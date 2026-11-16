A další sankce proti Kremlu. Brusel cílí na Wildberries, ruské propagandisty i hackery
Evropská unie rozšiřuje tlak na Moskvu. Na sankční seznam přidala dalších 145 osob a subjektů napojených na financování války, energetiku, ruské banky, stínovou flotilu, dezinformace i kybernetické útoky. Opatření míří také na internetový obchod Wildberries, propagandisty a proruské hackery.
Evropská unie dál utahuje sankční režim proti Rusku. Ministři zahraničí členských zemí dnes schválili nové balíčky opatření, které na sankční seznam přidávají celkem 145 osob a subjektů. Terčem jsou především ruské banky, energetické společnosti, firmy spojené se stínovou flotilou, ale také aktéři dezinformačních kampaní a kybernetických útoků.
První balíček se týká 12 jednotlivců a 101 subjektů. Důvodem jejich zařazení je podle Rady EU zejména působení v hospodářských odvětvích, která představují významný zdroj příjmů pro ruskou válku na Ukrajině.
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Vladimir Putin otevřel sankcionované Moskevské úvěrové bance cestu k aktivům, která po ruské invazi zůstala zmrazená pod kontrolou správců zkrachovalé londýnské společnosti Sova Capital. Prezidentské nařízení umožňuje bance nakládat s akciemi za desítky milionů dolarů bez souhlasu britských správců. Podle Bloombergu případ ukazuje, jak Moskva využívá střetu ruského a západního práva k získávání přístupu ke zmrazenému majetku.
Desítky bank i Wildberries
Na sankčním seznamu je nově téměř 50 ruských bank a finančních institucí. Opatření dopadnou také na ruský internetový obchod Wildberries, na jehož sklady ukrajinské síly opakovaně útočily.
Kyjev tyto útoky vysvětloval tím, že přes sklady Wildberries dostává ruská armáda bojující na Ukrajině součástky k dronům a další zařízení.
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EU míří i na dezinformace
Další část sankcí se zaměřuje na ruské hybridní aktivity. Na seznam přibyla moskevská společnost Social Design Agency, která podle Rady EU organizuje rozsáhlé dezinformační kampaně financované, řízené a kontrolované ruskou administrativou.
Kampaně se mají zaměřovat mimo jiné na členské státy EU, unijní instituce a podporu Ukrajiny mezi evropskou veřejností. Sankce se vztahují také na 24 pracovníků agentury a několik propagandistů, včetně ruských televizních moderátorů a bloggerů. Celkem jde v této části o 30 osob a jeden subjekt.
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Na seznam se dostali i hackeři
EU nově sankcionuje také proruskou hackerskou skupinu NoName057(16). Ta se hlásí k odpovědnosti za kybernetické útoky na státní instituce, kritickou infrastrukturu a soukromé společnosti na Ukrajině, ve Spojených státech a v zemích Evropské unie.
V Evropě útočila například na weby v energetickém, finančním a dopravním sektoru, vodohospodářská zařízení nebo internetové stránky politických stran a kandidátů během voleb.