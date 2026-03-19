Evropa se přela o emisní povolenky. Střet zelených ambicí s obavami o průmysl sílí
Zatímco část Evropské unie trvá na tom, že systém emisních povolenek ETS je nedotknutelným základem klimatické politiky, Česko v čele s premiérem Andrej Babiš varuje před jeho dopady na průmysl a životní náklady. Spor, který se vyostřuje i kvůli geopolitickému napětí a drahým energiím, ukazuje hluboké rozdíly v tom, jak má Evropa zvládnout zelenou transformaci.
Napětí kolem emisních povolenek znovu odhaluje zásadní rozkol uvnitř Evropské unie. Na jedné straně stojí státy, které považují systém ETS za klíčový nástroj boje proti klimatické změně. Na straně druhé sílí hlas těch, kteří upozorňují, že jeho současná podoba může podkopávat konkurenceschopnost evropské ekonomiky.
Nový nizozemský premiér Rob Jetten dal při příchodu na summit EU jasně najevo, že rušení ETS nepřipadá v úvahu. Podle něj jde o „základní kámen“ evropské klimatické politiky, bez něhož nelze dosáhnout dekarbonizace. Spolu s dalšími státy severu a západu tak hájí kontinuitu současného přístupu, který klade důraz na dlouhodobé environmentální cíle.
Proti tomu se však formuje blok zemí, včetně Česka, které žádají změnu kurzu. Česká vláda se v této debatě profiluje jako jeden z nejvýraznějších kritiků. Společně s dalšími státy vyzvala Evropskou komisi vedenou Ursula von der Leyen k urychlené revizi systému emisních povolenek – ideálně už do konce května.
Premiér Babiš přitom volí ostrý slovník. Podle něj ceny povolenek „ničí evropský průmysl“ a ohrožují pracovní místa i dostupnost energií. Tento postoj zapadá do širší strategie české vlády, která se snaží zmírnit dopady zelené transformace na domácí ekonomiku. Praha proto přichází s konkrétními návrhy: zavedením cenového stropu, dočasným vyjmutím energeticky náročných odvětví či posílením tzv. rezervy tržní stability, která má tlumit výkyvy cen.
Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce také navrhnout cenový strop a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Evropská rada se bude konat 19. až 20. března v Bruselu.
Politika
Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce také navrhnout cenový strop a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Evropská rada se bude konat 19. až 20. března v Bruselu.
Do debaty navíc výrazně promlouvá i geopolitická nejistota. Obavy z dopadů konfliktu v Íránu na ceny energií posilují tlak na rychlá řešení. Právě zde se ukazuje rozdíl v prioritách: zatímco Jetten a jemu blízké státy zdůrazňují nutnost držet dlouhodobý kurz směrem k bezemisní ekonomice, česká vláda klade důraz na okamžité ekonomické dopady a sociální stabilitu.