Lukáš Kovanda: Zlatu svědčí roztříštěnost světa i obavy z inflace

Zlato je nejdražší v dějinách, poptávku výrazně posilují i nákupy centrálních bank. Česko má teď nejvíce zlata od roku 1998, brzy by mělo mít nejvíce cenného kovu v historii.

Zlato v pátek poprvé v historii překonalo psychologickou cenovou hranici 3000 dolarů za troyskou unci. Dále se tak rozevírají nůžky výkonu právě zlata a akcií (amerických) v tomto miléniu, a a to ve prospěch zlata (viz horní graf Bloombergu níže).

Zlatu se daří, přestože jsou úrokové sazby stále poměrně vysoko, což by papírově mělo poptávku po žlutém kovu tlumit, protože sám žádný úrok či výnos nenese. Ale neděje se tak, neboť poptávku po zlatě výrazně posilují nákupy centrálních bank typu té čínské či indické, jež zvláště po zmrazení ruských devizových rezerv roku 2022 chtějí omezit své držení dolaru – a nahradit jej zhusta právě zlatem.

V pozadí růstu ceny zlata je tedy vzestup multipolarity světa, jeho geopolitické tříštění či určitá deglobalizace, jež přináší nejen zmíněnou snahu snížit závislost na dolaru, ale i růst inflačních očekávání kvůli ochromení mezinárodního obchodu. A historicky zlato představuje hlavní pojistku proti inflačnímu znehodnocování kupní síly papírových peněz.

V korunách zlato dosáhlo svého historického cenového rekordu letos 20. února, kdy se troyská unce prodávala v přepočtu za více než 71 100 korun. Od té doby ovšem poměrně citelně oslabil dolar, takže nynější dolarový rekord se s rekordem korunovým časově nepřekrývá. Aktuálně se zlato prodává v přepočtu za bezmála 69 000 Kč za troyskou unci.

Česká národní banka se řadí ke zmíněným centrálním bankám, jež zlato v současnosti nakupují. Ke konci února držela 1,75 milionu troyských uncí kovu, nejvíce od roku 1998 (viz spodní graf Bloombergu níže). ČNB zlato nakupuje od roku 2020 v rámci snahy o diverzifikaci svých devizových rezerv, které jsou v poměru k HDP jedny z největších na světě. Už letos by ČNB vzhledem k tempu svých nákupů zlata mohla mít nejvíce žlutého kovu ve své historii, tedy od roku 1993.

Nůžky mezi výkonem zlata a amerických akcií se rozevírají

Zlaté rezervy České národní banky

Michl sází na zlato. Do tří let chce mít v rezervách ČNB 100 tun žlutého kovu Trhy Česká národní banka (ČNB) v čele s guvernérem Michlem loni nakoupila 20,5 tuny zlata. Ke konci prosince se objem žlutého kovu v rezervách centrální banky zvýšil na 1,645 milionu troyských uncí, což odpovídá 51,2 tuny. Vyplývá to z údajů o struktuře devizových rezerv ČNB. Guvernér centrální banky Aleš Michl v neděli na CNN Prima News řekl, že chce do konce svého mandátu v červnu 2028 zvýšit objem zlata v rezervách na sto tun, tedy na dvojnásobek současného objemu. ČTK Přečíst článek