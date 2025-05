Dopis čtenáře: Problém nejsou důchodci. Stát nepodporuje porodnost

Na komentář Dalibora Martínka s titulkem „Babiš se vyveze na hřbetech důchodců k moci, ti mu pak zlomí vaz“ ze dne 5. května reagovala řada čtenářů. Některé z reakcí zveřejňujeme.

Důchody stojí méně než nesmyslné rychlotratě

Pletete hrušky s jablky, nemůžete vzít příjem státního rozpočtu za sociální pojištění jako jeho výdaj, tady stát slouží pouze jako přestupní stanice pro plátce sociálního pojištění a pouze malým procentem platbu za důchody doplní.

Daleko větší náklad je např. platba za dluhy státu, přes 100 miliard, přitom jenom se platí úroky(!), nebo příspěvek na bydlení, přes 20 miliard, či platby za nové zbraně, přičemž jsou mnohdy i několikrát předražené a doposud se neví, co se stalo s těmi „starými“, mnohdy skoro nepoužívanými. Před rozdělením měla Armáda ČR 4507 tanků, 687 letadel, připadly nám dvě třetiny, dnes máme 107 tanků.... Kde jsou peníze za ten rozdíl?

Stát má mnohé úkoly, mimo zajištění bezpečnosti, taky zajištění zestárlých, matek, dětí a sociálně slabých a nemocných.

Zcela zbytečné a velmi nákladné budování vysokorychlostních železnic tam není. Mimochodem, věnoval jste se tomuto projektu, jak nesmyslné to má v některých úsecích řešení, že třeba od Poděbrad do Prahy mají vést v koridoru širokém skoro 100 metrů čtyři koleje vedle sebe, protože neumí udělat výhybky, a větev směrem na Polsko neumí napojit na kolejnice od Brna...? Naprosto ztrátový projekt, který bude jenom čerpat peníze a nepřinese ani korunu zisku, mimo odklonění jistých procent mimo... což je podle mne hlavní důvod výstavby.

Navíc nevím, kdo u nás je schopen zabezpečit bezpečnost takového provozu, když železničáři neumí bezpečně provozovat dosavadní vlaky, ani převézt benzen či cement. Je to, jako kdyby v továrně na Trabanty chtěli okamžitě a kvalitně vyrábět Lamba...

Nechci ani připomínat dotace přes 70 miliard korun do zemědělství, kde si kladu otázku, co dělají zemědělci s rostlinnou výrobou od podzimu do jara?

Zdeněk Vrátníček

My jsme vám zvonili klíčema

Je s podivem, že se všichni otvírají o důchodce, nikdo si neuvědomuje, že většina dnešních důchodců jsou ti mladí lidé, co před 35 lety cinkali klíčema za lepší budoucnost a také jí 35 let budovali. Dnes jsou to důchodci, nebo lidé těsně před důchodem. Nikdo z nich v té době nepředpokládal, že s nimi stát takto naloží. Až tento stát přestane vydávat peníze státního rozpočtu na zbytečnosti a přebujelou státní správu, tak bude peněz dost i na důchody.

čtenář Chatrný

Babiš se důchod bát nemusí

Babišovi, Schillerové a Havlíčkovi může být fuk jaké bude zadlužení ČR za 10 let, protože jejich životní úrovně se zvýšení zadlužení nedotkne. Důchodci nebo věrné ovce ze sekty mu to tam 2x hodí. Babiš vydrží dvě období balamutit důchodce, že za vše může Fiala. Tak uvidíme, odkud Babišovi poteče více peněz, jestli dotace z EU nebo z Ruska, a podle toho bude směřování ČR.

Marta Vroubek

Jurečka mě okradl o patnáct set

Ano, budu rád, když se po mém důchodcovském hřbetu dostane Babiš opět do čela nové vlády. Budu mít alespoň naději na zvýšení důchodu, na kterém mě stávající vláda za horlivého přispění lidovce Jurečky okradla o cca 1 500,- Kč měsíčně. Doufám, že si toto uvědomuje většina seniorů.

Jaroslav Jasencuk

Nejsou děti. Politici netvoří podmínky pro mladé

Základní problém je jinde než v důchodcích. Ti byli a vždycky budou. Problém je jednoznačně v nízké porodnosti. Dramatický propad nastal po roce 1992 a vrcholí nejnižší porodností loňský rok v celé historii. Je s podivem, že se nikdo zásadním způsobem tímto jevem nezabývá, přestože nízká porodnost je mimo jiné závažným ukazatelem, že populace nevěří v dobrou budoucnost.

První reakcí na zhoršení ekonomických podmínek bývá, že páry, které děti chtějí, se rozhodnou rodičovství odložit na pozdější dobu, až se ekonomika zlepší. Nejvyšší prioritou v životě jsou děti – bez nich neexistuje budoucnost, bez nich se budeme propadat k chudobě a zániku. Nebo nás v naší vlasti časem nahradí lidé jiných národností, což potvrzuje trend v poslední době, kdy k nárůstu počtu obyvatel ČR dochází jen díky imigraci.

Naši politici pravidelně nevytvářejí podmínky pro mladé páry, a proto rodičovství odkládají. Jestliže se nezlepší bytová situace, dostatek školek, finanční zajištění rodiny nemůže se situace zlepšit. Na současné situaci se podílí všechny vlády, je to dlouhodobá záležitost. Současná politika vlády směřuje nejen proti mladým, ale v podstatě proti všem.

Zvýšení daní, zrušení výhod pro studenty, rodiny, nepodpora bydlení při současných cenách nemovitostí, potravin, vysoká kumulativní inflace 30 procent, atd., zdražení všeho. To, koho volí senioři je věc každého, pokud o ně některé strany nemají zájem je zase jejich věc. To ale pana Martínka zřejmě nezajímá, protože je potřeba natřít Babiše, přestože současná vláda má tunu másla na hlavě.

Karel Gabriel