Biflování a domácí úkoly můžete klidně odmítnout, tvrdí učitelka známá jako „Štěkánka“
Známá pedagožka, influencerka a popularizátorka moderního vzdělávání Štěpánka Cimlová, vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou „Štěkánka the Učitelka“, v pořadu VIP Eva Talks ostře zkritizovala současnou podobu tuzemského školství. Otevřeně mluví o šikaně ze strany pedagogů, překonaných vyučovacích metodách i nutnosti zrušit plošné domácí úkoly, které podle ní prohlubují sociální nerovnosti.
České vzdělávání je plné zastaralých metod, učitelské sborovny jsou toxické prostředí. Učitelka Štěpánka Cimlová je známá svými tvrdými výroky na adresu českého školství. Podle ní je tradiční frontální výuka, kdy učitel stojí před tabulí a žákům látku pouze vykládá, již zcela neefektivní a zastaralá.
Vyzývá k zapojení takzvaných aktivizačních metod, mezi které patří práce ve skupinách, společné projekty nebo hraní rolí, jak uvedla v pořadu VIP Eva Talks v rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou.
Ostře se také vymezuje vůči toxickému prostředí, které podle ní na některých školách stále panuje. Kritizuje učitele, kteří nezvládají své emoce, žáky ponižují nebo lpí na chybách a trestají je špatnými známkami například jen za počet chyb v diktátu. Učitelé by podle ní měli primárně žáky motivovat, a nikoliv je mezi sebou neustále srovnávat.
Učitelům, kteří nejsou ochotni na sobě pracovat a lpí na autoritativním přístupu, influencerka vzkazuje, aby zvážili změnu profese: „Lidi, kteří nechtějí sami sebe měnit a nechtějí na sobě pracovat, by neměli učit, protože ta práce to vyžaduje.“
Konec domácích úkolů
Jedním z nejvýraznějších témat, které u veřejnosti rezonuje, je problematika domácích úkolů. Cimlová je přesvědčena, že děti by měly veškerou látku pochopit a procvičit už během vyučování.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Domácí úkoly podle ní nejenže děti po vyučování neúměrně přetěžují, ale především diskriminují ty žáky, kteří doma nemají dostatečné zázemí a podporu rodičů. Tím státní systém selhává ve své kompenzační roli a pouze prohlubuje rozdíly mezi regiony s odlišnou socioekonomickou úrovní.
Ideální inspiraci pro české školy vidí Cimlová v kanadském vzdělávacím systému. Ten se vyznačuje vysoce respektujícím a tolerantním prostředím bez zbytečného elitářství. Pomohlo zavedení široké míry volitelnosti předmětů již od druhého stupně základních škol.
Přijímací zkoušky na střední školy mají rozhodovat o studijních schopnostech. V praxi ale často rozhoduje spíš peněženka rodičů. Rodiny platí desetitisíce za přípravné kurzy, aby jejich děti uspěly. A děti chudších rodičů mohou na kvalitní střední školu rovnou zapomenout.
Dalibor Martínek: Blíží se přijímací zkoušky na střední. Stát fatálně selhává, hází dětem klacky pod nohy
Názory
Přijímací zkoušky na střední školy mají rozhodovat o studijních schopnostech. V praxi ale často rozhoduje spíš peněženka rodičů. Rodiny platí desetitisíce za přípravné kurzy, aby jejich děti uspěly. A děti chudších rodičů mohou na kvalitní střední školu rovnou zapomenout.
V Kanadě jsou podle ní studenti vedeni k tomu, že každá dovednost má svou hodnotu – rovnocenně se tak nahlíží na studenta, který se věnuje tvrdým vědám, i na toho, kdo se zaměřuje na sport či umění.
Problémové matky
Velkou oporu nachází Cimlová u samotných rodičů, zejména u matek, které často narážejí na neochotu a rigidnost školského systému. Tyto ženy se mnohdy stávají terčem kritiky a jsou nálepkovány jako „problémové matky“, pokud se snaží například řešit neúměrné množství domácích úkolů nebo nerespektování individuálních potřeb svého dítěte.
Cimlová je v tomto postoji povzbuzuje a radí jim, aby se učitelkám nebály oponovat: „Prostě postavte se učitelce. Řekněte jí na rovinu, že úkoly dělat nebudete, protože na to máte právo,“ říká.
Pokud škola dlouhodobě nefunguje a nepřistupuje k dětem s respektem, radí rodičům neváhat a ze státní instituce odejít. Dnes již podle ní státní školy nemají monopol a existuje řada jiných možností, od komunitních škol po různé formy domácího a individuálního vzdělávání.