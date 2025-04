Lukáš Kovanda: Trumpova cla mohou Česko dostat na pokraj recese

Světová obchodní válka se stupňuje. Spojené státy včera oznámily nejvýraznější navýšení cel za poslední století. Přitom už dosavadní cla Trumpovy administrativy zvedla průměrnou celní sazbu uplatňovanou ze strany USA nejvýše od přelomu 30. a 40. let minulého století.

Na Evropskou unii Trump hodlá od příštího týdne – prostor k jednání tedy stále existuje – uvalit nově sazbu 20procentní. Česko podle výpočtu renomované poradenské společnosti Oxford Economics představuje ekonomiku, již mohou taková cla poškodit z unijních zemí vůbec nejvíce. Oxford Economics ovšem pracuje se scénářem plošného cla 10 procent na dovoz zboží z EU. Scénář přitom zahrnuje dopad již oznámeného cla 25 procent na dovoz hliníku a oceli.

Počítá také s tím, že by EU zavedla odvetná, ovšem cílená cla na dovoz z USA, podobně jako dříve Čína či Kanada. Novému clu EU by nepodléhal například dovoz energetických surovin, zejména zkapalněného zemního plynu, z USA, což je objemově vůbec největší dovozní položka EU ve vztahu k USA. V posledním čtvrtletí roku 2027 by Česko v takovém scénáři ztrácelo kvůli clům takřka jeden procentní bod svého ekonomického růstu. Což je vůbec největší ztráta ze všech zemí EU, jež Oxford Economics podrobuje analýze.

Ve skutečnosti ovšem tedy Trump zavádí clo nikoli desetiprocentní, nýbrž dvacetiprocentní, takže ztráta pro Česko by byla vyšší než zmíněný jeden procentní bod.

Podle prognózy Mezinárodního měnového fondu, která byla publikována loni v říjnu, tedy ještě před Trumpovým zvolením, by mělo Česko růst roku 2026 reálně o 2,3 procenta a roku 2027 o 2,1 procenta. Nominální hrubý domácí produkt by měl činit roku 2026 celkem 8 630 miliard korun a roku 2027 pak 8 989 miliard. Při předpokladu o zhruba jeden procentní bod nižšího reálného růstu v celém roce 2027 to za jinak stejných podmínek znamená, že Česko v tom roce přijde o 80 až 85 miliard korun. Pokud by ztráta byla vyšší než jeden procentní bod, pohybovala by se ovšem již nad úrovní sto miliard korun. Ztráta české ekonomiky tak může být ve výší kolem 120 miliard korun. Navíc na Českou dolehnou cla na automobily a autodíly, 25procentní.

Česko by se ovšem i přes uvedení těchto cel mělo vyhnout recesi, podobně jako celá eurozóna, jak prognózuje Oxford Economics. Samozřejmě, pokud by Trump dále přitvrzoval a průměrně uplatňované clo by se blížilo hodnotě 25 procent, ČR může se zabřednutím do recese roku 2027 koketovat. Ztráta české ekonomiky by se pak nejspíše pohybovala v pásmu od 150 do 200 miliard korun ročně.

Trumpova cla jsou špatnou zprávou pro české firmy, shodli se analytici Politika Nová americká cla jsou pro české firmy špatnou zprávou, tvrdí analytici. Dopad na tuzemský průmysl podle nich bude zejména nepřímý, cla ale mohou ovlivnit i tuzemský export do dalších zemí. Experti také varují před zpomalením evropské i tuzemské ekonomiky. Předpokládají odvetné kroky ze strany EU i dalších zemí. Analytici zároveň upozorňují, že zatím není jasné, na co vše budou americká cla platit. ČTK Přečíst článek