Deloitte: České banky zůstávají ve formě. Rostou aktiva, ziskovost i úvěry
Českým bankám se loni dařilo. Podle studie Deloitte CEE Banking M&A Study si tuzemský sektor drží vysokou ziskovost, silný kapitál a velmi dobrou kvalitu úvěrů. Celková aktiva bank vzrostla na 472 miliard eur a návratnost vlastního kapitálu se zvýšila na 16,7 procenta.
Českému bankovnímu sektoru se v roce 2025 dařilo. Podle objemu bankovních aktiv si udržel pozici druhého největšího trhu ve střední a východní Evropě. Vyplývá to z osmého vydání studie Deloitte CEE Banking M&A Study, která sleduje bankovní sektor a transakční aktivitu v 16 zemích regionu.
Celková aktiva českých bank dál rostla. Ve třetím čtvrtletí roku 2025 dosáhla 472 miliard eur, zatímco v roce 2024 činila 422 miliard eur. Banky zároveň posílily kapitálovou vybavenost. Kapitálová přiměřenost sektoru dosáhla 23,5 procenta.
Příští zasedání Fedu v červnu už patrně povede jeho nový předseda Kevin Warsh. Končící šéf americké centrální banky Jerome Powell ale nestandardně chce zůstat v Radě guvernérů.
Kevin Warsh míří do čela Fedu. Trhy znejistěly kvůli sazbám
Money
Příští zasedání Fedu v červnu už patrně povede jeho nový předseda Kevin Warsh. Končící šéf americké centrální banky Jerome Powell ale nestandardně chce zůstat v Radě guvernérů.
Ziskovost dál rostla
České banky si udržely také vysokou ziskovost. Návratnost vlastního kapitálu, tedy ROE, se v roce 2025 pohybovala na úrovni 16,7 procenta. O rok dříve činila 15,5 procenta.
Hlavním zdrojem růstu zisků zůstaly čisté úrokové výnosy. Podle Deloitte je podpořila zejména refixace hypotečních úvěrů za vyšší sazby. Rostly ale také čisté výnosy z poplatků a provizí.
„Český bankovní sektor potvrzuje, že i při postupném poklesu úrokových sazeb je možné udržet vysokou ziskovost a stabilitu. Čisté úrokové výnosy zůstávají hlavním tahounem rostoucích zisků, českým bankám se však daří zlepšovat i provozní efektivitu danou poměrem nákladů k výnosům, takzvaným cost-to-income ratio,“ uvedl Roman Lux, partner v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte.
Dovoz inflace z Perského zálivu spolu s rozvolněnou rozpočtovou politikou vytváří nebezpečnou kombinaci. ČNB musí být ostražitá, říká v rozhovoru pro Newstream.cz hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Pro ČNB skončily prázdniny, říká ekonom David Marek
Money
Dovoz inflace z Perského zálivu spolu s rozvolněnou rozpočtovou politikou vytváří nebezpečnou kombinaci. ČNB musí být ostražitá, říká v rozhovoru pro Newstream.cz hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Úvěrový trh znovu ožil
Po slabším roce 2024 se podle Deloitte loni výrazněji rozběhl také úvěrový trh. Celkové úvěry v roce 2024 vzrostly o 3,5 procenta, zatímco do třetího čtvrtletí roku 2025 tempo růstu zrychlilo na 8,1 procenta.
K oživení přispěly domácnosti i firmy. Výraznější dynamiku ale vykázal retailový segment. Objem retailových úvěrů rostl v roce 2024 tempem 4,1 procenta, ve třetím čtvrtletí roku 2025 už o 9,6 procenta.
Firemní úvěry rostly pomaleji. V roce 2024 se zvýšily o 3,4 procenta, v roce 2025 pak o 6,6 procenta. Podle Deloitte se v tom odráží opatrnější investiční aktivita podniků.
Špatných dluhů je minimum
Kvalita úvěrových portfolií českých bank zůstává podle studie velmi silná. Podíl nesplácených úvěrů se od roku 2023 drží kolem 1,6 procenta. To Česko řadí mezi nejlépe hodnocené trhy ve střední a východní Evropě.
„Nízký podíl nesplácených úvěrů je odrazem kombinace konzervativního úvěrování, důsledného posuzování bonity klientů a aktivního přístupu k řízení rizik ze strany bank, stejně jako přiměřené regulace České národní banky. Úvěrová portfolia českých bank tak dlouhodobě vykazují vysokou kvalitu,“ uvedl Lux.
Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.
Spořicí účty v květnu: Čtyřka drží, pořadí žebříčku se mění. Kde vám dají nejvíc?
Money
Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.
Bankovní trh ve střední a východní Evropě zůstává podle Deloitte vysoce koncentrovaný. Mezi největší bankovní skupiny v regionu patří Erste Group, v Česku zastoupená Českou spořitelnou, KBC, tedy vlastník ČSOB, dále UniCredit, PKO a OTP.
V roce 2024 se Česká spořitelna stala největší bankou v Česku podle celkových aktiv. Její tržní podíl dosáhl 18,3 procenta. Těsně za ní skončila ČSOB s podílem 18,2 procenta.
Konsolidovaný a vysoce koncentrovaný trh
Na trhu pokračují také strategické transakce. V září 2025 dokončila Banka CREDITAS akvizici digitální bankovní skupiny MeDirect, která působí na Maltě a v Belgii.
V říjnu 2025 se skupina KBC dohodla na akvizici stoprocentního podílu ve společnostech Business Lease Czech Republic a Business Lease Slovakia za 72 milionů eur. Transakce má rozšířit její leasingové aktivity ve střední Evropě.
„Konsolidace bankovního trhu zůstává jedním z hlavních současných trendů. Silné bankovní skupiny budou nadále hledat růstové příležitosti doma i v zahraničí. Současně se M&A aktivita posouvá od navyšování tržního podílu k rozšiřování nabídky, a to zejména prostřednictvím integrace fintech řešení a doplňkových služeb do bankovních ekosystémů,“ dodal Lux.
Studie Deloitte CEE Banking M&A Study 2026 analyzuje bankovní sektor, fúze a akvizice a hlavní trendy ve střední a východní Evropě. Věnuje se makroekonomickému vývoji, výkonnosti bank, transakční aktivitě, bankovním IPO, platebnímu sektoru i vztahu kryptoměn a finančního systému.
Důvěra investorů v oblasti private equity ve střední Evropě zůstává na vysoké úrovni a naznačuje pokračující optimismus i pro další období. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Deloitte Private Equity Confidence Survey Central Europe, který více než dvacet let sleduje náladu investorů a odborníků na transakční trh v regionu.
Private equity ve střední Evropě je v kondici. Důvěra investorů je výrazně nad průměrem
Money
Důvěra investorů v oblasti private equity ve střední Evropě zůstává na vysoké úrovni a naznačuje pokračující optimismus i pro další období. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Deloitte Private Equity Confidence Survey Central Europe, který více než dvacet let sleduje náladu investorů a odborníků na transakční trh v regionu.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.