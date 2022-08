Peking hasí problém politiky nulového covidu. Plánuje bilionové investice

Čínská vláda uvolní na podporu a stabilizaci slábnoucí ekonomiky dalších více než 300 miliard jüanů (přes bilion korun). Mají pomoci také s výstavbou infrastruktury.

Rozšíření investic by mělo pomoci „udržet ekonomické aktivity na stabilním kurzu,“ řekl čínský premiér Li Kche-čchiang, který setkání předsedal.

Ohlášena byla také finanční pomoc pro státní výrobce elektřiny, protože v některých částech Číny docházelo v nedávných dnech kvůli přetrvávajícímu horku k jejím výpadkům. Na podporu dodávek energie mají být použity speciální dluhopisy v celkové výši 200 miliard jüanů.

Čína stále drží politiku nulového covidu

Čínská ekonomika trpí, protože Peking neustupuje od své politiky nulového covidu, jejímž cílem je potlačit jakékoli ohnisko koronavirové nákazy v zárodku. Četná čínská megaměsta zavedla zejména na jaře přísná opatření, aby zabránila šíření vysoce nakažlivé omikronové varianty. Hospodářský růst v Číně navíc ovlivňují i problémy na trhu s nemovitostmi.

Čínská ekonomika, která je druhá největší na světě, ve druhém čtvrtletí klesla oproti třem předchozím měsícům o 2,6 procenta, což je více, než se čekalo. V meziročním srovnání se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil pouze o 0,4 procenta, tedy méně než čekali analytici a zároveň to byl nejslabší čtvrtletní růst od začátku koronavirové pandemie.

Analytici uvádějí, že oficiálního cíle letošního růstu o zhruba 5,5 procenta bude těžké dosáhnout, aniž by se zrušila přísná vládní strategie přístupu k nemoci covid-19.

