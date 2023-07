Trumpův nátlak. Po prohraných volbách chtěl po guvernérovi Arizony, aby zrušil výsledek, uvádí svědectví

Deník The Washington Post přinesl nové podrobnosti o snahách bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa změnit nepříznivé výsledky voleb v roce 2020. Zjistil, že když si Trump po volbách volal s tehdejším guvernérem státu Arizona Dougem Duceym, snažil se jej přesvědčovat svými výmysly o podvodech s hlasy. Také pověřil svého viceprezidenta Mikea Pence, aby Duceyho kroky následně monitoroval.

Deník se odvolává na několik informovaných zdrojů včetně nejmenovaného sponzora Republikánské strany, kterému se dnes již bývalý arizonský guvernér letos svěřil ohledně "tlaku", pod nímž se po Trumpově prohře ocitl. Ducey prý této osobě řekl, že jej překvapovalo, že se jej na telefonáty s Trumpem a Pencem nezeptali lidé z týmu zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe zkoumajícího exprezidentovu povolební kampaň.

Arizona byla jedním z hrstky států, na které se pozornost Trumpa a jeho spojenců soustředila. Republikán Trump zde s kandidátem Demokratické strany Joem Bidenem prohrál jen o zhruba 10 tisíc hlasů a už od dne hlasování kolovaly v médiích nejrůznější spekulace o nesrovnalostech. Částečný přepočet hlasů ani opakované audity ale žádné zásadní problémy nezjistily a Ducey 30. listopadu 2020 Bidenovo vítězství potvrdil.

Během ceremoniálu, při kterém podepisoval dokumentaci o výsledku voleb, tehdy guvernérovi zazvonil telefon, načež se ukázalo, že mu volal Trump. Ducey hovor nepřijal, o dva dny později však novinářům řekl, že s končícím prezidentem po ceremoniálu mluvil. Trump mezitím na twitteru vyhlásil, že Ducey "zradil občany Arizony".

Podle informací listu WP šéf Bílého domu po telefonu zahrnul guvernéra nepodloženými tvrzeními o podvodech, která prezentoval jako důkazy, že skutečným vítězem voleb je on. Duceyho pobízel, aby se těmito tvrzeními zabýval. Trump a jeho tým v dané době šířili nejrůznější teorie o příčině prohry v Arizoně, přičemž pod tlakem se ocitl také republikánský předseda regionální sněmovny Rusty Bowers. Ten později vypověděl, že mu Trumpův právník Rudy Giuliani řekl: "Máme spoustu teorií, jenom nám chybí důkazy."

Trump po telefonátu s Duceym pověřil viceprezidenta Pence, aby se guvernéra doptával na případný pokrok při odhalování podvodů, píše WP s odvoláním na dva nejmenované zdroje. Prezident a jeho tým údajně viceprezidenta bombardovali "konspiračními teoriemi", Pence ovšem podle deníku na Duceyho nátlak nevyvíjel.

Podezření o nátlaku na činitele zapojené do schvalování voleb vyvolaly už v týdnech po Trumpově porážce jeho kontakty s politiky a úředníky ve státech Michigan a Georgia. Prezident si tehdy mimo jiné volal se členy volební komise jednoho z michiganských okresů, nejvyššího volebního úředníka Georgie Brada Raffenspergera zase vyzýval, aby pro něj "našel" dodatečné hlasy. Guvernér Georgie Brian Kemp mezitím odmítal Trumpovy výzvy ke svolání mimořádné schůze regionálního parlamentu k výsledkům voleb.

Otázky ohledně nových zjištění Trump i Ducey odmítli zodpovědět. Duceyho mluvčí Daniel Scarpinato uvedl, že bývalý guvernér "si stojí za svým rozhodnutím certifikovat volby" a že žádné důkazy o nesrovnalostech se nikdy neobjevily. Trumpův tým na otázky reagoval prohlášením, v němž opět popřel výsledky z roku 2020.

Zda již s Duceym o věci mluvili vyšetřovatelé ze Smithova týmu, není jasné. Zvláštní vyšetřovatel jmenovaný loni ministrem spravedlnosti Merrickem Garlandem se podle všeho stále zabývá Trumpovým tažením proti výsledkům prezidentských voleb, jakož i pozadím vpádu jeho příznivců do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Trump také čelí vyšetřování prokuratury v Georgii, která by mohla během léta oznámit rozhodnutí ohledně případných obvinění v souvislosti s povolebním děním.