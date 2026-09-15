Trump mluví s Putinem o míru, Washington mezitím přitvrzuje proti ruské bance
Washington otevřel další sankční frontu proti ruským financím. Jedna z největších bank v zemi dostala nový zásah kvůli vazbám na Írán, a to ve chvíli, kdy se zároveň mluví o možném budoucím uvolnění protiruských sankcí.
Spojené státy dál zpřísňují ekonomický tlak na Írán a nově do něj vtahují také jednu z největších ruských bank. Ministerstvo financí USA zařadilo státem kontrolovanou banku VTB na sankční seznam kvůli jejím vazbám na Teherán.
Pro VTB nejde o první americké sankce. Banka je na sankčních seznamech už od roku 2022 kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Nové zařazení je ale významné tím, že se opírá o jiný důvod – vztahy s Íránem.
To by mohlo hrát roli v případě, že by Washington někdy přistoupil k uvolňování protiruských sankcí. Americká administrativa v minulosti opakovaně signalizovala, že takový scénář může být součástí širší dohody o ukončení války na Ukrajině. Nové sankce spojené s Íránem by ale mohly na VTB dopadat i nezávisle na případném vývoji rusko-ukrajinského konfliktu.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Minulý týden americký prezident Donald Trump telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po hovoru uvedl, že Putin si podle něj přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině a že by bylo dobré, kdyby stejný zájem měl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Rusko přitom na Putinův pokyn v roce 2022 napadlo Ukrajinu a rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války.
Konflikt na Blízkém východě, který rozpoutal americký prezident Donald Trump, zřejmě hned tak neskončí a i v Bílém domě se začíná šuškat, že by mohl trvat déle než Trumpův současný mandát. Navzdory nemalým nákladům války, růstu cen ropy a zhoršujícím se vyhlídkám republikánů před volbami do Kongresu má Trump jasno: „Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé,“ uvedl pro Fox News.
„Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé.“ Trump války s Íránem nelituje
Politika
Konflikt na Blízkém východě, který rozpoutal americký prezident Donald Trump, zřejmě hned tak neskončí a i v Bílém domě se začíná šuškat, že by mohl trvat déle než Trumpův současný mandát. Navzdory nemalým nákladům války, růstu cen ropy a zhoršujícím se vyhlídkám republikánů před volbami do Kongresu má Trump jasno: „Kdybych to měl udělat znovu, udělal bych přesně to samé,“ uvedl pro Fox News.
Washington jde po penězích pro Írán
Nové sankce proti VTB jsou součástí širší americké snahy odříznout íránský režim od finančních zdrojů.
„Ministerstvo financí spustilo operaci Ekonomický odpadlík s cílem přerušit veškeré finanční zdroje íránského režimu a těch, kdo mu napomáhají. Proto jsem znovu vyzval informátory, aby poskytli tipy na osoby, které napomáhají íránskému terorismu,“ napsal americký ministr financí Scott Bessent na síti X.
Treasury launched Operation Economic Outcast to cut off all financial lifelines to the Iranian regime and its enablers. That’s why I issued a new call for whistleblowers to come forward with tips about those who facilitate Iran’s terror.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 14, 2026
To anyone worldwide with information on…
Washington zároveň nabízí odměny lidem, kteří americkým úřadům poskytnou využitelné informace.
„Pokud máte pro ministerstvo financí využitelné informace, můžete mít nárok na odměnu, bez ohledu na to, kde žijete nebo kdo vám vyplácí mzdu. Pokud něco víte, ozvěte se,“ dodal Bessent.
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
„Šance existuje.“ Putin promluvil o míru
Politika
Vladimir Putin tvrdí, že stále existuje šance na mírovou dohodu s Ukrajinou a že kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Zároveň ale Kyjev znovu obvinil ze „státního terorismu“ kvůli varování před nebezpečím v ruském vzdušném prostoru a naznačil, že podobné kroky mírová jednání komplikují.
Sankce zasáhly i tureckou banku
Spojené státy zvyšují ekonomický tlak na Írán už delší dobu. Na začátku září přidaly na sankční seznam tureckou investiční banku Golden Global Yatırım Bankası a také společnosti Golden Global Portföy Yönetimi a Golden Global Varlık Kiralama, které jsou s bankou propojené.
Americké subjekty a instituce využívající americký finanční systém nesmějí s touto bankou ani jejími dceřinými společnostmi provádět transakce. Ministerstvo financí zároveň nařídilo zmrazení veškerých jejich aktiv spadajících pod americkou jurisdikci.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.