Čína se otevřela světu, ale jen trochu. Nový zákon o špionáži odrazuje zahraniční byznysmeny od návštěvy

Naděje vkládané do raketového ekonomického čínského oživení na přelomu roku se nenaplnila. Čínské akcie klesají. Návrat zahraničních manažerů do Číny a tedy i případného kapitálu se navíc stal rizikový kvůli novému zákonu o špionáži a snaze Pekingu kontrolovat informace plynoucí mimo Čínu. Byznysmeni zejména ze Západu tak své cesty do říše středu pečlivě zvažují.

Druhá největší ekonomika světa se sice opět otevřela počátkem roku po téměř třech letech přísných pandemických restrikcí. Nic ale není jako dřív. Tamní úřady jsou vůči zahraničním manažerům přijíždějícím do Číny o poznání podezřívavější než před několika lety.

Zahraniční manažeři by do Číny rádi, ale bojí se

Bezpečnostní poradci tvrdí, že riziko pro zahraniční manažery cestující do Číny roste v důsledku nového pekingského zákona proti špionáži, razií v poradenských firmách, které spolupracují se zahraničními společnostmi, a omezení pouštění informací do vnějšího světa. Do Číny se přitom vydala nebo chce vydat řada vysoce postavených západních manažerů – ostatně nedávno se v Číně objevil například i šéf Applu TIm Cook.

Některé společnosti tak raději odkládají cesty zaměstnanců do země. „Návštěvníci by si měli dobře rozmyslet, jakou povahu má jejich práce v Číně,“ řekl deníku The Wall Street Journal Gabriel Wildau, výkonný ředitel poradenské firmy Teneo.

Vzhledem k tomu, že Čína zpřísňuje kontrolu informací, mohl by některý typ manažerské práce zahrnovat podezření z vytváření názorů, které podporují oddělení čínské ekonomiky od světa nebo které vyjadřují negativní názory na důležité čínské společnosti.

Firmy musí zvážit, zda se nevystaví riziku

Firmy by měly zvážit, zda by takovou práci nebylo možné zajistit mimo Čínu, řekl Wildau. „Zahraniční společnosti musí posoudit, zda práce, kterou v Číně vykonávají, může být považována za podporu nepřátelských nálad,“ říká Wildau. Například americké ministerstvo zahraničí má Čínu na seznamu zemí, u který je vhodné „přehodnotit možnost cestování“. Odůvodňuje to rizikem zadržení nebo svévolného vymáhání místních zákonů.

Zájem zahraničních manažerů je logický. Kdekdo letos očekával radikální vzestup čínské ekonomiky poté, co na konci roku 2022 tamní vláda náhle ukončila pandemické restrikce a slibovala růstový rok 2023. První kvartál ale poskytl data, podle kterých je obnova čínské ekonomiky spíše smíšená a nebudí nadšení. Růst čínského HDP v prvních třech měsících roku dosáhl 4,5 procenta, což je více než v předchozím kvartále, ale řadu analytiků tento výsledek zklamal.

„Čerstvá ekonomická data poukazují na zpomalující růst maloobchodních tržeb a propady cen v nemovitostním sektoru,“ vypočítává další rizika analytik BH Securities Timur Barotov. Po prvotní lednové euforii zažívají vystřízlivění také čínské akciové index. Hang Seng Index od vrcholu v lednu ztrácí 20 procent a akcie čínských technologických obrů, jako jsou BYD, Tencent či Alibaba odepisovaly desítky procent.