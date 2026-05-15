Deloitte: České banky zůstávají ve formě. Rostou aktiva, ziskovost i úvěry

ČTK
nst
nst

Českým bankám se loni dařilo. Podle studie Deloitte CEE Banking M&A Study si tuzemský sektor drží vysokou ziskovost, silný kapitál a velmi dobrou kvalitu úvěrů. Celková aktiva bank vzrostla na 472 miliard eur a návratnost vlastního kapitálu se zvýšila na 16,7 procenta.

Českému bankovnímu sektoru se v roce 2025 dařilo. Podle objemu bankovních aktiv si udržel pozici druhého největšího trhu ve střední a východní Evropě. Vyplývá to z osmého vydání studie Deloitte CEE Banking M&A Study, která sleduje bankovní sektor a transakční aktivitu v 16 zemích regionu.

Celková aktiva českých bank dál rostla. Ve třetím čtvrtletí roku 2025 dosáhla 472 miliard eur, zatímco v roce 2024 činila 422 miliard eur. Banky zároveň posílily kapitálovou vybavenost. Kapitálová přiměřenost sektoru dosáhla 23,5 procenta.

Ziskovost dál rostla

České banky si udržely také vysokou ziskovost. Návratnost vlastního kapitálu, tedy ROE, se v roce 2025 pohybovala na úrovni 16,7 procenta. O rok dříve činila 15,5 procenta.

Hlavním zdrojem růstu zisků zůstaly čisté úrokové výnosy. Podle Deloitte je podpořila zejména refixace hypotečních úvěrů za vyšší sazby. Rostly ale také čisté výnosy z poplatků a provizí.

Český bankovní sektor potvrzuje, že i při postupném poklesu úrokových sazeb je možné udržet vysokou ziskovost a stabilitu. Čisté úrokové výnosy zůstávají hlavním tahounem rostoucích zisků, českým bankám se však daří zlepšovat i provozní efektivitu danou poměrem nákladů k výnosům, takzvaným cost-to-income ratio,“ uvedl Roman Lux, partner v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte.

Úvěrový trh znovu ožil

Po slabším roce 2024 se podle Deloitte loni výrazněji rozběhl také úvěrový trh. Celkové úvěry v roce 2024 vzrostly o 3,5 procenta, zatímco do třetího čtvrtletí roku 2025 tempo růstu zrychlilo na 8,1 procenta.

K oživení přispěly domácnosti i firmy. Výraznější dynamiku ale vykázal retailový segment. Objem retailových úvěrů rostl v roce 2024 tempem 4,1 procenta, ve třetím čtvrtletí roku 2025 už o 9,6 procenta.

Firemní úvěry rostly pomaleji. V roce 2024 se zvýšily o 3,4 procenta, v roce 2025 pak o 6,6 procenta. Podle Deloitte se v tom odráží opatrnější investiční aktivita podniků.

Špatných dluhů je minimum

Kvalita úvěrových portfolií českých bank zůstává podle studie velmi silná. Podíl nesplácených úvěrů se od roku 2023 drží kolem 1,6 procenta. To Česko řadí mezi nejlépe hodnocené trhy ve střední a východní Evropě.

„Nízký podíl nesplácených úvěrů je odrazem kombinace konzervativního úvěrování, důsledného posuzování bonity klientů a aktivního přístupu k řízení rizik ze strany bank, stejně jako přiměřené regulace České národní banky. Úvěrová portfolia českých bank tak dlouhodobě vykazují vysokou kvalitu,“ uvedl Lux.

Bankovní trh ve střední a východní Evropě zůstává podle Deloitte vysoce koncentrovaný. Mezi největší bankovní skupiny v regionu patří Erste Group, v Česku zastoupená Českou spořitelnou, KBC, tedy vlastník ČSOB, dále UniCredit, PKO a OTP.

V roce 2024 se Česká spořitelna stala největší bankou v Česku podle celkových aktiv. Její tržní podíl dosáhl 18,3 procenta. Těsně za ní skončila ČSOB s podílem 18,2 procenta.

Konsolidovaný a vysoce koncentrovaný trh

Na trhu pokračují také strategické transakce. V září 2025 dokončila Banka CREDITAS akvizici digitální bankovní skupiny MeDirect, která působí na Maltě a v Belgii.

V říjnu 2025 se skupina KBC dohodla na akvizici stoprocentního podílu ve společnostech Business Lease Czech Republic a Business Lease Slovakia za 72 milionů eur. Transakce má rozšířit její leasingové aktivity ve střední Evropě.

„Konsolidace bankovního trhu zůstává jedním z hlavních současných trendů. Silné bankovní skupiny budou nadále hledat růstové příležitosti doma i v zahraničí. Současně se M&A aktivita posouvá od navyšování tržního podílu k rozšiřování nabídky, a to zejména prostřednictvím integrace fintech řešení a doplňkových služeb do bankovních ekosystémů,“ dodal Lux.

Studie Deloitte CEE Banking M&A Study 2026 analyzuje bankovní sektor, fúze a akvizice a hlavní trendy ve střední a východní Evropě. Věnuje se makroekonomickému vývoji, výkonnosti bank, transakční aktivitě, bankovním IPO, platebnímu sektoru i vztahu kryptoměn a finančního systému.

Revolut chystá banku pro bohaté, zatím pro Brity s majetkem nad 14 milionů korun

Spoluzakladatel a šéf britského fintechového start-upu Revolut Nikolay Storonsky (Nikolaj Storonskij) se kvůli odporu vůči ruské invazi na Ukrajinu vzdal ruského občanství.
Tereza Zavadilová
tzv

Původně nízkonákladová fintechová banka Revolut chce víc: zlákaly ji služby pro movité klienty. Chce privátní banku a už získala licenci na portfolio management.

Revolut mění strategii - z nízkonákladovky se chce rozšíit i na bohatší klientelu. Podle deníku Financial Times plánuje v Británii spustit služby privátního bankovnictví.  Banka také oznámila, že získala licenci k poskytování složitějších finančních produktů určených pro náročnější uživatele.

Londýnská společnost má spustit privátní bankovnictví do konce letošního roku. Služba má být určena klientům s investovatelným majetkem alespoň 500 tisíc liber (zhruba 14 milionů korun). 

Zpráva o plánech přichází poté, co britský regulátor udělil obchodní divizi Revolutu povolení rozšířit činnost o pákové produkty, služby správy soukromého majetku a řešení řízených portfolií, jak vyplývá ze čtvrtečního oznámení společnosti.  „Tato povolení představují chybějící článek, který nám umožní sjednotit investice, poradenství a správu portfolia pod jednu střechu,“ uvedla šéfka obchodní divize Revolutu Victoria Laffeová.  K plánům na spuštění privátního bankovnictví pro FT řekla pouze: „Privátní bankovnictví je oblast, kterou zkoumáme v rámci našeho dlouhodobého úsilí rozšiřovat a zlepšovat nabídku našich produktů.“

4 roky čekal na licenci

Nová licence je podle deníku dalším signálem zlepšujících se vztahů skupiny s finančními regulátory. V březnu získal Revolut plnou britskou bankovní licenci až po čtyřletém čekání. Což bylo zásadní pro její divizi správy majetku, která se dosud zaměřovala hlavně n a obchody s kryptem a akciemi, a rychle roste.  Loni přispěla k 31procentnímu růstu tržeb na 663 milionů liber.

Revolut dnes má pět hlavních obchodních divizí, včetně zmíněné správy majetku, devizového obchodování a prémiových předplatných účtů. Zatímco tradiční banky vydělávají hlavně na úvěrech a vkladech, Revolut má 76 procent tržeb z těchto služeb. 

V loňském roce vzrostl zisk společnosti před zdaněním o 57 procent na 1,7 miliardy liber při tržbách 4,5 miliardy liber.

Diverzifikovaný obchodní model přitahuje i soukromé investory. Loňský sekundární prodej akcií ocenil Revolut na 75 miliard dolarů. Deník Financial Times už dříve informoval, že firma míří k valuaci kolem 200 miliard dolarů, přičemž vstup na burzu neplánuje dříve než v roce 2028.

Revolut založili v roce 2015 v Londýně Nikolaj Storonskij (na snímku), původem z Ruska s britským občanstvím, a Vlad Jacenko (přistěhovalec z Ukrajiny). Na začátku Revolut vůbec nebyl bankou. Fungoval jako digitální peněženka a předplacená karta, která lákala uživatele především na možnost měnit peníze a platit v zahraničí ve středových kurzech bez nevýhodných bankovních poplatků. Bankovní licenci včetně evropské mu v roce 2018 udělila Litevská centrální banka (Bank of Lithuania). Litva je totiž známá svým velmi vstřícným a rychlým přístupem k fintechovým společnostem.

Karel Pučelík: Ministr z Wishe. Petr Macinka nechápe, jaká je jeho role

Karel Pučelík: Ministr z Wishe. Petr Macinka nechápe, jaká je jeho role
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Státy obvykle mají v čele diplomacie politika, jehož úkolem je hájit dlouhodobé zájmy jeho země. Nikoliv však Česko. My jsme si zvolili člověka, jehož neskrývaným programem je české zájmy podrývat. Zbývá jediná otázka: dělá to jen z neschopnosti nebo záměrně?

Evropská krajní pravice i populistické strany se postupně odvracejí od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dříve býval jejich idolem, ale zejména jeho zahraniční politika Evropanům moc radosti nepřináší. I populistům to došlo. Jak začala politika zatěžovat peněženky voličů, je nutné změnit kurz.

Velkým příznivcem Trumpa byl i britský populista Nigel Farage, nyní se však spojení mezi jeho Reform UK a americkým MAGA táborem pokouší upozadit. Zůstává inspirace antiimigrační politikou i dalšími postupy Trumpovy administrativy, červenou čapku ale už raději nechává doma. Podobný ústup od Trumpa je vidět i třeba u Alternativy pro Německo.

Česko má v tomto ohledu svou výjimku, a to Motoristy sobě, kteří jsou přinejmenším jednou z mála stran, která se k obdivu k Trumpovi stále hlásí. Přitom jsou to právě motoristé (s malým m), kteří Trumpovi vděčí za vysoké účty za pohonné hmoty. Celé angažmá nejmenší vládní strany zatím nabízí logiky poskrovnu.

Malá vlastizrada

Vezměme si například šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinku, který nic nebuduje, cestuje po světě a obvykle pronáší šokující slova, kterými vtlouká klín mezi naše dosavadní spojence. Zůstává za ním jen chaos a často i ostuda.

Jeho vztah k MAGA navíc ukazuje, že vůbec nechápe, jaká je role šéfa diplomacie. V nedávném rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung se nechal slyšet, že k americkým republikánům má zvláštní vztah, protože s nimi sdílí stejný politický boj. Toto vyjádření by nedávalo smysl, ani kdyby byl řadovým poslancem, dalo by se ale svým způsobem pochopit. Obě strany ostatně jsou zaměřené proti progresivismu, proto je také lidé většinou volí. Pokud ale takto mluví jako ministr zahraničí, a z jaké jiné funkce může mluvit pro německá média, je to taková malá vlastizrada.

Zájmy republikánů jsou totiž na hony vzdálené zájmům České republiky. Je to strana plná izolacionistů, kteří nejsou příliš oddáni transatlantické spolupráci, obraně Ukrajiny nebo zahraniční politice založené na hodnotách. MAGA diplomacie je politikou silnějšího, využívá cel, donucování a diktování, nikoliv partnerství. Neustálý chaos, výkyvy trhů, přetrhávání dodavatelských řetězců, nevynucené ekonomické šoky. Pro malé státy, jako je Česko, to znamená být ve vleku velmocí. Nikdo (inteligentní) nemůže říci, že se Česku od nástupu Trumpa daří lépe.

Ministr amatér

Macinka coby ministr zahraničí by měl být především reprezentantem státu, hlídat jeho zájmy, citlivě si udržovat spojence a hledat nové, přičemž v civilizovaných zemích se diplomacie dělá do jisté míry nadstranicky, protože strategické zájmy se nemění s větrem ani s ročními obdobími. Je to svým způsobem jiný svět a jiné řemeslo než domácí politika.

Co ale můžeme čekat od člověka, který se do čela ministerstva zahraničí dostal takřka náhodou? Životní prostředí nebo diplomacie, hodinky nebo holínky. Zapadnout by nemělo ani to, že se zástupce cca pětiprocentní strany promenáduje po světě a vypráví pohádky, u čehož si připadá jako Henry Kissinger, a snaží se změnit dlouhodobé směřování státu. Macinkova role je hluboce rozdělující, doma i v Evropě. Rusko i další Evropě konkurující velmoci si nemohou přát nic lepšího.

Toto je výsledek populistické politiky. Nikdo nemá vizi přesahující volební období. Všechno se dělá jen pro domácí popularitu, neexistuje ekonomická, klimatická ani zahraniční strategie. Populisté tvrdí, že zastupují obyčejné lidi, ale zastupují jen sami sebe a svá ega. Obyčejné lidi nezastupuje nikdo. V době populistické politiky se na obyčejné lidi kašle víc, než se na ně kašlalo dříve. A že se na ně kašlalo dost. Čím dřív nám to dojde, tím dřív se můžeme pustit do nápravy škod. 

