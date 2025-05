Trump láme hůl nad EU. Jednání nikam nevedou, cla začnou platit, vzkázal

Trpělivost amerického prezidenta Donalda Trumpa s EU je zřejmě u konce. Alespoň tak to vyznívá z příspěvku na jeho sociální síti Truth Social.

V něm uvedl, že doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z EU clo 50 procent. Jednání s EU jsou podle Trumpa „velmi obtížná a nikam nevedou“. Pokud budou produkty firem z unie vyrobené či sestavené v USA, clo se na ně nebude vztahovat, dodal později.

V reakci na Trumpa uvedl evropský komisař Maroš Šefčovič, že EU je připravena bránit své zájmy. Obchod mezi EU a USA se podle něj musí řídit vzájemným respektem, nikoli hrozbami, řekl. „Evropská unie je plně zapojena a odhodlána zajistit dohodu, která bude vyhovovat oběma stranám,“ napsal komisař zodpovědný za obchod a ekonomickou bezpečnost na síti X. Zmínil rovněž, že Evropská komise je i nadále připravena pracovat v dobré víře.

„Přesuňte výrobu do USA“

Trump později po svém prohlášení v Oválné pracovně Bílého domu novinářům řekl, že pokud evropští výrobci začnou přesouvat výrobu do Spojených států a stavět v zemi továrny, bude možné mluvit o odložení tohoto cla.

Americký prezident také několikrát zopakoval svůj názor, že EU vznikla především proto, aby v obchodě využívala výhod, které jí umožňují Spojené státy. Kritizoval silné obchodní bariéry, daň z přidané hodnoty, nepřiměřené sankce vůči firmám, nepeněžní bariéry, měnové manipulace a nespravedlivé žaloby proti americkým společnostem. To vše podle něj přispívá k obchodnímu deficitu USA se zeměmi EU, který přesahuje ročně 250 miliard dolarů, tedy 5,5 bilionu korun. Toto číslo podle Trumpa Spojené státy považují za zcela nepřijatelné.

Na začátku dubna Trump představil rozsáhlá cla, která označil za reciproční, s minimální sazbou deset procent na většinu zboží dováženého do USA. Na dovoz výrobků z EU zavedl clo 20 procent. Den po začátku platnosti cel však s okamžitou platností na 90 dní snížil většině zemí tzv. reciproční sazbu na deset procent. Prezident uvedl, že v této pauze chce zemím umožnit uzavřít s USA dvoustranné dohody.

Evropská komise v reakci na to oznámila, že EU o 90 dní odloží platnost protiopatření proti americkým clům, která měla začít platit 15. dubna. Mělo jít o 25procentní clo na širokou škálu vývozu z USA, včetně sójových bobů, kukuřice, rýže, mandlí, pomerančového džusu, brusinek, tabáku, železa, oceli, hliníku, některých lodí a vozidel, textilu a určitých oděvů a různých typů make-upu.

Trump už dříve oznámil cla na hliník a ocel a 25procentní clo na dovoz automobilů.