Donald Trump čelí obvinění z trestného činu. Jako první americký prezident v historii

Velká porota newyorského soudu hlasovala pro obvinění amerického exprezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s penězi pro pornoherečku Stormy Daniels. Informovaly o tom světové agentury, podle nichž se tak Trump stal prvním bývalým prezidentem Spojených států, který čelí obvinění z trestného činu. Trump tvrdí, že je nevinen.

Z čeho konkrétně je někdejší prezident obviněn, zatím není veřejné, poznamenala agentura AP. Velké poroty, které jsou zřizovány kvůli posuzování shromážděných důkazů a schvalování případných obvinění, pracují v utajení.

Kauza se točí kolem 130 tisíc dolarů (přes 2,8 milionu korun), které dostala těsně před prezidentskými volbami roku 2016 pornoherečka Stormy Daniels, podle tehdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena za mlčení o románku s pozdějším vítězem voleb.

Je to politické pronásledování, tvrdí Trump

Velká porota se podle médií zabývá podezřením, že se jednalo o nelegální výdaj na kampaň. Trump, který se chce v roce 2024 znovu ucházet o Bílý dům, jakékoli provinění odmítá. Obvinění označil za "politické pronásledování" a "vměšování do voleb". "Jsem zcela nevinen," ujistil Trump v prohlášení, ze kterého citovaly tiskové agentury.

Trumpův obhájce Joseph Tacopina podle televize CNN uvedl, že jeho klient bude předveden před soud a obviněn pravděpodobně počátkem příštího týdne. Bývalý prezident čelí více než 30 bodům obvinění z podvodů, uvedla stanice s odvoláním na dva nejmenované zdroje.

Kancelář manhattanského prokurátora, kterým je demokrat Alvin Bragg, mezitím oznámila, že navázala kontakt s Trumpovými právníky, aby dohodla podrobnosti ohledně vyslechnutí obvinění před nejvyšším soudem New Yorku. Jde také o sejmutí otisků prstů bývalého šéfa státu. Samo obvinění a termín dosud nebyly oficiálně zveřejněny.

"Očekáváme, že obvinění vznesou v úterý," uvedla další Trumpova právnička Susan Nechelesová podle agentury AFP ohledně termínu, kdy by měl exprezident předstoupit před justici, žádné další podrobností však neuvedla.

Trump vybral na obhajobu dva miliony dolarů

"Jsem si jist, že tento hon na čarodějnice se prudce obrátí proti (současnému prezidentovi) Joeovi Bidenovi," uvedl Trump v prohlášení, které AFP charakterizovala jako "velmi dlouhé".

Obvinění podle agentury AP označil za další krok levice v kampani, které má zničit jeho hnutí, snažící se Americe vrátit její velikost. Trump dal v prohlášení podle agentury Reuters najevo, že hodlá ve volebním klání setrvat.

Krátce na to se bývalý prezident obrátil na své příznivce, aby přispěli na obhajobu. Na ni už vybral dva přes dva miliony dolarů (více než 43 milionů korun), protože 18. března nesprávně předpovídal, že bude během čtyř dnů zatčen. Trumpovi právníci uvedli, že budou proti obvinění "energicky bojovat".