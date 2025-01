Biden: Trump přebírá USA se silnějšími aliancemi a oslabenými protivníky

Nastupující americký prezident Donald Trump převezme Spojené státy v lepší pozici na mezinárodní scéně a se slabšími protivníky, než je před čtyřmi roky zanechal. Prohlásil končící šéf Bílého domu Joe Biden při rozlučkovém projevu věnovaném zahraniční politice dosluhující administrativy. Přicházející vládu mimo jiné vyzval, aby ochránila „světlou budoucnost“ Ukrajiny, která se již skoro tři roky brání ruské agresi.

„Spojené státy vítězí v globální soutěži. Ve srovnání s dobou před čtyřmi roky je Amerika silnější, naše spojenectví jsou silnější, naši protivníci a soupeři jsou slabší,“ řekl Biden před americkými diplomaty na ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.

Jeho projev přišel týden před koncem jeho mandátu, který provázely různé geopolitické krize v čele s válkou Ruska proti Ukrajině a konfliktem v Pásmu Gazy. Znovuzvolený exprezident Trump a jeho spojenci líčí Bidena jako slabého aktéra na světové scéně, který po sobě zanechává chaos. Biden naopak postavení USA ve světě prezentoval optimisticky a hájil svoji zahraniční politiku postavenou na utužování partnerství nejen s evropskými zeměmi, ale také s se státy v Tichomoří nebo jižní Americe.

Rusové zařadili na seznam teroristických organizací web, který prosazuje rozpad Ruské federace Politika Ruská tajná služba FSB zařadila na seznam teroristických organizací dvě mediální platformy - Komi Daily a Asiaté Ruska, je to poprvé, co takto označila média. Napsal to server The Moscow Times. Podle něj FSB jako důvod uvedla údajné napojení portálů na iniciativu nazvanou Fórum svobodných národů po Rusku, která prosazuje rozpad Ruské federace. Obě média napojení na fórum popřela, uvedl server. ČTK Přečíst článek

Silné karty

„Znovu jsme vzpružili důvěru lidí ve Spojené státy jakožto skutečného, skutečného partnera,“ uvedl odcházející prezident. „Moje administrativa zanechává příští administrativě velmi silné karty na ruce... Ameriku s více přáteli a silnějšími spojenectvími, Ameriku, která je opět vůdcem,“ řekl.

V pozitivním světle Biden prezentoval i sílící spolupráci mezi Ruskem, Čínou a dalšími zeměmi, která vyvolává obavy mezi západními diplomaty. „Velké autoritářské země se vzájemně sbližují. Írán, Rusko, Čína, Severní Korea. Ale to je spíš projev slabosti, než síly,“ řekl.

Zajatí Severokorejci začínají mluvit. Myslel jsem, že jedu jen na výcvik, uvedl jeden z nich Politika Jihokorejská tajná služba (NIS) potvrdila informace ukrajinských představitelů, že ukrajinská armáda v bojích v ruské Kurské oblasti zajala dva severokorejské vojáky. Podle agentury Jonhap během výslechu jeden z nich vypověděl, že nevěděl o tom, že je posílají do zóny konfliktu, a domníval se, že jde jen o výcvik. ČTK Přečíst článek

Jaké změny v americké zahraniční politice přinese střídání v Bílém domě, není zcela jasné. Trump je nicméně oproti Bidenovi výrazně ochotnější otevřeně kritizovat evropské spojence USA a vystupuje smířlivěji vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V posledních dnech vyvolala nové otázky jeho slova o tom, že by mohl chtít převzít kontrolu nad Grónskem a Panamským průplavem. Také nespecifikoval, zda budou USA pod jeho vedením dál vojensky podporovat Ukrajinu, pro kterou byla americká pomoc dosud stěžejní.

„Nesmíme od toho odejít,“ apeloval v této souvislosti Biden. „Položili jsme základy pro příští administrativu, aby mohli ochránit světlou budoucnost ukrajinského lidu,“ řekl, aniž zmínil, že Rusové v poslední době zabírají další a další území na východě Ukrajiny. Trump v předvolební kampani opakoval, že konflikt ukončí do 24 hodin po převzetí prezidentské funkce, minulý týden ale připustil, že bude potřebovat několik měsíců.