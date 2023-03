Ondřej Fryc: Většina lidí na investice do start-upů prostě nemá

Investování do start-upů je obrovsky riziková věc, většinou se to nepovede, start-up to nevydělá zpátky, říká v pořadu Jiný peníze Ondřej Fryc, zakladatel venture kapitálové společnost Reflex Capital.

Investovat do start-upů je módní věc, určitě ale není pro každého. Investor, zakladatel e-commerce gigantu Mall.cz Ondřej Fryc uvedl v novém díle seriálu Jiný peníze, že do start-upů by člověk neměl dát více než deset procent celkového kapitálového majetku.

„Spousta lidí chce investovat do start-upů, chce se té energie nějak účastnit, ale prostě na to nemá. A tím nemyslím kompetenci, ale peníze. Investování do start-upů je obrovsky riziková věc, většinou se to nepovede, většinou to start-up nevydělá zpátky,“ popisuje úskalí investic do mladých firem. Neúspěch nutně neznamená, že dotyčný start-up přímo zkrachuje.

„Může nějak existovat, ale nikdy neposkytne investorovi návratnost. A to je u start-upů naprostá většina případů. Lidi, co nemají dostatečné osobní bohatství, aby si mohli dovolit takhle si hrát, by to neměli dělat, protože pak jsou v křeči a v křeči ničeho dobrého nedosáhnete, což platí pro podnikatele i investora,“ říká Fryc.

Ondřej Fryc je známým jménem v prostředí e-commerce. Založil fimu Bílezboží.cz, ze které vznikl gigant Mall.cz. Svůj podíl Fryc úspěšně prodal a po skončení kariéry v Mall se zaměřil na vlastní investice do zajímavých projektů skrze svou venture kapitálovou firmu Reflex Capital. Letos bude otevírat třetí investiční strukturu.

Spíš dlouhý růst než rychlý

Prostředí i pro start-upy se podle něj nyní změnilo. „Loni se ochladilo ekonomické prostředí, do té doby byly firmy zvyklé na růst. Přísun externího kapitálu skončil, snížily se valuace, investoři začali být opatrnější,“ říká Fryc. Jeho firma své „ovečky" neopouští ani v horších časech.

„Někteří foundeři se na novou situaci dokázali adaptovat, samozřejmě s naší pomocí, my to s nimi diskutujeme. Určitě to není tak, že bychom je tlačili do růstu a říkali, zafinancujte si ho tak, jak chcete. Už loni jsme říkali, že nastává jiné období a že investoři budou více hledět na udržitelnost růstu, než na to, aby byl růst za každou cenu,“ dodává Fryc. Svým firmám radil, že by měly snížit náklady a přibrzdit svůj růst tak, aby nebyli příliš závislí na externím financování.

Ondřej Fryc prozradil v novém díle seriálu Jiný peníze Andrey Ferancové a Terezy Zavadilové, který se natáčí v prostorách malostranského hotelu Augustine, na jaký svůj projekt je nejvíce hrdý.

Jaká myšlenka vedla k založení Mall.cz? Jaká byla jeho nejhorší krize? Co za druhy investování si vyzkoušel? Sledujte nový díl seriálu Jiný peníze.

