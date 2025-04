Fiala: Evropa je připravena odpovědět na americká cla

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje cla ohlášená americkým prezidentem Donaldem Trumpem za nešťastná a nesprávná. Neočekává, že by měla na Česko přímý dopad, ale jejich nepřímý dopad může být velmi silný, uvedl předseda vlády pro Deník.cz. Evropa je připravená s USA jednat, ale zároveň je připravena jasně odpovědět, doplnil.

Český premiér poznamenal, že struktura ohlášených cel zatím není zcela jasná. „A dokud není jasná, tak není možné ani přesně spočítat ty dopady,“ řekl v rozhovoru pro Deník.cz. Dopady na hospodářský růst v Evropě, včetně Česka, podle něj budou spíše v řádu desetin procenta.

Fiala uvedl, že patří mezi lidi přesvědčené o výhodnosti volného obchodu, s co nejméně bariérami a pokud možno bez cel. Trumpovo oznámení proto považuje za nesprávné a nešťastné. Pokud Spojené státy u izolacionistického rozhodnutí zůstanou, tak to bude prokazatelně negativní vliv na celosvětový obchod a prosperitu, domnívá se premiér.

Evropa je připravena

Evropě podle Fialy nezbývá než na americká opatření reagovat. „Evropa je připravena s USA jednat, ale zároveň je připravena jasně odpovědět. My jsme tuto obchodní válku nevyvolali. Postup americké strany poškozuje každého občana České republiky, a my to nemůžeme přejit mlčením,“ řekl Fiala. Dodal, že nejlepší cla jsou nulová cla.

Fiala neočekává, že by americká cla měla přímý dopad na českou ekonomiku. „Není úplně přímý, jak to může být třeba na některé jiné země, ale může být velmi silný nepřímo, právě prostřednictvím vývozů, které realizujeme třeba přes Německo a další země,“ upozornil premiér v rozhovoru na webu Deník.cz.

Trump představil rozsáhlý balíček takzvaných recipročních cel, s minimální sazbou ve výši deset procent na většinu zboží dováženého do USA, ale s dvacetiprocentní sazbou pro dovoz výrobků z EU. Trump tím chce podpořit výrobu ve Spojených státech.

Lukáš Kovanda: Trumpova cla mohou Česko dostat na pokraj recese Názory Světová obchodní válka se stupňuje. Spojené státy včera oznámily nejvýraznější navýšení cel za poslední století. Přitom už dosavadní cla Trumpovy administrativy zvedla průměrnou celní sazbu uplatňovanou ze strany USA nejvýše od přelomu 30. a 40. let minulého století. Lukáš Kovanda Přečíst článek