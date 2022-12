Lukáš Kovanda: Lidé říkají, že je mě hodně. Chci ale jen popularizovat ekonomii

„Vím, že moje osobní značka polarizuje. Část lidí mě nesnáší, druhá část uznává,“ uvedl v rozhovoru pro Newstream Lukáš Kovanda, český ekonomický komentátor a hlavní ekonom Trinity Bank. „Lidé kritizují, že se vyjadřuji k širokému záběru věcí,“ uvedl v pořadu Značka: Osobně Kataríny Krajčovičové.

Podle Kovandy je třeba rozlišovat mezi vědeckou a mediální ekonomií. Druhá zmiňovaná umožňuje široké veřejnosti srozumitelně vysvětlit ekonomické zákonitosti na tom, co se zrovna děje. „Ať už jde o třešně nebo toaletní papír, řídí se stejnými zákony. Svou roli vnímám v jejich odhalování lidem,“ říká popularizátor ekonomie a autor knih „Proč je vzduch zdarma a panenství drahé“, nebo „Proč si ženy přitažlivost koupit nemohou a muži ano.“

Kovanda si dobře uvědomuje, že mnohé jeho názory jsou pro lidi nepříjemné. „Moje komentáře jsou ale podloženy daty. To je pro mě důležité – umět si své názory obhájit před ‚hejtry‛,“ říká a přiznává, že na sociálních sítích je terčem vyhrocených diskusí. „Svět by byl krásnějším místem, kdyby se i tito lidé pokusili o svůj vlastní expertní názor,“ dodal.

Lukáš v životě potřebuje kreativitu a pestrost, kterou podle svých slov nachází právě v ekonomii. Dobrý ekonom podle něj potřebuje mít znalosti i z psychologie, historie či geopolitiky.

Osobní značka vyjadřuje nejen kariérní a odborné znalosti, ale i osobní hodnoty, koníčky a způsob komunikace navenek. Málokdo možná o Lukášovi ví, že zaběhl slavný maraton v New Yorku, nebo že je fanoušek dráhové dopravy. „Miloval jsem to odmalička. Pro dítě je povolání ekonoma nebo právníka příliš nudné. Nebyl jsem výjimkou,“ prozrazuje na sebe.

Čím chtěl Lukáš být jako dítě, jak ho v životě ovlivnil jeho otec, slavný český výtvarník? A píše Lukáš další knihu? Sledujte nový díl pořadu Značka: Osobně.

V rozhovoru s ekonomem se kromě jiného dozvíte, jaký drink pro Lukáše připravili v Monkey Bar Prague jako výraz jeho osobní značky.

