Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Newstream TV Kateřina Sokolová: Můj život je široký, ale stále jsem i modelka

Kateřina Sokolová: Můj život je široký, ale stále jsem i modelka

nst
nst

Kateřina Sokolová dělí svůj čas mezi filantropii, umění, modeling a péči o dítě. Jak se to dá skloubit, líčí v pořadu VIP Eva Talks.

Kateřina Sokolová je bývalá miss a známá modelka. O tom, jak se dnes v jejím životě prolíná role matky, ředitelky nadačního fondu AutTalk a obchodnice s uměním, pohovořila bývalá Miss České republiky s Evou Čeřešňákovou v pořadu VIP Eva Talks. Ačkoli od jejího triumfu v soutěži krásy uplynula již řada let, modelingu se stále částečně věnuje, což překvapilo i ji samotnou. „Samotnou mě to překvapuje, protože vlastně, jako když se mi narodila malá, tak už jsem si říkala, že to budu tak jako upozaďovat, ale mám novou skvělou agenturu a nabídky teď jsou,“ svěřila se modelka s tím, že se dnes i tento obor hodně přesunul na sociální sítě, které se sama snaží pojmout kreativně. Na své modelingové začátky vzpomíná jako na důležitou a velmi kompaktní školu života, která ji donutila rychle se osamostatnit a postarat se o sebe.

Olga Menzlová
video

Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi, říká Olga Menzelová

Newstream TV

Producentka a kurátorka kulturních projektů Olga Menzelová byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na webu Newstream.cz. V rozhovoru mluvila o řízení kreativních projektů, rovnováze mezi prací a rodinou i o tom, proč považuje péči o fyzickou kondici za základ dlouhodobého výkonu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Pomoc rodinám dětí s autismem

Významnou a velmi osobní částí jejího života je nadační fond AutTalk, který založila se svým otcem. Zásadním impulsem byl její dnes již téměř osmnáctiletý bratr Radovan, který trpí těžkým autismem. Sokolová ve fondu nepůsobí jen jako známá tvář, ale je aktivní ředitelkou, která vymýšlí a podílí se na všech velkých projektech. Nadace se zaměřuje především na podporu pečujících rodičů, protože náročná péče často vede k sociální izolaci a rozpadům rodin.

Tuto složitou rodinnou dynamiku zná Sokolová z první ruky, jelikož si její tatínek vzal bratra do výhradní péče a odstěhoval se od tehdejší ženy. Většinou je ale situace opačná. „Nejsou to všechny případy, ale máme třeba 80 procent rodin samoživitelek v naší databázi,“ přibližuje nelehkou realitu. Za největší úspěchy fondu nepovažuje jen to, že se od jeho založení podařilo na pomoc rozdat téměř 15 milionů korun, ale i velmi osobní zpětnou vazbu: „Největší část z nich jsou dopisy či kresbičky, které dostáváme od těch rodin... Děti nám často píší a malují obrázky, a to vždycky zahřeje na srdci.“

Eva Čerešňáková a Miroslav Hejda
video

Míra Hejda: Bydlení a auta, úplně takhle přesně jednoduchý to je

Enjoy

Hostem Evy Čerešňákové v pořadu VIP Eva Talks byl Míra Hejda. Moderátor, producent a podnikatel otevřeně mluvil o své vášni pro auta, investicích i nemovitostech doma i v zahraničí. Zdůraznil, že úspěch nepřichází bez zkušeností, pokory a schopnosti nepodlehnout „rychlým jistotám“.

Michal Nosek

Přečíst článek

Stresující začátky ve světě umění

Od filantropie vede další profesní cesta Kateřiny Sokolové k umění. Působí jako art dealerka v aukční síni, kam ji původně přizval ke spolupráci její bývalý šéf. Ačkoli ji umění odjakživa fascinovalo a ráda chodila do galerií, v oboru se musela učit takzvaně za pochodu a následně absolvovala odborné kurzy, mimo jiné i na prestižním Sotheby’s Art Institute.

Na své začátky na aukcích vzpomíná s úsměvem, i když zpočátku bojovala s nervozitou. „Asi pro mě byla nejhorší první aukce. My jsme na aukcích jako takzvaní telefon biddeři, jsme s klienty na telefonech a dražíme za ně. A ty aukce jsou mnohdy opravdu velmi rychlé... Obzvlášť ta první aukce, to jsem byla úplně vyřízená,“ popisuje své začátky v uměleckém byznysu. Dnes už se trhu s uměním věnuje naplno a rozjela dokonce vlastní edukativní projekt na Instagramu s názvem Art Talk, kde chce současné umění a umělce přibližovat široké veřejnosti zábavnou a jednoduchou formou.

Všechny tyto aktivity dnes musí skloubit s rolí matky téměř dvouleté dcery, což sama označuje za tak obrovskou životní změnu, že dělí svůj čas na „život před mateřstvím a po něm“. Stejně jako mnoha dalším ženám se jí naprosto proměnil přístup k time managementu a prioritám. „Já si občas říkám zpětně, že vůbec nechápu, co jsem dělala celý den, než jsem měla dceru,“ dodává pobaveně a upřímně přiznává, že bez pomoci chůvy a své maminky by své rozmanité pracovní a charitativní aktivity zvládala jen stěží.

Související

VIP Eva Talks s Kristýnou Schickovou
video

VIP Eva Talks: Fotbal je určitě náročnější než modeling, říká Kristýna Schicková

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
Slovenský malíř Martin Lukáč byl hostem pořadu VIP Eva Talks
video

Umělá inteligence může výtvarnou tvorbu výrazně ovlivnit, říká malíř a sochař Martin Lukáč

Newstream TV

Michal Nosek

Přečíst článek

Denní jízdy, vagon pro kola i festival. Jindřichohradecká úzkokolejka zahajuje letní sezonu

Jindřichohradecká úzkokolejka
ČTK
nst
nst

Jindřichohradecká úzkokolejka se přepíná do letního režimu. Od pondělí budou vlaky jezdit každý den, a to na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice i do Obrataně. Turistický provoz počítá se třemi páry vlaků denně na každé z nich.

Dosud se mohli lidé od Velikonoc svézt jen o víkendech a svátcích. S přicházejícím létem se ale provoz rozšiřuje na celý týden. Na konec května je navíc připravena parní jízda k Mezinárodnímu dni dětí a první prázdninový víkend bude patřit hudebnímu festivalu Bystřička.

Jindřichohradecká úzkokolejka Jindřichohradecká úzkokolejka Jindřichohradecká úzkokolejka 8 fotografií v galerii

„S přicházejícím létem rozšiřujeme turistickou dopravu Českou Kanadou z pátků a víkendů na celý týden. Jižní Čechy jsou rájem cyklistů, proto do každého spoje směrem na Bystřici zařazujeme i speciální vagon určený pro přepravu až 40 kol. U vlaků směrem do Obrataně kola svezeme také, záleží ale vždy na vytížení spoje,“ uvedl majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.

Parní vlaky

Červnové soboty na trati do Nové Bystřice zpestří parní vlaky. Speciální parní souprava vyjede také v sobotu 30. května na oslavu Mezinárodního dne dětí. Ve Střížovicích bude pro děti připravený skákací hrad, opékání buřtů i program s místními hasiči, kteří budou pomáhat s doplňováním vody do lokomotivy.

Místa na všech parních jízdách jsou omezená, zájemci by si je proto měli předem rezervovat na webu společnosti Gepard Express. Jízdenky se budou kupovat až přímo ve vlaku.

První prázdninový víkend, od 26. do 28. června, úzkokolejka ožije festivalem Bystřička. Program začne v pátek v Nové Bystřici divadlem pro děti, na které navážou koncerty Microjazz a Space Detour spolu se slam poetry.

Jindřichohradecká úzkokolejka

Jindřichohradecká úzkokolejka brzy sveze první cestující. Časem může vést až do Rakouska

Enjoy

Jindřichohradecká úzkokolejka se připravuje na pravidelný turistický provoz, který po tříleté přestávce začne v pátek. Provozovatel Gepard Express dokončuje obnovu tratí a pokračuje veřejná sbírka na opravu podbíječky. Majitel Albert Fikáček už ale v hlavě nosí dlouhodobé plány, na které se chystá, až se situace uklidní. Jeho snem je propojit trať z Nové Bystřice do rakouského Litschau. Předchozí záměry na přeshraniční propojení dvou úzkorozchodných železnic ztroskotaly.

ČTK

Přečíst článek

V sobotu se festival přesune také do Jindřichova Hradce, kde bude jeho součástí setkání parních lokomotiv Českých drah. Zahrají kapely Na Mars! a Circus Problem, ve stanici Hůrky vystoupí písničkář Dan Vertígo. Nedělní program uzavřou ve stanici Kunžak hudební vystoupení Machrbandu Martina Pavlíčka a Jiří Čevela Duo.

Do festivalu se zapojí i obě parní lokomotivy úzkokolejky. Menší z nich vyjede v sobotu do Lovětína. Na neděli je naplánována letošní první jízda parního vlaku do Obrataně.

„V Obratani se náš vlak setká s další historickou lokomotivou Českých drah. Informace ke zvláštním jízdám i kompletní program Bystřičky bude k dispozici na sociálních sítích i webu úzkokolejky. Všechna festivalová místa propojí posílené nebo zvláštní spoje,“ dodal Fikáček.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Nejlepší interiér roku? Byt, který měl být skoro ztracený případ

Mezonet na šestce
Zdeněk Polcar, Studio Flusser, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Mezonet na Břevnově měl složitou dispozici, tmavé centrum a za sebou už jednu drahou úpravu. Přesto se stal nejlepším Interiérem roku 2025 a porotu zaujal klidem, světlem i výrazným kovovým schodištěm.

Nejlepším Interiérem roku 2025 se stal byt, který původně architekti ze studia Esté architekti svým klientům spíš rozmlouvali. Mezonet na pražském Břevnově měl komplikovanou dispozici, tmavé středové části a za sebou už jednu nákladnou úpravu. Právě z těchto limitů ale nakonec vznikla rekonstrukce, která mezinárodní porotu vedenou profesorem Jiřím Pelclem přesvědčila nejvíc.

Z původně komplikovaného a tmavého spojení dvou bytů vznikl interiér, který působí spíš jako soukromá galerie než běžné rodinné bydlení. Architekti otevřeli dispozici světlu, propojili ji se zahradou a do prostoru vložili výrazné petrolejově modré objemy, které skrývají praktické funkce: koupelnu, úložné prostory nebo bar. Největší gesto ale patří schodišti. Kovové vřeteno ve světlém champagne odstínu není jen cestou mezi patry, ale objektem, který celý byt definuje.

Absolutním vítězem 11. ročníku ocenění Interiér roku 2025 se stala výjimečná rekonstrukce Mezonet na „šestce“ architektů Michal Škrny, Terezy Tejkalové a Tomáše Pavlakoviče. Odvážná rekonstrukce mezonetového bytu na pražském Břevnově proměnila původně tmavou dispozici v otevřený, světlý obytný prostor. Nová velkoformátová okna propojují interiér se zahradou a terasou, zatímco výrazné petrolejově modré boxy ukrývají koupelnu, úložné prostory i bar. Přírodní kámen, krémové tóny a umělecká díla dávají bytu atmosféru soukromé galerie. Původní dvouramenné schodiště nahradilo celokovové vřeteno ve světlém champagne odstínu, které uvolnilo prostor a stalo se výrazným sochařským prvkem interiéru. V horním patře navazuje na klidovou část s ložnicemi, rodičovskou koupelnou a druhým modrým boxem se sprchovým koutem. Světlo, promyšlené průhledy a umělecké objekty propojují obě podlaží do jednoho plynulého celku. 22 fotografií v galerii

Právě to ocenila i porota, podle níž „mezonet funguje jako vizuálně klidná základna, v níž vyniká umění, materiály i samotná architektura. Je to typ interiéru, který nepůsobí okázale, ale sebevědomě. A to je v současném designu možná nejvyšší kategorie luxusu.“

Statek Martiny Pártlové ovládl hlasování veřejnosti

Silný investorský příběh přinesl také statek pro Martinu, vítěz hlasování veřejnosti. Usedlost zpěvačky Martiny Pártlové ukazuje, že venkovské bydlení už dávno neznamená kompromis mezi nostalgií a komfortem. Rekonstrukce pracuje s kamenem, dřevem, starými konstrukcemi a atmosférou původního statku, ale výsledkem není skanzen. Je to současný domov, který si pamatuje svou minulost.

8 fotografií v galerii

V kategorii rodinných domů zaujal rodinný dům v Klecanech od Martiny Pištělákové a Ondřeje Lukeše ze studia Martina Design. Dřevostavba pracuje s přiznanými CLT panely, světlými tóny a jednoduchou elegancí. Ukazuje, že dům ze dřeva nemusí být rustikální ani horsky útulný, ale může působit čistě, městsky a velmi současně.

Nízkonákladové bydlení s výhledem na Grandhotel Pupp

Na opačném konci rozpočtového spektra stojí projekt v Karlových Varech od Jana Beka a Anety Krupkové ze studia BEKARCH. Vítěz kategorie nízkonákladového bydlení dokazuje, že atmosféra nevzniká jen drahými materiály. Dvě jednotky 2kk staví na patině původních omítek, repasovaných dveřích, dobovém nábytku a promyšlené práci se světlem. Výsledek má šarm, který se nedá jednoduše koupit v showroomu.

Ve veřejných interiérech bodovala Mexická v Praze od týmu 20-20 Architekti. Do bývalé varny holešovického pivovaru vložili autoři výrazný víceúrovňový prostor s ochozy, centrální dvoranou a schodištěm, které má téměř filmovou monumentalitu. Industriální základ tu doplňují odkazy na mexickou a mayskou kulturu, kámen, ocel, dřevo i zlatem prosvětlené detaily.

Výrazný společenský rozměr má základní a mateřská škola VIA v Berouně od Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka ze studia OV Architekti, ve spolupráci s Petrem Bočanem, Jakubem Neumannem a Martinou Formánkovou. Škola vznikla na brownfieldu a ukazuje, že vzdělávací prostor nemusí být jen souborem tříd a chodeb. Chodby se tu mění v místa pro hru, setkávání, samostudium i alternativní výuku. Architektura tak přímo ovlivňuje, jak se děti ve škole cítí.

Takto bude vypadat škola v Zelenči.

Nejdřív škola, pak byty. U Prahy vzniká čtvrť velká jako celé dnešní Mstětice

Reality

Co když se čtvrť nezačíná byty, ale školou? V Mstěticích u Prahy zkoušejí model, ve kterém veřejná infrastruktura nepřichází jako reakce na development, ale jako jeho základ.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kancelářský segment reprezentuje Cowork Purkyňova v Brně od Ivety Křížové ze studia Premier Interiors. Autorka využila podélnou dispozici budovy ze šedesátých let a vytvořila pracovní prostředí, které je flexibilní, přehledné a vizuálně zapamatovatelné. Luxfery, přiznané technologie a pravoúhlá geometrie dávají coworkingu identitu bez zbytečné dekorativnosti.

Panelákový byt zaujal novináře

Cenu generálního partnera Velux získala vila v Letovicích od Petra Skrušného ze studia Architektonika 3000. Dům zasazený do svahu pracuje s krajinou jako s hlavním luxusem. Otevírá se výhledům, přirozenému světlu a materiálům, které nestárnou módně, ale přirozeně, a to díky dubu, kameni a zemitým tónům.

Novináře si získal byt v pražském paneláku od Alexandry Hoffmannové a Jakuba Hoffmanna z Hurá studia. A právě tento projekt možná nejlépe ukazuje, že velké téma současného bydlení není jen vila za městem. Panelákový byt s umakartovým jádrem a složitou dispozicí se proměnil ve svěží, otevřený a osobní domov. Překližka, marmoleum, luxfery a barevné akcenty tu nepůsobí levně, ale svobodně.

I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu

Reality

Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Cenu zahraničních médií získala Vila M v Praze od Kataríny Varsové a Jana Roučky ze studia Tunicate. Rekonstrukce funkcionalistické vily z let 1937 až 1938 je lekcí zdrženlivosti. Betonové stěrky, dub, travertin, perforovaný plech, luxfery a patinovaná měď vytvářejí interiér, který respektuje minulost domu, ale nežije z nostalgie.

Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX a porota vybírala z 215 přihlášených interiérů.

Tohle kdysi býval chlívek.

FOTOGALERIE: Bydlet v chlívku? Po citlivé rekonstrukci je z něj krásný letní byt

Reality

Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Pavilon na náměstí Miloše Formana

Miliardáři opravili InterContinental za deset miliard. Teď přijde na řadu náměstí za 150 milionů

Reality

pej

Přečíst článek
Doporučujeme