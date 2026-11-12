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newstream.cz Money Putin našel skulinu v sankcích. Ruské bance otevřel cestu ke zmrazeným milionům

Putin našel skulinu v sankcích. Ruské bance otevřel cestu ke zmrazeným milionům

Vladimir Putin
ČTK
ČTK, fry
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Vladimir Putin otevřel sankcionované Moskevské úvěrové bance cestu k aktivům, která po ruské invazi zůstala zmrazená pod kontrolou správců zkrachovalé londýnské společnosti Sova Capital. Prezidentské nařízení umožňuje bance nakládat s akciemi za desítky milionů dolarů bez souhlasu britských správců. Podle Bloombergu případ ukazuje, jak Moskva využívá střetu ruského a západního práva k získávání přístupu ke zmrazenému majetku.

Ruský prezident Vladimir Putin povolil Moskevské úvěrové bance převzít kontrolu nad cennými papíry, které drží zkrachovalá londýnská makléřská společnost Sova Capital. MKB je přitom od dubna 2022 pod britskými sankcemi. Podle agentury Bloomberg by se banka díky prezidentskému nařízení mohla dostat k aktivům bez souhlasu britských správců společnosti, kteří jejich převod odmítají.

Putin příslušné nařízení podepsal už v září. MKB díky němu může nakládat s akciemi v hodnotě desítek milionů dolarů ve společnostech, jako jsou Rosněfť a Gazprom. Cenné papíry patří britské Sova Capital a po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 zůstaly fakticky zmrazené pod kontrolou správců ze společnosti Teneo Financial Advisory. Ti se podle zdroje Bloombergu obrátili na britské úřady a s převodem aktiv na ruskou banku nesouhlasí.

Vladimir Putin

Putinova ropa, evropské sankce. Brusel chystá další kolo ekonomického souboje

Politika

Ropa, tankery a banky. Evropská unie se znovu zaměřuje na zdroje peněz, z nichž Rusko financuje svou ekonomiku i válku proti Ukrajině. Nové sankce mají podle Francie zasáhnout dalších 150 subjektů a 50 bank. Brusel zároveň přitvrzuje proti stínové flotile, na jejíž sankční seznam už zařadil více než 690 plavidel.

ČTK, vku

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Moskva využívá střet dvou právních systémů

Moskevská úvěrová banka zároveň letos podala na Sova Capital žalobu u moskevského rozhodčího soudu a požaduje více než 20 milionů dolarů, tedy přibližně 438 milionů korun. Podle Bloombergu případ ukazuje širší způsob, jakým se Rusko snaží dostat k majetku zmrazenému v zahraničí prostřednictvím střetu ruského a západního právního systému.

Sova působila v Británii jako makléřská společnost regulovaná tamním Úřadem pro finanční etiku a od roku 2015 zajišťovala investorům přístup na ruské trhy. Jejím vlastníkem byl moskevský miliardář Roman Avdějev, který v té době kontroloval také Moskevskou úvěrovou banku. Sova se v březnu 2022 dostala do platební neschopnosti a jejím správcem se stala společnost Teneo.

Putin vede proti Evropě druhou válku. Sabotáže, drony a kyberútoky se množí

Putin vede proti Evropě druhou válku. Sabotáže, drony a kyberútoky se množí

Politika

Rusko podle evropských vlád a bezpečnostních expertů vede vedle války na Ukrajině také stínový konflikt proti zemím, které Kyjev podporují. Žhářské útoky, sabotáže, kybernetické operace, narušování vzdušného prostoru i vměšování do voleb mají Evropu oslabovat, rozdělovat její společnosti a zvyšovat cenu podpory Ukrajiny. Počet podezřelých incidentů přitom roste a evropské státy stále hledají způsob, jak na útoky pod hranicí otevřené války účinně reagovat.

fry

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Sankcionovaná banka má vlastní problémy

Avdějev v roce 2024 svůj podíl v MKB prodal obchodnímu partnerovi Sergeji Sudarikovovi. Banka následně v roce 2025 prošla další změnou vlastnické struktury, jejíž podrobnosti nebyly zveřejněny. Sama se přitom potýká s rostoucími problémy a objem jejích problematických úvěrů dosahuje osmi miliard dolarů.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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