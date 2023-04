AKTUALIZOVÁNO: Čína překvapila. Ekonomika zrychlila více, než se čekalo

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí zrychlila růst meziročně na 4,5 procenta z tempa 2,9 procenta v předchozím čtvrtletí. Oznámil to čínský statistický úřad. Růst byl silnější, než čekali analytici, podle nich je za vyšším růstem hrubého domácího produktu (HDP) hlavně ukončení přísných protiepidemických opatření na konci loňského roku.

Ekonomové v anketě agentury Reuters předpokládali, že druhá největší ekonomika světa zrychlí meziroční tempo růstu na čtyři procenta.

Růst je do značné míry důsledkem oživení spotřeby, protože lidé po zrušení velmi přísných covidových omezení začali znovu ve velkém navštěvovat nákupní centra a restaurace. Peking také zmírnil regulační tažení proti firmám v oblasti technologií a nemovitostí. Čínští statistici uvedli, že ekonomika vykázala plynulé oživení, zároveň ale varovali, že jeho základy ještě nejsou pevné, a to i kvůli složité a nestálé situaci v zahraničí.

V mezičtvrtletním srovnání se HDP od ledna do března zvýšil o 2,2 procenta, což je v souladu s očekáváním analytiků. Ve čtvrtém čtvrtletí růst po zpřesnění dat činil proti předchozímu čtvrtletí 0,6 procenta, zatímco předběžná data ukazovala na nulový růst.

Letošní plán? Růst o pět procent

Na letošní rok čínská vláda stanovila cíl růstu HDP kolem pěti procent. Loni růst HDP této asijské mocnosti zpomalil na tři procenta z 8,1 procenta v předchozím roce. Analytici očekávají, že letos růst zrychlí na 5,4 procenta.

„Údaje z Číny za první čtvrtletí jsou slušné, udržují zemi na cestě k dosažení cíle růstu kolem pěti procent v letošním roce," uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti City Index. „Pomohlo to do jisté míry zlepšit náladu na trhu v Asii. Mírně nevýrazná reakce naznačuje přetrvávající obavy, že údaje za první čtvrtletí jsou počátečním impulsem díky znovuotevření trhu a že jeho dynamika by mohla ve druhém nebo třetím čtvrtletí vyprchat," dodal.

Oživení v Číně je zatím nerovnoměrné. Zatímco spotřeba, služby a výdaje na infrastrukturu se zvyšují, slabší růst cen a rostoucí úspory v bankách vyvolávají pochybnosti o poptávce.

Další statistika dnes ukázala, že růst maloobchodních tržeb v březnu zrychlil na 10,6 procenta, a přiblížil se tak dvouletému maximu. Analytici čekali růst o 7,4 procenta.

Hlavní čínské akciové indexy reagovaly na hospodářská data nejednoznačně. Hlavní index hongkongských akcií Hang Seng před koncem obchodování vykazoval pokles téměř o jedno procento zhruba na 20.590 bodů. Index CSI 300, který sleduje obchodování na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, byl v mírném zisku a pohyboval se kolem 4160 bodů.

