Bitcoinerům se nelíbí regulace krypta: Český stát si přisazuje nad rámec směrnice
Finanční správa bude od provozovatelů tuzemských peněženek a burz dostávat data o majitelích kryptoměn. Česká kryptoměnová asociace varuje, že vláda jde nad povinný rámec požadovaný evropskou směrnicí a její návrh má pro sektor rizika. Hlavně v oblasti ukládání reportovaných dat.
Už nějakou dobu je jasné, že majitelé bitcoinů a dalších kryptoměn nebudou moci lehce žít mimo tradiční finanční a daňový systém. Česko se chystá na přijetí evropské směrnice o regulaci kryptoměn s názvem DAC8. V rámci ní budou kryptoburzy a směnárny Finanční správě ČR pravidelně předávat údaje o svých klientech a jejich transakcích. Stát bude moci spojit jméno a bydliště člověka s několikaletou historií jeho obchodování napříč poskytovateli.
Podle České kryptoměnové asociace (ČKMA) návrh zákona dostatečně neřeší, kdo bude moci tyto informace spojovat a prohlížet, jak se přístupy zkontrolují a kdy stát údaje vymaže. Asociace tlačí na doplnění těchto pravidel ještě před schválením zákona, který na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny míří do druhého čtení. „Náš sektor nemá problém s regulací jako takovou, vadí nám ale takzvaný gold plating směrnice, tedy stav, kdy ji stát zpřísňuje nad rámec minimálních požadavků,“ uvedl František Vinopal z ČKMA. „Snažíme se z Česka vybudovat kryptoměnové Švýcarsko, ale jeho pozice ve finančním sektoru vznikla tak, že jsou data klientů uchovávána superbezpečně,“ dodal.
Kryptoměny měly být světem bez bank a bez státu. Realita se ale rychle mění. Evropská unie zavádí nová pravidla, která mají přinést větší dohled nad kryptoměnovými transakcemi. Kryptosvět dospívá a postupně tak přichází o část původní anarchie.
Bitcoin dospívá. A přichází o část anarchie
Názory
Kryptoměny měly být světem bez bank a bez státu. Realita se ale rychle mění. Evropská unie zavádí nová pravidla, která mají přinést větší dohled nad kryptoměnovými transakcemi. Kryptosvět dospívá a postupně tak přichází o část původní anarchie.
ČKMA chce návrh upravit ve dvou oblastech. Jednak chce zkrátit navrhovanou dobu uchovávání dokladů uživatelů u poskytovatelů z deseti let, které navrhuje stát, na pět, jež požaduje směrnice. Směrnice nevyžaduje uvádět místo narození oznamované osoby, které český stát chce. Asociace má za to, že oba body zvyšují množství citlivých údajů v oběhu či prodlužují dobu, kdy jsou data vystavena riziku. A dále podle asociace není vyjasněno, co s povinně získanými údaji stát udělá, jak je ukládá, kdo k nim má přístup či jaké je zabezpečení.
„Zákon poměrně přesně říká, co musí odevzdat firma a její zákazník. Stejně přesně musí říct, co s těmito údaji smí dělat stát. Povinnost poskytovat citlivé informace musí doprovázet kontrola toho, kdo je používá a proč,“ říká Štěpán Kouba, prezident asociace. Zástupci asociace apelují na tom, aby Česko mělo stejná, nikoli přísnější či horší, pravidla, než ostatní země.
Směrnice DAC8 (Directive on Administrative Cooperation 8, formálně směrnice Rady EU 2023/2226) představuje osmé rozšíření unijních pravidel o správní spolupráci v oblasti daní. Jejím hlavním cílem je rozšířit automatickou výměnu daňových informací na trh s kryptoaktivy a elektronickými penězi. Fakticky tím v rámci Evropské unie končí éra daňové anonymity u kryptoměn – finanční správy členských států získávají přímý přehled o transakcích a zůstatcích svých daňových rezidentů.
Pro kryptoburzy a další poskytovatele směrnice znamená povinnost zjišťovat daňové údaje klientů, připravovat roční hlášení a uchovávat související doklady. Firmy budou muset upravit své systémy i postupy komunikace se zákazníky.
Investorům přibude povinnost dodat potřebné údaje, například o daňové rezidenci. Pokud klient neposkytne požadovanou součinnost ani po dvou upomínkách a uplynutí zákonné šedesátidenní lhůty, poskytovatel mu podle návrhu v zásadě zablokuje účet - neumožní nákup, prodej ani převod kryptoaktiv, dokud údaje nedoplní.
Kryptoměnový sektor dál bojuje s problémem, který může podkopávat důvěru investorů: ani bezpečnostní audit nezaručuje, že peníze zůstanou v bezpečí. Podle analýzy CoinGecko, o níž píše CNBC, přišly kryptoplatformy od ledna 2025 do července 2026 při útocích o více než 3,63 miliardy dolarů. A série pokračuje – jen včera zmizely z Liquid Network bitcoiny za dalších 320 milionů dolarů.
Jsou kryptoměny v bezpečí? Moc ne. Hackeři za rok a půl ukradli 3,6 miliardy dolarů
Trhy
Kryptoměnový sektor dál bojuje s problémem, který může podkopávat důvěru investorů: ani bezpečnostní audit nezaručuje, že peníze zůstanou v bezpečí. Podle analýzy CoinGecko, o níž píše CNBC, přišly kryptoplatformy od ledna 2025 do července 2026 při útocích o více než 3,63 miliardy dolarů. A série pokračuje – jen včera zmizely z Liquid Network bitcoiny za dalších 320 milionů dolarů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.