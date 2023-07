A zase ten Trump. Prokuratura rozšířila obvinění kvůli schovávání tajných dokumentů

Bývalý americký prezident Donald Trump čelí novým obviněním ohledně neochoty vzdát se utajovaných dokumentů po odchodu z úřadu. Prokurátoři jej nově mimo jiné viní z pokusu vymazat záznamy z bezpečnostních kamer ve svém floridském sídle, které vyšetřovatelé požadovali. Aktualizovaná obžaloba také přidává dalšího z Trumpových podřízených, který měl být do pokusu o maření spravedlnosti zapojen, informují americká média.

V případu byl dříve obžalovaný také Trumpův osobní asistent Walt Nauta, nově se terčem prokuratury stal správce Trumpova sídla Mar-a-Lago Carlos de Oliveira. Tomu podle prokurátorů exprezident loni v červnu řekl, aby smazal kamerové záznamy, o které předtím ministerstvo spravedlnosti požádalo v obsílce. Žádost souvisela s podezřením, že Nauta na Trumpovu žádost manipuloval s krabicemi plnými vládních dokumentů ve snaze ukrýt je před vyšetřovateli.

De Oliveira nyní čelí obviněním z maření vyšetřování a křivé výpovědi Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). Podle prokuratury řekl hlavními počítačovému technikovi v Mar-a-Lago, že „šéf" žádá smazání záběrů, technik ale odvětil, že neví, jak takový úkon provést.

Obžaloba ma čtyři desítky bodů

Trump podle webu Politico v minulosti vyhlašoval, že s vyšetřovateli „rychle" veškeré požadované záběry sdílel. Nyní je v této souvislosti terčem dvou obvinění, mimo jiné z pokusu „upravit, zničit nebo skrýt" důkazy. K dosud 37bodové obžalobě přibyl také třetí bod, který přidává dodatečné obvinění z úmyslného přechovávání „informací o národní obraně".

Rozšíření obžaloby přišlo na pozadí spekulací, že exprezident bude brzy obviněn v jiné větvi vyšetřování, které od loňského listopadu vede zvláštní vyšetřovatel Jack Smith. Ten se zabývá také Trumpovou kampaní proti výsledkům posledních prezidentských voleb a podle všeho aktuálně zvažuje, zda i v této věci vznést obžalobu. Jeho tým se ve čtvrtek sešel s Trumpovými právníky, což bývá jeden z posledních kroků před rozhodnutím ohledně obvinění.

Trump je první obžalovaný exprezident v historii USA

Trump se v červnu stal prvním bývalým prezidentem USA obžalovaným na federální úrovni poté, co velká porota poslala k soudu případ kolem přechovávání vládních záznamů. Trump si po odchodu z funkce na Floridu vzal krabice plné oficiálních listin, ačkoli je podle zákona měl odevzdat archivářům, a následně nebyl ochoten je všechny vrátit. Vše loni v létě vyústilo v neohlášenou razii agentů FBI v Mar-a-Lago, která zajistila i dokumenty podléhající utajení včetně citlivých informací například o americkém jaderném programu či vojenských operacích.

De Oliveira by měl poprvé stanout u soudu v pondělí. Trump a Nauta už před soudem prohlásili, že se cítí nevinní, podle Politico ale kvůli dodatečným bodům budou muset k soudu znovu. Začátek hlavní části procesu s exprezidentem je naplánován na květen příštího roku.

Komplikace pro Trumpovu další kandidaturu

„Nejde o nic víc než o další zoufalý pokus Bidenovy rodiny a ministerstva spravedlnosti," reagovala Trumpova kampaň na nová obvinění s odkazem na současnou americkou hlavu státu Joea Bidena. Opět Bidena bez důkazů obvinila ze snahy ovlivnit nadcházející prezidentské volby, v nichž Trump chce usilovat o druhý mandát.

Podle deníku The New York Times jsou nová obvinění připomínkou toho, že vyšetřování kauzy utajovaných dokumentů stále běží a může odhalovat další důkazy. Do médií nedávno unikla nahrávka ze schůzky v létě 2021, kde Trump před hosty a spolupracovníky ve svém golfovém klubu mluví o „vysoce důvěrném" dokumentu, přičemž ruchy v pozadí naznačují, že přítomným ukazuje list papíru.

Právě tohoto dokumentu se podle médií týká dodatečné obvinění z přechovávání tajných informací. Agentura AP vývoj označuje za pozoruhodný, neboť obžaloba uvádí, že daný dokument o „vojenské aktivitě v cizí zemi" byl vládě vrácen v lednu 2022. „Ostatní záznamy jmenované v obžalobě jsou takové, které Trump buď předal úřadům v červnu 2022... anebo ty, které FBI našla při srpnové prohlídce Mar-a-Lago," píše AP.

Trump čelí také obžalobě v New Yorku poté, co se soudu na jaře dostal případ platby pornoherečce a údajné milence v době před prezidentskými volbami roku 2016. Zároveň mu stále hrozí obžaloba ve státě Georgia, kde prokuratura okresu Fulton od roku 2021 vede vlastní vyšetřování jeho snahy zvrátit volební porážku.