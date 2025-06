Dánové chtějí více investovat do Grónska. Plánují i udělení větších pravomocí

Dánsko plánuje více investovat do Grónska a udělit tomuto arktickému ostrovu větší pravomoci v zahraničněpolitických záležitostech, uvedla dánská premiérka Mette Frederiksenová na návštěvě Faerských ostrovů, které jsou podobně jako Grónsko součástí Dánského království. Informuje o tom agentura Reuters.

„Jsme ochotni více investovat do rozvoje grónské společnosti,“ řekla Frederiksenová na Faerských ostrovech na společné tiskové konferenci se svým grónským a faerským protějškem a poukázala zejména na kritickou infrastrukturu a rozvoj podnikání. „Mělo by se to týkat přístavů a také dalšího typu kritické infrastruktury, která může sloužit jak civilním, tak vojenským účelům, například v souvislosti s cestovním ruchem nebo těžbou surovin,“ uvedla Frederiksenová.

Návštěva Macrona

Největší ostrov světa má strategický význam a je bohatý na nerostné suroviny. V neděli přijel na návštěvu Grónska francouzský prezident Emmanuel Macron, aby tak podpořil jeho nezávislost a územní celistvost. O kontrolu nad Grónskem, které je autonomním územím Dánského království, usiluje od návratu do Bílého domu americký prezident Donald Trump. Francouzský prezident byl podle AFP první zahraniční hlavou státu, která navštívila ostrov poté, co o něj začal Trump usilovat. Grónští i dánští vrcholní politici opakovaně prohlásili, že Grónsko není na prodej.

Grónsko na rozdíl od Dánska není členem Evropské unie. V roce 1985 Grónsko vystoupilo z Evropského hospodářského společenství, předchůdce EU, s unií je ale přes Dánsko jako zámořské území úzce provázáno.

