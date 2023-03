Eduard Kučera: Investice do Ruska a Číny jsme si zakázali už v roce 2010

Neinvestujeme ani do akcií zbrojařů, říká technologický vizionář Eduard Kučera. Jeho investiční strategie, do které patří třeba akcie firmy Warrena Buffetta, zatím funguje lépe než strategie bank pro bohaté.

Reklama

Spoluzakladatel Avastu, filantrop, investor a dolarový miliardář Eduard Kučera v novém díle seriálu Jiný peníze Andrey Ferancové a Terezy Zavadilové uvedl, že ke svým investicím se staví aktivně. Investuje do start-upů, fondů, nemovitostí i firem. A aktivně také do akcií.

Portfolio si s kolegou Pavlem Baudišem sestavili už před 13 lety a mělo striktní pravidla. Ačkoli v roce 2010 byla mezi investory populární oblast BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), pánové z Avastu si tam zakázali vstupovat. „To jsme ještě nevěděli, že Rusové jednou vlítnou na Ukrajinu a Čína začne vehementně vyhrožovat Tchaj-wanu. My jsme nechtěli investovat do Ruska a Číny proto, že to jsou země komunistické. Šlo o princip. Stejně tak, jako jsme nechtěli investovat do zbrojního průmyslu, což nechceme ani dnes, přestože to je velice lukrativní,” uvedl.

Učí investovat bankéře

Zakladatelé Avastu investují skrze svou privátní banku. „Ale museli jsme je usměrnit. A dneska je naše portfolio brané jako referenční. Je výkonnější než trh a je to nejlepší portfolio, které tam mají,” říká Eduard Kučera. Banku technologičtí vizonáři usměrnili také na vyžadovaných poplatcích.

Kvůli stabilitě a předvídatelnosti trhu mají většinu penež zainvestovánu ve Spojených státech. „Ale i to má negativa, nyní například hodně daní dividendy. A velkou část loňského roku jsem pak řešil, že při mém úmrtí by tam byla automatická 40procentní dědická daň,” popisuje Kučera.

Co se týče investování, lidé by se podle něj neměli pouštět do krkolomných věcí. „Lidé by měli investovat do jednoduchých nástrojů, kterým rozumí. Nejhorší jsou strukturované produkty, které mají spousty podmínek. To už je jako sázení na sport. Tam taky abyste vydělali, kombinujete na tiketu 10 tipů na favorita. Ale vždycky minimálně jeden favorit selže,” říká jeden z českých dolarových miliardářů.

Reklama

Jakou akcii by teď koupil?

Co si myslí o poplatcích bank a výnosech nemovitostních fondů?

V kolika bankách má český dolarový miliardář uloženy peníze?

Proč ho zklamal Warren Buffett?

Dozvíte se v novém díle seriálu Jiný peníze Andrey Ferancové a Terezy Zavadilové, který se natáčí v prostorách malostranského hotelu Augustine Luxury Collection.

video Omar Koleilat: Pro normální lidi je hypotéka nejlepší investice. A není drahá ani teď Newstream TV Většina bohatství v Česku byla vytvořena skrze nemovitosti. Lidé kupovali za 30, 40, 50 tisíc korun metr čtvereční, který má dnes hodnotu 100, 120 tisíc. A to ze svého dali jen zlomek, vypočítává v novém díle seriálu Jiný peníze spolumajitel Crestylu Omar Koleilat. Tereza Zavadilová Přečíst článek