Kateřina Sokolová: Můj život je široký, ale stále jsem i modelka
Kateřina Sokolová dělí svůj čas mezi filantropii, umění, modeling a péči o dítě. Jak se to dá skloubit, líčí v pořadu VIP Eva Talks.
Kateřina Sokolová je bývalá miss a známá modelka. O tom, jak se dnes v jejím životě prolíná role matky, ředitelky nadačního fondu AutTalk a obchodnice s uměním, pohovořila bývalá Miss České republiky s Evou Čeřešňákovou v pořadu VIP Eva Talks. Ačkoli od jejího triumfu v soutěži krásy uplynula již řada let, modelingu se stále částečně věnuje, což překvapilo i ji samotnou. „Samotnou mě to překvapuje, protože vlastně, jako když se mi narodila malá, tak už jsem si říkala, že to budu tak jako upozaďovat, ale mám novou skvělou agenturu a nabídky teď jsou,“ svěřila se modelka s tím, že se dnes i tento obor hodně přesunul na sociální sítě, které se sama snaží pojmout kreativně. Na své modelingové začátky vzpomíná jako na důležitou a velmi kompaktní školu života, která ji donutila rychle se osamostatnit a postarat se o sebe.
Pomoc rodinám dětí s autismem
Významnou a velmi osobní částí jejího života je nadační fond AutTalk, který založila se svým otcem. Zásadním impulsem byl její dnes již téměř osmnáctiletý bratr Radovan, který trpí těžkým autismem. Sokolová ve fondu nepůsobí jen jako známá tvář, ale je aktivní ředitelkou, která vymýšlí a podílí se na všech velkých projektech. Nadace se zaměřuje především na podporu pečujících rodičů, protože náročná péče často vede k sociální izolaci a rozpadům rodin.
Tuto složitou rodinnou dynamiku zná Sokolová z první ruky, jelikož si její tatínek vzal bratra do výhradní péče a odstěhoval se od tehdejší ženy. Většinou je ale situace opačná. „Nejsou to všechny případy, ale máme třeba 80 procent rodin samoživitelek v naší databázi,“ přibližuje nelehkou realitu. Za největší úspěchy fondu nepovažuje jen to, že se od jeho založení podařilo na pomoc rozdat téměř 15 milionů korun, ale i velmi osobní zpětnou vazbu: „Největší část z nich jsou dopisy či kresbičky, které dostáváme od těch rodin... Děti nám často píší a malují obrázky, a to vždycky zahřeje na srdci.“
Stresující začátky ve světě umění
Od filantropie vede další profesní cesta Kateřiny Sokolové k umění. Působí jako art dealerka v aukční síni, kam ji původně přizval ke spolupráci její bývalý šéf. Ačkoli ji umění odjakživa fascinovalo a ráda chodila do galerií, v oboru se musela učit takzvaně za pochodu a následně absolvovala odborné kurzy, mimo jiné i na prestižním Sotheby’s Art Institute.
Na své začátky na aukcích vzpomíná s úsměvem, i když zpočátku bojovala s nervozitou. „Asi pro mě byla nejhorší první aukce. My jsme na aukcích jako takzvaní telefon biddeři, jsme s klienty na telefonech a dražíme za ně. A ty aukce jsou mnohdy opravdu velmi rychlé... Obzvlášť ta první aukce, to jsem byla úplně vyřízená,“ popisuje své začátky v uměleckém byznysu. Dnes už se trhu s uměním věnuje naplno a rozjela dokonce vlastní edukativní projekt na Instagramu s názvem Art Talk, kde chce současné umění a umělce přibližovat široké veřejnosti zábavnou a jednoduchou formou.
Všechny tyto aktivity dnes musí skloubit s rolí matky téměř dvouleté dcery, což sama označuje za tak obrovskou životní změnu, že dělí svůj čas na „život před mateřstvím a po něm“. Stejně jako mnoha dalším ženám se jí naprosto proměnil přístup k time managementu a prioritám. „Já si občas říkám zpětně, že vůbec nechápu, co jsem dělala celý den, než jsem měla dceru,“ dodává pobaveně a upřímně přiznává, že bez pomoci chůvy a své maminky by své rozmanité pracovní a charitativní aktivity zvládala jen stěží.