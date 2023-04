Nový rekord, vítr a slunce loni měly na globální výrobě elektřiny podíl 12 procent

Větrné a solární elektrárny měly v loňském roce na celosvětové výrobě elektřiny rekordní podíl, který činil 12 procent. Zvýšil se tak z deseti procent o rok dříve, vyplývá ze zprávy nezávislé organizace Ember. Loňský rok tak podle zprávy mohl znamenat vrchol emisí oxidu uhličitého (CO2) z energetického sektoru, který je největším znečišťovatelem ovzduší.

Všechny obnovitelné zdroje spolu s jadernou energií loni měly na globální výrobě elektřiny podíl 39 procent. Růst podílu elektřiny vyroběné z větru a slunce uspokojil až 80 procent růstu celosvětové poptávky po elektřině.

Výroba elektřiny z uhlí se loni zvýšila o 1,1 procenta. Kvůli krizi na trhu s plynem některé země znovu spustily své staré uhelné elektrárny, aby uspokojily poptávku. Výroba elektřiny z plynu klesla o 0,2 procenta, neboť vysoké ceny zdražily využívání tohoto paliva.

Emise oxidu uhličitého z energetického sektoru se loni zvýšily o 1,3 procenta, ale tempo růstu zpomalilo kvůli vyšší produkci z větru a slunce. Kdyby elektřina z větrných a solárních elektráren pocházela z fosilních paliv, byly by emise vyšší o 20 procent, uvádí zpráva.

Organizace Ember odhaduje, že výroba elektřiny z fosilních paliv letos klesne o 0,3 procenta. V následujících letech by měl být pokles ještě vyšší, protože bude spuštěno více solárních a větrných elektráren.

Ember ve svém každoročním přehledu zkoumá údaje ze 78 zemí, které se na celosvětové poptávce po elektřině podílejí 93 procenty, upozornila agentura Reuters.