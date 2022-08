Zloděj Trump? FBI prohledává luxusní resort bývalého prezidenta

Donald Trump je vyšetřovaný mimo jiné kvůli tomu, že po prohraných volbách z Bílého domu odvezl řadu dokumentů či dárků od zahraničních lídrů.

Floridský resort Mar-a-Lago bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa prohledává americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). O „neohlášené razii“ informoval sám Trump. Operace se týká vyšetřování někdejšího státníka ohledně nakládání s tajnými dokumenty, napsala agentura AP s odvoláním na zdroj blízký záležitosti. FBI a ministerstvo spravedlnosti razii zatím nepotvrdilo. Bílů dům odmítl záležitost komentovat.

„Po práci a spolupráci s příslušnými vládními úřady nebyla tato neohlášená razie v mém domově ani nutná, ani vhodná,“ uvedl Trump v prohlášení. Důvod razie neobjasnil.

Resort Mar-a-Lago „je momentálně v obležení, napaden a obsazen velkou skupinou agentů FBI,“ napsal exprezident, podle kterého se agenti „vloupali“ i do jeho trezoru. Pokud by se tyto informace potvrdily, jednalo by se o „dramatický" posun ve vyšetřování někdejšího prezidenta, píše AP.

Vyšetřování probíhá již měsíce

Americká federální prokuratura od května vyšetřuje, zda bývalý prezident při svém působení v úřadu nakládal správně s tajnými dokumenty. Národní archiv USA dříve zjistil, že Trump po konci svého funkčního období do své rezidence na Floridě odvezl krabice s materiály včetně vládních dokumentů, suvenýrů a darů od zahraničních lídrů. Podle zdroje AP i tří zdrojů stanice CNN akce FBI souvisí právě s tímto vyšetřováním.

To potvrdil i Trumpův syn Eric. Stanici Fox News sdělil, že agenti resort prohledávají v souvislosti s dokumenty, které jeho otec odnesl z Bílého domu. Exprezident podle Erika Trumpa s archivem už měsíce spolupracuje.

Agenti FBI do Trumpova sídla vstoupili v pondělí brzy ráno místního času a zdá se, že se v rozlehlém resortu soustředí na místa, kde exprezident žije a má pracovnu, doplnila CNN. Trump na Floridě ve chvíli, kdy do jeho sídla vstoupila FBI, nebyl, uvádí Fox News. V pondělí se podle stanice nacházel v New Yorku.

Před Mar-a-Lago se podle Reuters shromáždilo několik desítek Trumpových podporovatelů. Před resortem, které se rozkládá na pobřeží severně od Miami, parkovala policejní auta se zapnutými majáky.

