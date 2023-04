Nově i na soláry na ohřev vody. Senioři a domácnosti s nízkými příjmy získají od státu dotace

Nízkopříjmové domácnosti budou moci od května žádat o dotaci na instalaci solárních systémů pro ohřev vody v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) Light. Na dotace budou mít stejně jako v první fázi NZÚ Light nárok senioři, lidé ve třetím stupni invalidity nebo pobírající příspěvek na bydlení.

Vláda spustí program v úterý 2. května. Žadatelům nabídne až 90 tisíc korun na pořízení a instalaci fotovoltaického nebo fototermického systému na ohřev vody. Druhá fáze NZÚ Light nenahrazuje fázi první, ve které lidé ze stejných kategorií žádali o až 150 tisíc korun na renovace a zateplení obydlí.

„Jsme přesvědčeni, že i nízkopříjmové domácnosti mají mít možnost využívat energii ze slunce. Proto podporu rozšiřujeme i na instalace solárních systémů, které dokážou pokrýt až 80 procent spotřeby tepla na ohřev vody a domácnostem ušetřit tisíce korun,” řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Pořizujete soláry? Můžete je pojistit i pro případ, že nebude svítit slunce Reality Solární panely na střeše rodinného domku už jsou dnes mnohem běžnější než před pár lety. S tím, jak se každý snaží optimalizovat výdaje za vysoké ceny energií, objevuje se fotovoltaika i na českých domcích a činžácích stále častěji. Ne každý ale myslí na to, že si tím o několik set tisíc zhodnotil svůj dům, a proto na to musí myslet i v pojistné smlouvě. Solárů se navíc týkají i nová rizika, která vás třeba ani nenapadnou. Věra Tůmová Přečíst článek

Solární systémy, které si žadatelé nechají instalovat, musejí splňovat určité podmínky, aby se na ně dotace vztahovala. Například u fototermického panelu musí být jeho plocha vyšší než 1,8 čtverečního metru a zásobník teplé vody, kterou bude ohřívat, musí mít objem nejméně 45 litrů na kilowatt-peak panelu (kWp).

Pozor na dodavatelské firmy

Stejně jako v první fázi NZÚ Light bude stát poskytovat žadatelům bezplatné poradenství, čímž chce zároveň bojovat proti takzvaným dodavatelským firmám, které se snaží z domácností získat více peněz z poskytnuté dotace.

„Funguje to tak, že dodavatelé vám nabídnou instalaci solárního systému a současně vám řekou, že za vás i vyřídí žádost o dotaci NZÚ Light za úplatu ve výši pěti procent poskytnuté dotace. Tomu my se bráníme, státní poradenství je kvalifikované a zdarma," řekl Petr Valdman ze Státního fondu pro životní prostředí ČR.

Stát slibuje dohromady šest miliard korun

Program Nová zelená úsporám Light je odnoží širšího dotačního projektu Nová zelená úsporám určenou pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. V první fázi podle Hladíka o dotaci na zateplení či jinou renovaci zatím požádalo 23 912 lidí, z toho přes 90 procent seniorů. Na obě fáze programu, tedy jak renovace, tak fotovoltaiku, vyčlení stát dohromady až šest miliard korun.

Nový rekord, vítr a slunce loni měly na globální výrobě elektřiny podíl 12 procent Money Větrné a solární elektrárny měly v loňském roce na celosvětové výrobě elektřiny rekordní podíl, který činil 12 procent. Zvýšil se tak z deseti procent o rok dříve, vyplývá ze zprávy nezávislé organizace Ember. Loňský rok tak podle zprávy mohl znamenat vrchol emisí oxidu uhličitého (CO2) z energetického sektoru, který je největším znečišťovatelem ovzduší. ČTK Přečíst článek

Zástupci oboru obnovitelných zdrojů energie rozšíření programu přivítali, zároveň však apelují na posílení ochrany nejzranitelnějších zákazníků před takzvanými solárními šmejdy, a to například pomocí nižších záloh dodavatelům. Dále chtějí podpořit v domácnostech nejen snížení nákladů za ohřev vody, ale také za elektřinu.

„Rozšíření o dotaci na ohřev teplé vody ze slunce je velmi pozitivní, je ale škoda, že primárně nepomáhá snížit náklady za elektřinu. Pro domácnosti důchodců a nízkopříjmové domácnosti by bylo vhodné nastavit varianty systémů na výrobu elektřiny, ze kterých dokáží jednoduše spotřebovat elektřinu přímo, parametry jsme navrhli,” uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Zájem o soláry rapidně roste

Ekologické Hnutí Duha navrhuje jako další možnost rozšíření i na komplexní energetické renovace rodinných domů a na podporu společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) a družstev, v jejichž bytech bydlí nízkopříjmové domácnosti. „Tito lidé zatím na zateplení ani fotovoltaiku jednoduše nedosáhnou,” uvedlo hnutí.

EU se shodla na razantním zvýšení plánovaného podílu „zelené“ energie do roku 2030 Politika Evropská unie by měla v roce 2030 produkovat 42,5 procenta celkové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Shodli se na tom dnes nad ránem zástupci členských států a Evropského parlamentu, jejichž dohoda zvýšila dosavadní závazek z 32 procent. Závazek se týká unie jako celku, řada členských zemí včetně Česka má národní cíle výrazně níže. Směrnice o obnovitelných zdrojích je součástí balíku návrhů, které mají přispět k výraznému snížení emisí skleníkových plynů do konce desetiletí. ČTK Přečíst článek

Podle údajů Státního fondu životního prostředí ČR a Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) ze začátku dubna v Česku rapidně stoupá zájem o solární systémy. V prvním čtvrtletí vzrostl počet žádostí o dotaci na fotovoltaiku na 21 587, což je meziročně třikrát více. Nicméně jde o pokračování trendu z minulého roku, kdy bylo v Česku zprovozněno 33 760 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 megawattu (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent. I přesto Česko ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v Česku dlouhodobě zaostává.