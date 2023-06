Zaostáváme. Rychlejší výstavba obnovitelných zdrojů energie by Česku přinesla stovky miliard korun

Zrychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE) může podle studie poradenské společnosti Deloitte do roku 2030 zvýšit příjmy domácností a veřejných rozpočtů o stovky miliard korun. Studie také počítá s navýšením výroby v průmyslu, růstem HDP a vytvořením více než 34 tisíc pracovních míst.

Reklama

Česko může podle Deloitte za evropské peníze postavit stovky velkých elektráren, musí však zjednodušit povolovací procesy.

Podíl OZE na výrobě elektřiny v Česku předloni činil podle dat Eurostatu 15 procent. V Evropské unii, kde se průměr pohybuje kolem 38 procent, to bylo třetí nejnižší číslo.

Na letišti v Ralsku by mohla vyrůst největší solární elektrárna v Česku Zprávy z firem Na letišti Hradčany v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku by mohla vyrůst největší solární elektrárna v Česku. Liberecký kraj si nechal zpracovat studii řešení na báňské univerzitě v Ostravě. Krajští zastupitelé budou v úterý posuzovat tři varianty projektu. Ta maximální počítá s instalovaným výkonem bezmála 104 megawattů (MW) a se zastavěním celé plochy letiště. Ta nejmenší by umožnila zachovat rekreační létání a měla by instalovaný výkon přes 67 MW. ČTK Přečíst článek

„Akcelerace výstavby obnovitelných zdrojů by přinesla České republice významné benefity. Během příštích sedmi let bychom navýšili HDP o 4,7 procenta a příjmy centrální vlády o 4,1 procenta. Stoupnou i příjmy obecních rozpočtů, protože právě v regionech se budou fotovoltaické a větrné elektrárny budovat. Během výstavby by navíc vzniklo dalších 34 000 nových pracovních míst,”uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Nový rekord, vítr a slunce loni měly na globální výrobě elektřiny podíl 12 procent Money Větrné a solární elektrárny měly v loňském roce na celosvětové výrobě elektřiny rekordní podíl, který činil 12 procent. Zvýšil se tak z deseti procent o rok dříve, vyplývá ze zprávy nezávislé organizace Ember. Loňský rok tak podle zprávy mohl znamenat vrchol emisí oxidu uhličitého (CO2) z energetického sektoru, který je největším znečišťovatelem ovzduší. ČTK Přečíst článek

Vyšší příjmy i pro domácnosti

Podle studie by výnosy z každé investované koruny mohly stoupnout až několikanásobně. Konkrétně příjmy domácností by se v příštích sedmi letech měly zvednout o 145 miliard korun a příjmy veřejných rozpočtů o 119 miliard korun. Výroba v tuzemském průmyslu by podle studie stoupla o 721 miliard korun.

Marek v této souvislosti připomněl, že investice firem ve světě jsou už často vázány na plnění cílů udržitelnosti, což podle něj zvýrazňuje význam dostupnosti bezemisní energie. To je pro tuzemské firmy, které jsou často součástí globálních dodavatelských řetězců, klíčové.

Ceny Sustainability Star 2023 už mají své majitele Zprávy z firem Zástupci českých a slovenských firem si převzali ceny Sustainability Star za nejlepší udržitelné projekty. Ocenění je doprovodným programem Czech & Slovak Sustainability Summitu, akce na podporu udržitelných postupů v České republice a na Slovensku. Vědecká rada složená ze špičkových akademiků v oblasti udržitelnosti vybrala z 36 nominací 12 nejlepších projektů. nst Přečíst článek

Hlavním zdrojem pro financování výstavby OZE jsou evropské fondy a Modernizační fond. Česko podle Deloitte může za evropské peníze do roku 2030 postavit elektrárny s výkonem přes 17 gigawattů (GW), další pak ještě krátce po dočerpání peněz z fondů. Svaz moderní energetiky v této souvislosti upozornil na to, že stát by měl pro maximální využití zjednodušit povolovací procesy, protože později už nemusí být tyto finance k dispozici.

Úsporný balíček Novou zelenou úsporám nezasáhne, dotace se krátit nebudou Money Nové zelené úsporám se krácení dotací netýká, od září platí nové podmínky Nová zelená úsporám (NZÚ) bude od letošního září financovaná z Modernizačního fondu, plánované krácení dotací, které vyplývá z vládního úsporného balíčku, se jí tak podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) netýká. Nové podmínky NZÚ zjednoduší administrativu, dotace se navíc zpřístupní pro další žadatele, především majitele bytů a bytových domů. ČTK Přečíst článek

Povolení trvá 10 i více let

„Uhelná energetika v Česku končí. Elektřina z uhelných elektráren je neekologická a bude brzy velmi drahá. Česko musí tyto zdroje energie rychle nahradit, ve výstavbě obnovitelných zdrojů jsme ale bohužel zaspali a zaostáváme za všemi svými sousedy, včetně Polska, Slovenska a Maďarska,” řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Například větrné elektrárny loni v Česku pokryly jen jedno procento spotřebované elektřiny, přičemž v celé Evropě pokrývají 17 procent spotřeby a svůj podíl dál zvyšují.

Hladík upozornil, že vláda chystá změny, například Modernizační fond by se měl rozšířit o další oblasti. „Dosud jsme schválili podporu pro fotovoltaické elektrárny o výkonu dva gigawatty, které jsou schopny vyrobit elektřinu pro 750 tisíc domácností. Musíme ale jít dál. Je třeba zrychlit a odbyrokratizovat povolovací procesy, jinak nám v budoucnu hrozí nedostatek levné čisté elektřiny,” dodal ministr.

Podle Svazu moderní energetiky je zásadní bariérou při výstavbě hlavně nejednotnost podmínek pro povolení staveb. Příprava a výstavba větrných elektráren tak nyní trvá deset a více let, u velkých solárních elektráren pak přes pět let.

Stavební výroba dál klesá. U nové výstavby bytů je propad až čtvrtinový Money Stavební produkce v dubnu meziročně klesla o 6,4 procenta. Stavební úřady vydaly o 10,9 procenta stavebních povolení méně, ale orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 14,1 procenta. Meziročně bylo zahájeno o čtvrtinu bytů méně. Průmyslová výroba v Česku v dubnu zpomalila meziroční růst na 1,2 procenta po březnovém revidovaném zvýšení o 2,9 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). ČTK, dna Přečíst článek