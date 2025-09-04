Děti jako benefit. Korejské firmy za ně vyplácejí zaměstnancům miliony

Vyberte si z našich newsletterů

ČTK
Petra Nehasilová
Za každé narozené dítě 72 tisíc dolarů, tedy v přepočtu cca 1,5 milion korun, nabízí hned několik velkých jihokorejských firem svým zaměstnancům. Tento neotřelý benefit má podpořit porodnost.

„Neměl jsem slov. To, co jsem slyšel bylo tak absurdní,“ vzpomíná říká Hong Ki, sedmatřicetiletý manažer komunikace jedné z největších jihokorejských společností Booyoung Co na novoroční projev jejího majitele, miliardáře Lee Joong-keuna. Ten se rozhodl, že za každé narozené dítě svým zaměstnancům vyplatí speciální bonus v hodnotě 72 tisíc dolarů (v přepočtu cca 1,5 milionu korun), což je dvojnásobek ročního příjmu, a to i tři roky zpětně, píše server agentury Bloomberg.

Jižní Korea má jednu z nejrychleji stárnoucích populací s nejnižší mírou plodnosti na světě. Ta loni dosáhla 0,75 dítěte na ženu. Počet obyvatel dosáhl vrcholu v roce 2020 s 51,8 milionu obyvatel. Podle vládní prognózy se očekává, že do roku 2072 populace klesne na 36,2 milionu.

Dopady jsou závažné, ubývá pracovní síla, klesají výnosy z daní a armáda čelí náborové krizi. Jihokorejská vláda řeší situaci miliardovými investicemi, ať už v podobě samotných příspěvků až po dotované bydlení a daňové úlevy. K vládnímu boji proti nízké porodnosti se postupně připojuje i soukromý sektor, obává se totiž nedostatku pracovní síly. Booyoung je zatím nejštědřejší, ale není jediná. Herní gigant Krafton vyplácí za narození dítěte 43 tisíc dolarů a dalších 29 tisíc v postupných splátkách až do osmi let věku dítěte.

Nízká porodnost se týká i Evropy

Nedostatečná porodnost a stárnutí populace nedohnání jen Jižní Koreu a další asijské země včetně Číny, týká se i Evropy nebo Spojených států. Průměrná porodnost v EU je 1,46 dítěte na ženu, tedy hluboko pod hranicí 2,1 potřebné pro udržení populace. Obyvatelstvo unie kulminovalo loni na 448 milionech a očekává se stagnace nebo mírný pokles.

Zatímco státy nabízí různé podoby porodného, přídavků, dostupných školek či rodičovské dovolené, firmy v Evropě se k miliardovým bonusům neuchylují. Častěji sází na flexibilní pracovní dobu, home office a firemní školky. Ty jsou ovšem spíše výjimkou a nabízí je především větší zaměstnavatelé.

Česká republika patří k zemím s relativně vyšší porodností, ale i zde trend klesá. V roce 2022 dosáhla míry 1,67 dítěte na ženu, přičemž podle demografických projekcí se do konce století může počet obyvatel snížit pod devět milionů.

Česko má tradičně dlouhou rodičovskou dovolenou, porodné, daňové úlevy či přídavky na děti. Firmy ale v prorodinné politice zatím příliš aktivní nejsou - benefity se omezují na flexibilní pracovní dobu či občasné firemní školky. Přímé finanční příspěvky na děti v soukromém sektoru prakticky neexistují.

