Putin našel skulinu v sankcích. Ruské bance otevřel cestu ke zmrazeným milionům
Vladimir Putin otevřel sankcionované Moskevské úvěrové bance cestu k aktivům, která po ruské invazi zůstala zmrazená pod kontrolou správců zkrachovalé londýnské společnosti Sova Capital. Prezidentské nařízení umožňuje bance nakládat s akciemi za desítky milionů dolarů bez souhlasu britských správců. Podle Bloombergu případ ukazuje, jak Moskva využívá střetu ruského a západního práva k získávání přístupu ke zmrazenému majetku.
Ruský prezident Vladimir Putin povolil Moskevské úvěrové bance převzít kontrolu nad cennými papíry, které drží zkrachovalá londýnská makléřská společnost Sova Capital. MKB je přitom od dubna 2022 pod britskými sankcemi. Podle agentury Bloomberg by se banka díky prezidentskému nařízení mohla dostat k aktivům bez souhlasu britských správců společnosti, kteří jejich převod odmítají.
Putin příslušné nařízení podepsal už v září. MKB díky němu může nakládat s akciemi v hodnotě desítek milionů dolarů ve společnostech, jako jsou Rosněfť a Gazprom. Cenné papíry patří britské Sova Capital a po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 zůstaly fakticky zmrazené pod kontrolou správců ze společnosti Teneo Financial Advisory. Ti se podle zdroje Bloombergu obrátili na britské úřady a s převodem aktiv na ruskou banku nesouhlasí.
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Ropa, tankery a banky. Evropská unie se znovu zaměřuje na zdroje peněz, z nichž Rusko financuje svou ekonomiku i válku proti Ukrajině. Nové sankce mají podle Francie zasáhnout dalších 150 subjektů a 50 bank. Brusel zároveň přitvrzuje proti stínové flotile, na jejíž sankční seznam už zařadil více než 690 plavidel.
Moskva využívá střet dvou právních systémů
Moskevská úvěrová banka zároveň letos podala na Sova Capital žalobu u moskevského rozhodčího soudu a požaduje více než 20 milionů dolarů, tedy přibližně 438 milionů korun. Podle Bloombergu případ ukazuje širší způsob, jakým se Rusko snaží dostat k majetku zmrazenému v zahraničí prostřednictvím střetu ruského a západního právního systému.
Sova působila v Británii jako makléřská společnost regulovaná tamním Úřadem pro finanční etiku a od roku 2015 zajišťovala investorům přístup na ruské trhy. Jejím vlastníkem byl moskevský miliardář Roman Avdějev, který v té době kontroloval také Moskevskou úvěrovou banku. Sova se v březnu 2022 dostala do platební neschopnosti a jejím správcem se stala společnost Teneo.
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Rusko podle evropských vlád a bezpečnostních expertů vede vedle války na Ukrajině také stínový konflikt proti zemím, které Kyjev podporují. Žhářské útoky, sabotáže, kybernetické operace, narušování vzdušného prostoru i vměšování do voleb mají Evropu oslabovat, rozdělovat její společnosti a zvyšovat cenu podpory Ukrajiny. Počet podezřelých incidentů přitom roste a evropské státy stále hledají způsob, jak na útoky pod hranicí otevřené války účinně reagovat.
Sankcionovaná banka má vlastní problémy
Avdějev v roce 2024 svůj podíl v MKB prodal obchodnímu partnerovi Sergeji Sudarikovovi. Banka následně v roce 2025 prošla další změnou vlastnické struktury, jejíž podrobnosti nebyly zveřejněny. Sama se přitom potýká s rostoucími problémy a objem jejích problematických úvěrů dosahuje osmi miliard dolarů.
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