skončí, Vasky se však nebrání přesunu výroby Baťasek do vlastních kapacit.
Plánované ukončení výroby obuvi společnosti Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku zasáhne také zlínskou obuvnickou firmu Vasky. Ta v tamním závodě společně s Baťou vyrábí kolekci Baťasky, které dosud vzniklo 2000 párů. Podle majitele Vasek Václava Staňka je pravděpodobné, že po doprodání posledních kusů nebude společná kolekce pokračovat.
Spolupráce Vasek s továrnou v Dolním Němčí je ale výrazně širší. „Od roku 2025 je tato továrna také součástí našeho příběhu. Právě tady vyrábíme společně s Baťou kolekci Baťasky, kterých dosud vzniklo 2000 párů. Mimo kolekci Baťasek pro nás ševci a šičky v Dolním Němčí vyrobili přibližně 25 až 30 tisíc párů bot a aktuálně na dalších 15 tisíc párů čekáme,“ uvedl Staněk.
Tyto objednané páry by ještě měly v závodě vzniknout. Výroba má podle Staňka pokračovat do konce roku, zatímco část provozu, konkrétně spodková dílna, má fungovat až do března. Vasky proto počítají s tím, že budou dostupné kapacity továrny v následujících měsících dál využívat. Do budoucna však podle Staňka ukončení výroby omezí především společnou kolekci s Baťou a další modely, které Vasky v Dolním Němčí vyrábějí.
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Baťasky mohou dostat druhou šanci
Po doprodání posledních kusů podle Staňka nejspíše skončí i samotná spolupráce na kolekci Baťasky. Vasky ale připouštějí možnost, že by výroba společného modelu mohla pokračovat jinde. „Pokud by jednou z cest však bylo přesunout výrobu Baťasek do našich výrobních kapacit, jsme připraveni se o této variantě s Baťou bavit,“ uvedl Staněk.
Uzavření závodu přichází pro Vasky v komplikovaném období. Při červencovém požáru výškové budovy v centru Zlína firma přišla o svůj sklad a právě továrna v Dolním Němčí byla jednou z možností, jak zvýšit výrobní kapacity a rychleji obnovit zásoby značek Vasky a Botas. Firma se od požáru snaží produkci navyšovat na maximum, možností další výroby v Česku a na Slovensku však podle Staňka postupně ubývá.
Před požárem Vasky vyráběly přibližně 12 tisíc párů bot měsíčně. V září se produkce zvýšila na zhruba 16 tisíc párů, tedy asi o třetinu nad běžný měsíční objem, a v listopadu firma doufá až v padesátiprocentní navýšení. Poptávka přitom podle Staňka problémem není. „Přes všechny komplikace jsme meziročně stále v lehkém růstu. V tuto chvíli nás paradoxně více než poptávka omezuje množství zboží, které dokážeme vyrobit a mít skladem,“ uvedl.
Vasky nyní využívají provizorní sklady v Otrokovicích a zároveň hledají dlouhodobé řešení.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Poslední továrna Baťa ve střední Evropě skončí
Továrna Baťa v Dolním Němčí je jediným výrobním závodem společnosti ve střední Evropě. Obuv se tam vyrábí od roku 1970, součástí společnosti Baťa je závod od roku 1992. Firma však uvádí, že provoz není rentabilní, a výrobu proto v příštím roce postupně ukončí.
Konec závodu se dotkne 92 zaměstnanců. Jen v loňském roce továrna vyrobila pro prodejny Baťa a další zákazníky kolem 150 tisíc párů obuvi. Samotná značka Baťa z českého trhu nezmizí a v tuzemsku bude dál působit prostřednictvím své maloobchodní sítě.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.