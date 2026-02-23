Farage plánuje v Británii zřídit obdobu Trumpových jednotek ICE

Protiimigrační britská strana Reform UK chce v případě svého volebního úspěchu vytvořit obdobu amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), jehož agenti v ulicích amerických měst provádějí kontroverzní operace proti přistěhovalcům. Ve snaze o tvrdší přístup k žadatelům o azyl hodlá rovněž strana vedená Nigelem Faragem Británii vyvázat z Evropské úmluvy o lidských právech. Podle britských médií jsou tyto kroky součástí plánu, který představil člen strany odpovědný za otázky migrace Zia Yusuf.
Británie se podle něho v souvislosti s pokračujícím přílivem imigrantů ocitla ve stavu „bezpečnostní nouze“, která vyžaduje mimo jiné vytvoření deportačního úřadu podobného ICE.
„Naše země čelí invazi,“ uvedl podle Reuters syn přistěhovalců Yusuf. Přislíbil, že jako ministr vnitra sníží počet imigrantů v zemi. Napomoci k tomu má právě vytvoření nového úřadu s velkými pravomocemi či odstoupení od lidskoprávní úmluvy.
Zemi čekají parlamentní volby v roce 2029 a migrace se v posledních letech stala v Británii zásadním politickým tématem. Reform UK ve voličských průzkumech jasně poráží vládní labouristy i konkurenční konzervativce. Za loňský rok do Británie na malých člunech nelegálně doplulo 41 472 migrantů, což je o téměř 5000 lidí víc než předloni. Tradiční strany rovněž slibují, že jejich počet sníží, zatím se jim to však podle médií nedaří.
Trump šije do Nejvyššího soudu kvůli clům. A pohrozil dalšími
Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud za to, že se minulý týden postavil proti jeho plošným clům. Rozhodnutí dnes prezident označil za nesmyslné a hloupé a pohrozil novými cly vydanými na základě jiných právních mechanismů, jakož i poplatky za dovozní licence. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič chce o nejisté situaci kolem cel jednat s ministry obchodu zemí G7, píše agentura Reuters.
Evropa varuje, že obchodní dohody uzavřené se Spojenými státy mohou být ohroženy poté, co prezident Donald Trump o víkendu oznámil nové globální clo ve výši 15 procent na veškerý dovoz. Opatření je podle něj účinné okamžitě.
Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.
Česká hospoda přestává být samozřejmostí. Zatímco v roce 2019 fungovalo kolem 25 tisíc tradičních hospod, pivnic a restaurací, dnes je to méně než 20 tisíc podniků. Pandemie covidu, růst nákladů na energie i personál a změna spotřebitelského chování výrazně přepsaly mapu tuzemské gastronomie. Tlak trhu ale současně zvyšuje nároky na kvalitu. A právě u čepovaného piva se rozdíly mezi průměrem a špičkou projevují nejrychleji.
Podle dat společnosti Plzeňský Prazdroj navštíví milovníci piva podnik, který dlouhodobě drží vysokou kvalitu čepování, v průměru o dvě návštěvy měsíčně častěji než jinou hospodu. Během jedné návštěvy si navíc dají o jedno malé pivo nebo šnyt více.
V prostředí, kde se marže pohybují v jednotkách procent a fixní náklady výrazně vzrostly, může právě tato frekvence rozhodovat o ekonomickém přežití provozu. „Klasické hospody jsou ohrožený druh,“ říká obchodní ředitel společnosti Roman Trzaskalik. Podle něj ale právě konkurenční tlak vede provozovatele k systematickým investicím do kvality, od technologií přes servis až po péči o výčepní zařízení.
Uzená zmrzlina k pivu? Automat Matuška dobývá „Jiřák“
Ocenění Hvězda sládků, které Plzeňský Prazdroj uděluje od roku 2019, získalo pro rok 2026 celkem 907 podniků. Meziročně jde o nárůst o 15 provozoven.
Z celkových 907 oceněných podniků si 777 hospod dokázalo Hvězdu sládků obhájit a potvrdit tak dlouhodobě vysoký standard péče o pivo. Nově se k nim letos přidalo dalších 130 provozoven. Ocenění se navíc historicky poprvé rozšířilo do všech 76 okresů České republiky, takže dnes má svého držitele skutečně v každém koutě země.
Nejrychleji roste počet oceněných podniků v obcích do pěti tisíc obyvatel. Oproti roku 2019 je jejich počet pětinásobný. Trend tak naznačuje, že důraz na kvalitu už není výsadou center velkých měst.
Pivovary objevují lehčí budoucnost. Slabší piva míří na fitness generaci
České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.
Mezi oceněnými jsou podniky ve velkých městech i malé regionální hospody. Symbolickým příkladem je Bezručova chata na Lysé hoře, která leží ve výšce 1 323 metrů nad mořem a je nejvýše položenou restaurací s tímto oceněním. Hvězdu sládků dnes drží i podniky v malých obcích jako Boží Dar, beskydská Bílá nebo severočeské Mařenice. Ještě před několika lety by podobné rozšíření do nejmenších sídel bylo spíše výjimkou.
Česká gastronomie prochází strukturální změnou. Počet provozoven klesá, ale podniky, které na trhu zůstávají, investují více do kvality a diferenciace. U piva, které je stále jedním z hlavních taháků českých hospod, se tento trend projevuje nejviditelněji.
Z trhu tak postupně mizí nejslabší hráči, zatímco ti, kteří dokážou nabídnout konzistentní kvalitu, si budují stabilnější klientelu i v době ekonomické nejistoty.
Od desítky k pivním speciálům: Čtvrtstoletí cesty proměny chuti, ceny i trhu
Za 25 let nového století se česká pivní kultura posunula od masové spotřeby levného ležáku k rozmanitému trhu, kde hrají roli minipivovary, specializované pivotéky i rostoucí ceny. Pivo zůstává národním symbolem s jasnými trendy, riziky i novými příležitostmi.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Uzená zmrzlina k pivu? Automat Matuška dobývá „Jiřák“
Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny odvolala ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Místo něj zvolila jejím ředitelem Kabátkova dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova. Novinářům to po jednání řekl Kamal Farhan (ANO), nově zvolený předseda správní rady, jejíž složení se obměnilo po volbách.
Ze 30 členů správní rady zdravotní pojišťovny volí Sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili 15 členů, pět míst zůstalo neobsazených. Zvoleni nebyli čtyři nominanti opozice a neobsazené je místo připadající vládním Motoristům. „Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba,“ řekl Farhan.
Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun. Působí v něm šest zdravotních pojišťoven, z nichž je VZP s 60 procenty pojištěných občanů největší. Hospodaří se zhruba 300 miliardami korun. Loni bylo její hospodaření schodkové, podle předběžných údajů skončilo se schodkem 5,3 miliardy korun.
Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby
Rodinná lyžovačka v Krkonoších nebo školní kurz v Alpách. Rozdíl v ceně pojištění je minimální, rozdíl v riziku zásadní. Správně nastavené krytí pro dítě na týden vyjde obvykle na 300 až 600 korun. Bez něj se ale i běžný pád může změnit v účet za stovky tisíc.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Tomu se říká odměna. Šéf VZP dostane ke statisícovému platu ještě milionový bonus