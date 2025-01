Ministr Vlček: Slováci na naší nabídku o přepravě plynu nereagují

Slovensko stále nijak nereagovalo na českou nabídku přepravních a zásobníkových kapacit plynu. V televizi Nova to řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Využití české infrastruktury nabídl slovenským protějškům na konci loňského roku v reakci na zastavení tranzitu plynu na Slovensko přes Ukrajinu. Ministr zároveň nevyloučil, že do Česka může přes uzavření východní cesty stále proudit i ruský plyn přes západ.

Reklama

„Do dneška nemám žádnou odpověď,“ řekl Vlček. Podle něj Slovensko nyní dodávky plynu do země výrazně dotuje, navíc se musí vyrovnávat s výpadkem ročních příjmů z tranzitu plynu kolem 400 milionů eur (přes deset miliard korun), kvůli čemuž je tamní rozpočet ve velkých problémech.

Česká nabídka podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) platí pro nadcházející jaro i dlouhodobější období. Tuzemská plynárenská infrastruktura je přitom podle úřadu připravena zahájit přepravu plynu na východ okamžitě bez nutnosti dalších úprav.

Lukáš Kovanda: Nezaměstnaných už v Česku přibylo 100 tisíc, jedna celá Olomouc Názory Česko už od covidu prochází hospodářským útlumem. A ten si začíná vybírat svoji daň i v podobě výraznějšího nárůstu počtu nezaměstnaných. V prosinci 2024 jich bylo po takřka čtyřech letech opět více než 300 tisíc. To jsou tedy lidé, kteří aktivně práci hledají – chodí na pracák –, však žádnou kloudnou sehnat nemohou. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ukrajina na začátku roku ukončila přepravu suroviny z Ruska do EU a do Moldavska, protože vypršel pětiletý kontrakt mezi ruským Gazpromem a ukrajinským Naftohazem. Kyjev, který už téměř tři roky čelí ruské vojenské invazi, platnost této dohody neprodloužil.

Reklama

Největší prodejce zemního plynu na Slovensku, státem kontrolovaná společnost Slovenský plynárenský priemysel (SPP), k tomu už dříve sdělila, že využívá diverzifikační kontrakty na nákup plynu od doby jejich uzavření. SPP za důležitou označila přepravní trasu plynovodem TurkStream přes Turecko, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko, kterým lze podle ní přepravovat ruský i ázerbájdžánský plyn. V minulosti SPP využila také trasy z Chorvatska či Itálie.

Česká republika nyní čerpá plyn ze západu, přes Německo do tuzemska teče zejména plyn z Norska a LNG z terminálu v Nizozemsku. Ještě na konci loňského roku tvořil drtivou většinu dodávek do ČR plyn z Ruska, který tekl přes Slovensko.

Vlček ovšem řekl, že není možné vyloučit to, že část současných dodávek plynu do Česka může tvořit i ruský plyn. Připustil, že by mohl být součástí směsky v dodávkách, které do ČR tečou ze západu. „Pokud se evropské státy neshodnou na jednotném postupu, může se do Evropy ruský plyn stále dostávat,“ řekl ministr. Zdůraznil, že Česko ale už není na dodávkách z Ruska nijak závislé, a není tak ani Ruskem vydíratelné.

Na kolik by to vyšlo? Trumpův zájem o Grónsko může Američanům zdražit hubnutí Politika Myšlenka odkoupení Grónska Spojenými státy není tak nereálná, jak se na první poslech může jevit. Nakonec vše může být otázkou peněz. Prezident Harry Truman svého času nabízel Dánům za ostrov 100 milionů dolarů ve zlatě. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Na možnost části ruského plynu v tuzemských dodávkách upozornil také místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček. Připomněl, že v posledních měsících výrazně rostou dodávky ruského LNG do západních Evropy.

Tuzemské zásobníky plynu jsou podle pátečních dat ministerstva průmyslu a obchodu naplněny z 58 procent. Je v nich přes 2,02 miliardy metrů krychlových plynu, meziročně méně než ve stejném období loni. Tehdy bylo v zásobnících téměř tři miliardy metrů krychlových plynu, naplněny tak byly z 84 procent.