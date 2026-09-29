Dalibor Martínek: Opozice si naběhla. Z odvolávání vlády se stal Babišův předvolební mítink
Tak tohle se nepovedlo. Opozice svolala mimořádné zasedání Sněmovny pod záminkou odvolání vlády. Dobře věděla, že se jí vládu odvolat nepodaří, ale chtěla aspoň ukázat voličům, že je dobrým hlídacím psem. Jednání se ovšem zvrtlo, vládní koalice ho využila pro svou předvolební propagaci.
Dnes je to tady předvolební mítink, a já jsem rád, že tady můžu mluvit, prohlásil s jízlivým úsměvem Andrej Babiš na začátek svého proslovu před Sněmovnou, kterou svolala opozice. Ta chtěla prezentovat své výtky vůči premiérovi a zaujmout tím veřejnost. Stal se pravý opak, arénu ovládl Babiš.
Ve více než hodinovém proslovu to vzal premiér od Aše až k Žilině, od jeho vyjednávání v Bruselu o emisních povolenkách až po zpřísnění trestů za vybržďování na dálnici. Zcela využil svůj prostor, aby mluvil úplně o všem, a voličům ukázal, jak se dere za jejich dobré životy. Neopomněl zmínit, že přidal důchodcům, staví nejvíc dálnic v historii, staví nové nemocnice, protože zdraví občanů mu nejvíce leží na srdci, rychle nabírá vojáky, aby země byla bezpečná. Skutečně nevynechal ani jednu oblast.
Na účtech hlavního města je nyní přes dvě stě miliard korun. Praha si je šetří na velké dopravní stavby, jako je metro D nebo pražský okruh. Opozice současnému vedení města vytýká, že peníze nechává ležet ladem, místo aby je investovalo do rozvoje.
Praha sedí na dvou stech miliardách. Utratit, či ušetřit? Vede se předvolební boj
Politika
Na účtech hlavního města je nyní přes dvě stě miliard korun. Praha si je šetří na velké dopravní stavby, jako je metro D nebo pražský okruh. Opozice současnému vedení města vytýká, že peníze nechává ležet ladem, místo aby je investovalo do rozvoje.
Alena Schillerová opět pomluvila minulou vládu za vysoké schodky. Všemi projevy ministrů, kteří měli u pultíku přednost, se linula cifra 1,2 bilionu korun dluhů, které nasekala Fialova vláda. Toto měli v ANO dobře sladěné.
Taktická chyba
Lidovci svolali schůzi o důvěře kvůli schodku rozpočtu na rok 2027 ve výši 386 miliard korun, v ANO vytáhli protizbraň, tisíc dvě stě miliard. Po úvodním projevu předsedy ODS Martina Kupky, který půl hodiny tepal vládu za vysoký schodek rozpočtu, za střet zájmů Andreje Babiše a za urážení soudců, vládní koalice utloukla opozici čepicemi.
Když Kupka označil schodek rozpočtu na rok 2027 za rozpočtový armagedon, následně mluvící Alena Schillerová ho jednoduše smázla, že za to může minulá vláda. Tečka. Voliči, vyber si. Následně se u pultíku střídali ministři vlády jak apoštolové na staroměstském orloji. Takhle si to asi opozice nepředstavovala.
Ministři Babišovy vlády dostali tímto mimořádným zasedáním Sněmovny, sledovaným médii, ideální možnost se před komunálními a senátními volbami vychválit. Jan Grolich, šéf lidovců, který celou akci vymyslel, měl patrně jiný záměr. Asi chtěl ukázat, jak vláda utrácí veřejné peníze na uplácení voličů. Jenže, svoláním schůze dal prostor vládní koalici vyprávět svůj vlastní příběh.
Grolich vyzval všechny opoziční poslance, aby se vyjádřili k tomu, co všechno dělá vláda špatně. V době vzniku tohoto textu bylo k řečnickému pultíku přihlášeno 53 poslanců. Bude to dlouhá schůze. Která povede pouze k tomu, že volič se pouze utvrdí ve svých názorech. Nezaznívají žádné nové argumenty. Lžete, říká Babiš. Kradete, tvrdí opozice. Status quo. Opozice si trošku naběhla na vidle. Chtěla ukázat vládu nahou. Spíš koalici nahrála. Pokud by opozice chtěla uspět, chtělo by to hrubší kartáč, a ne dát Babišovi k dispozici řečniště.