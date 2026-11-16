Jsme chytřejší než Revolut, tvrdí kazašský miliardář
Kazašský miliardář Timur Turlov vyzývá Revolut. Chce se svou superaplikací Freedom dobýt Evropu a Ameriku, žádá o licenci ve Francii.
Devětatřicetiletý miliardář ruského původu Timur Turlov se nedávno proslavil tím, že se stal šéfem Mezinárodní šachové federace FIDE. Nyní o sobě dává vědět i podnikatelsky. Se svou finanční skupinou Freedom Holding chce otřást globálním bankovním sektorem. Podle Bloombergu je jeho vzorem a tím, koho chce porazit, zakladatel Revolutu Nik Storonsky, také ruský rodák.
Na rozdíl od Storonského, který vybudoval své impérium v Londýně, vsadil rodák z Ruska na Kazachstán, kam se přestěhoval v roce 2011 a po invazi na Ukrajinu zde přijal občanství. Sázka na středoasijský trh mu vynesla jmění ve výši zhruba 6,5 miliardy dolarů. V Kazachstánu už Freedom provozuje největší retailovou makléřskou firmu, banku, pojišťovny i telekomunikační služby, které propojuje v jedné superaplikaci s 2,6 milionu aktivních uživatelů měsíčně.
Nyní chce Turlov svůj úspěšný model exportovat do zahraničí a Revolut přímo porazit. Klíčovým odrazovým můstkem pro expanzi do Evropy se má stát Francie, kde skupina v červnu požádala o bankovní licenci a plánuje zde investovat kolem 500 milionů eur. V červenci Freedom dokončil akvizici turecké banky Turkish Bank, chystá digitální banku v Gruzii a cílí také na americký trh. Mezinárodní růst hodlá financovat z nedávného úpisu akcií na burze Nasdaq v objemu 300 milionů dolarů a z chystané premiérové emise eurobondů v rámci miliardového programu v Lucembursku.
Miliardář z chatrče
Stále ještě třicátník a vášnivý šachový fanoušek Turlov je jeden z nejbohatších lidí v Kazachstánu, pochází přitom z chudých poměrů - narodil se u Moskvy, otec kazašského původu rodinu opustil. Turlov začínal jako makléř u investičních firem v Moskvě. Firmu Freedom založil jako jedenadvacetiletý během finanční krize, poté, co oddělení jeho firmy muselo zavřít. Jeho makléřský a poradenský byznys narostl v Kazachstánu, kde byla v desátých letech na trhu finančních služeb menší konkurence než v Rusku. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 Turlov prodal ruskou část byznysu, vzdal se ruského občanství a přijal kazašský pas. V Kazachstánu mezitím skoupil banky (spojené do Freedom Bank), pojišťovny, telekomunikačního operátora i e-commerce služby a propojil je do jediné finančně-lifestylové superaplikace.
Vedle budování finanční skupiny rozvíjí Turlov v Kazachstánu i další rozsáhlé projekty. Freedom Holding ve spolupráci s kazašskou vládou a firmou Nvidia připravuje vybudování centra pro umělou inteligenci za dvě miliardy dolarů, částečně financované státním úvěrem. Sám Turlov pak mimo struktury své hlavní firmy investuje do těžby, logistiky, letiště či mediálních franšíz a začátkem listopadu se dohodl na koupi kontrolního podílu v obilnářském konsorciu za 300 milionů dolarů formou výměny akcií.
Rychlý vzestup skupiny, jejíž akcie na burze Nasdaq vzrostly od vstupu na trh v roce 2019 více než jedenáctinásobně, však provázejí i výrazné otřesy. Akcie firmy minulý týden oslabily téměř o 11 procent kvůli zpoždění při odevzdání čtvrtletní zprávy a oznámení o Turlovově výměně akcií. Podnik se navíc v USA od roku 2021 potýká s vyšetřováním Komise pro cenné papíry (SEC) ohledně účetnictví, vnitřních kontrol a obchodních praktik, přičemž letos v březnu úřad naznačil možné zahájení vynucovacího řízení. Kazašští regulátoři zase v minulosti udělili firmě pokuty za manipulaci s cenami dluhopisů, což společnost odmítla.
Nedávno čelil miliardář také tlaku z Ruska, kde generální prokuratura zahájila řízení kvůli údajnému financování ukrajinských organizací a usilovala o konfiskaci jeho zbývajících tamních aktiv. Po zásahu nejvyšších kazašských představitelů v Kremlu však ruské úřady případ po dvou týdnech stáhly. Podle analytiků agentury S&P Global Ratings, která skupině nedávno zlepšila výhled ratingu na pozitivní, bude nyní udržitelnost dalšího růstu Freedomu záviset nejen na úspěchu na nových trzích, ale především na udržení silného kapitálu, řízení rizik a kvalitního firemního řízení.
Revolut už má ve Švýcarsku přes 1,3 milionu klientů. Teď tam chce vlastní banku: požádal o licenci a během pěti let plánuje investovat více než 150 milionů franků, tedy zhruba 3,85 miliardy korun. Zákazníkům by tak mohl nabídnout švýcarské účty i možnost nechat si na ně posílat výplatu.
Revolut chce vlastní banku ve Švýcarsku. V zemi hodlá investovat miliardy
Money
Revolut už má ve Švýcarsku přes 1,3 milionu klientů. Teď tam chce vlastní banku: požádal o licenci a během pěti let plánuje investovat více než 150 milionů franků, tedy zhruba 3,85 miliardy korun. Zákazníkům by tak mohl nabídnout švýcarské účty i možnost nechat si na ně posílat výplatu.