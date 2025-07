Investice do stáří láká. Do dlouhodobého investičního produktu dalo peníze 170 tisíc lidí

Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, dosud vložilo peníze více než 170 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh . V DIP může klient od loňského ledna investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů.

Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o takzvaný DIP od začátku loňského roku. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.

V DIP bylo koncem června 4,5 miliardy korun. Z tohoto objemu tvoří přibližně šest procent depozita, 87,5 procenta investiční fondy a 6,5 procenta ostatní investice.

Data představují majoritu poskytovatelů DIP z řad členů AKAT. "Pokud bude růst počtu smluv DIP pokračovat tímto tempem, lze do konce roku očekávat překonání hranice 200 tisíc klientů s DIP," uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.

"Jsme rádi, že zaměstnavatelé DIP postupně zahrnují do svých benefitních programů, a umožňují tak svým zaměstnancům čerpat zaměstnanecké výhody i na DIP. To významně přispívá ke zvýšení atraktivity a poptávky po DIP, který bude do budoucna jedním ze stěžejních produktů spoření na stáří," doplnil předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

