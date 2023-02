Dala bych si tak měsíc pohov. S podnikáním ale nepřestanu, říká Martina Vítková z NWT

Příběhy podnikání jsou plné úspěchů i pádů. Na dolním konci kola štěstěny se teď kvůli energetické krizi ocitla zlínská NWT. Rodinná firma, která tři desítky let zkoušela různé inovace. Loni kvůli závazkům energetické divize skončila NWT v reorganizaci. Martina Vítková, spoluzakladatelka zlínské firmy, v novém díle pořadu Jiný peníze Andrey Ferancové Bartoňové a Terezy Zavadilové popisuje, jaké nástrahy může podnikání připravit.

Tajemství podnikatelské aktivity rodiny Vítkových, která ve své zlínské firmě NWT tři dekády zkoušela nejrůznější inovace, je podle Martiny Vítkové pracovitost. „Teď bych si dala tak měsíc, dva, pohov, přiznávám. Ale jinak by mě nicnedělání nebavilo. Za dva týdny bych z toho lezla po zdi, jsem podnikavý typ. Baví mě pracovat s lidmi,” uvedla v novém díle seriálu Jiný peníze Andrey Ferancové Bartoňové a Terezy Zavadilové.

NWT vznikla v roce 1992. „Já tehdy ještě studovala VŠE a manžel začal montovat počítače. Rostli jsme postupně, nejprve jsme měli jednoho zaměstnance, pak deset, pak sto, pět set... Vždy to mělo souvislost. Něco nám šlo, pak třeba přišla krize, tak jsem se obrátili na něco nového, teď se tomu moderně říká start-upy. Většinou jsme přidali nějakou činnost, která souvisela s nějakou předchozí, byť to třeba navenek nevypadalo,“ vysvětluje filozofii podnikání Vítková.

K energetice se NWT dostala takto: „V roce 2010 jsme začali stavět fotovoltaické elektrárny, o rok později jsme ještě stavěli soláry na Slovensku, protože tam boom přišel o rok později, pak ještě bioplynky. A přišel rok 2012, my jsme měli velkou firmu, protože jsme najali řadu šikovných lidí, inženýrů, a neměli jsme s nimi co dělat,“ popisuje podnikatelka. Byznys se totiž vlivem státního zásahu ztratil.

„Měli jsme tehdy z bioplynky teplo a elektřinu, takže jsme začali stavět skleníky. To bylo až skoro dosud, stavíme to i pro jiné, ale teď se do toho vlivem energetické krize investorům nechce,“ říká Vítková s tím, že specifické poptávky na skleníky ale firma stále má.

Ve špatnou dobu na špatném místě

Podobné to bylo s prodejem elektřiny. „Nejprve jsme prodávali vlastní z elektráren, své přebytky. Měli jsme asi sto velkých zákazníků z řad firem, pak i domácnosti. Na rok 2022 jsme měli už jen 37 zákazníků, už jsme to utlumovali, bylo nám jasné, že to je velký problém, ale kam se to dostalo po vstupu Ruska na Ukrajinu, to jsme nikdo nečekal,“ přiznává.

Situace teoreticky šla řešit jinak, ale i to by bylo problematické. „Říkám si už několik měsíců, co všechno se dalo udělat jinak, asi šlo leccos udělat jinými způsoby, ale ne legálními. A nám za nic na světě, za žádné peníze nestojí za to, abychom dělali něco nelegální cestou. Zvažovanou variantou byl i bankrot skupiny. Mohli jsme jít do konkursu, zavřít dveře, zamknout, zhasnout a už se neobjevit. To ale nejde, jsou špatné časy, je potřeba se s tím poprat. Byli jsme ve špatnou dobu na špatném místě,“ uvádí podnikatelka.

Jak Martina Vítková a její rodina prožívá reorganizaci NWT? Kdo jim podal pomocnou ruku? Jak si rozdělili role v rodinné firmě? Sledujte pořad Jiný peníze v úvodu článku. Nebo si jej poslechněte na všech podcastových platformách.

