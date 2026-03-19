newstream.cz Politika Evropa se přela o emisní povolenky. Střet zelených ambicí s obavami o průmysl sílí

Evropa se přela o emisní povolenky. Střet zelených ambicí s obavami o průmysl sílí

ČTK
nst
nst

Zatímco část Evropské unie trvá na tom, že systém emisních povolenek ETS je nedotknutelným základem klimatické politiky, Česko v čele s premiérem Andrej Babiš varuje před jeho dopady na průmysl a životní náklady. Spor, který se vyostřuje i kvůli geopolitickému napětí a drahým energiím, ukazuje hluboké rozdíly v tom, jak má Evropa zvládnout zelenou transformaci.

Napětí kolem emisních povolenek znovu odhaluje zásadní rozkol uvnitř Evropské unie. Na jedné straně stojí státy, které považují systém ETS za klíčový nástroj boje proti klimatické změně. Na straně druhé sílí hlas těch, kteří upozorňují, že jeho současná podoba může podkopávat konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

Nový nizozemský premiér Rob Jetten dal při příchodu na summit EU jasně najevo, že rušení ETS nepřipadá v úvahu. Podle něj jde o „základní kámen“ evropské klimatické politiky, bez něhož nelze dosáhnout dekarbonizace. Spolu s dalšími státy severu a západu tak hájí kontinuitu současného přístupu, který klade důraz na dlouhodobé environmentální cíle.

Když se řekne chytrý elektroměr, který každou čtvrthodinu změří spotřebu, běžný zákazník z toho asi žádnou velkou výhodu nevyčte. Přesto se jedná o klíčový předpoklad pro sdílení elektřiny a do budoucna i o nástroj, jak na elektřině ušetřit. Třeba díky řízenému přesunu spotřeby v rámci domácností a také dynamickým tarifům založeným na spotových cenách, které se podle Pavla Glace z PREdistribuce stanou důležitým trendem.  

Proti tomu se však formuje blok zemí, včetně Česka, které žádají změnu kurzu. Česká vláda se v této debatě profiluje jako jeden z nejvýraznějších kritiků. Společně s dalšími státy vyzvala Evropskou komisi vedenou Ursula von der Leyen k urychlené revizi systému emisních povolenek – ideálně už do konce května.

Premiér Babiš přitom volí ostrý slovník. Podle něj ceny povolenek „ničí evropský průmysl“ a ohrožují pracovní místa i dostupnost energií. Tento postoj zapadá do širší strategie české vlády, která se snaží zmírnit dopady zelené transformace na domácí ekonomiku. Praha proto přichází s konkrétními návrhy: zavedením cenového stropu, dočasným vyjmutím energeticky náročných odvětví či posílením tzv. rezervy tržní stability, která má tlumit výkyvy cen.

Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce také navrhnout cenový strop a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Evropská rada se bude konat 19. až 20. března v Bruselu.

Do debaty navíc výrazně promlouvá i geopolitická nejistota. Obavy z dopadů konfliktu v Íránu na ceny energií posilují tlak na rychlá řešení. Právě zde se ukazuje rozdíl v prioritách: zatímco Jetten a jemu blízké státy zdůrazňují nutnost držet dlouhodobý kurz směrem k bezemisní ekonomice, česká vláda klade důraz na okamžité ekonomické dopady a sociální stabilitu.

Finsko znovu kraluje štěstí: Češi klesají, žebříček ale ukazuje víc než jen bohatství

Už podeváté v řadě obsadilo Finsko první příčku v žebříčku nejšťastnějších zemí světa. Česko si letos pohoršilo na dvacáté místo, zatímco některé státy překvapivě posilují. Nová zpráva ukazuje, že pocit štěstí neurčují jen peníze, ale především vztahy, důvěra a schopnost radovat se z maličkostí.

Finsko zůstává podle nejnovější Světové zprávy o štěstí nejšťastnější zemí planety. Severská země si první místo drží už devátým rokem po sobě, což potvrzuje dlouhodobý trend, kdy se v čele žebříčku stabilně objevují právě skandinávské státy.

Česko letos obsadilo 20. příčku, a oproti loňsku si tak o dvě místa pohoršilo. Ještě výraznější propad zaznamenalo Slovensko, které se posunulo z 45. na 54. místo.

Vedle tradičně silných severských zemí se mezi desítku nejšťastnějších dostaly i méně očekávané státy, jako Kostarika nebo Izrael. Právě Kostarika je jedním z největších „skokanů“ posledních let — ještě v roce 2023 byla až na 23. místě, nyní patří mezi absolutní špičku. Podle autorů studie za tím stojí především silné rodinné vazby a soudržnost společnosti.

Zajímavostí je, že před Českem se umístily i země jako Mexiko, Kosovo, Slovinsko nebo Rakousko. Spojené státy zůstaly na 23. místě, tedy těsně za Českem.

Na opačném konci žebříčku se opět nachází Afghánistán, následovaný Sierra Leone.

Podle jednoho z autorů zprávy Jana-Emmanuela De Nevea Finové nevynikají honbou za štěstím, ale spíše vnitřní spokojeností. „Neberou se příliš vážně a dokážou si vážit i malých věcí,“ vysvětluje. Právě tento přístup může být klíčem k jejich dlouhodobému úspěchu.

Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci

Zpráva vychází z dat amerického Gallupova ústavu a hodnotí odpovědi lidí z více než 140 zemí. Ti posuzují kvalitu svého života na škále od nuly do deseti. Výsledky se následně zprůměrují za poslední tři roky.

Ačkoli výsledky částečně odrážejí ekonomickou úroveň jednotlivých zemí, rozhodně ji nepovažují za jediný faktor. Významnou roli hrají i mezilidské vztahy, důvěra ve společnost, osobní svoboda nebo vnímání korupce. Právě kombinace těchto prvků ukazuje, že skutečné štěstí je mnohem komplexnější než pouhá prosperita.

Lukáš Kovanda: Z Evropy se stává ozbrojená bašta. A nejvíc z toho těží USA

Evropa dramaticky zvyšuje dovoz zbraní. Na region, kde žije jen sedm procent světové populace, připadá už třetina globálních dodávek – a nejvíce z toho těží Spojené státy.

Podle nové analýzy Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) se Evropa v letech 2021–2025 stala největším příjemcem zbraní na světě. Region absorboval 33 procent veškerého globálního dovozu, což představuje masivní, více než trojnásobný nárůst oproti předchozímu pětiletí.

Přitom v Evropě (bez zahrnutí Ruska) žije jen zhruba sedm procent světové populace. Z Evropy se tak stává svého druhu „ozbrojená bašta“: na obranu sedmi procent globální populace míří hned třetina celosvětově obchodovaných zbraní.

Česko je méně zadlužené než Německo či Polsko, přesto doma propadáme skepsi. Schodek rozpočtu se stal politickým symbolem, který překrývá širší souvislosti. Německo mezitím masivně dotuje svůj průmysl. A česká debata se tváří, jako by šlo jen o číslo na konci tabulky.

Válka na Ukrajině mění pravidla hry

Tváří v tvář válce na Ukrajině a rostoucí geopolitické nejistotě zahájily evropské státy rozsáhlou modernizaci armád. Klíčovým hybatelem je ruská invaze z roku 2022 a snaha evropských členů NATO posílit svou obranyschopnost.

Hlavním vítězem této poptávky jsou Spojené státy. Jejich globální export vzrostl o 27 procent a nyní ovládají 42 procent světového trhu.

Do Evropy americké dodávky proudily ještě rychleji – jejich objem se zvýšil o 217 procent a USA se na celkovém evropském importu podílely z 48 procent.

Zbrojení nekončí

Tento trend hned tak neskončí. Evropské státy mají objednány stovky nových letounů i další moderní techniku, která bude do armád přicházet v následujících letech. Přestože objemy transferů rostou, globální hodnoty zatím nedosahují rekordních úrovní z konce studené války.

