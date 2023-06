Kamila Horáčková: Sazby se vrátily do normálu, jen to nastalo rychle

V těžkých dobách funguje švýcarský frank jako zlato, proto země nezažila tak vysokou inflaci, říká v dalším díle seriálu Jiný peníze česká manažerka působící ve Švýcarsku Kamila Horáčková.

Kamila Horáčková je jednou z českých manažerských osobností, kteří to ve světě dotáhli nejdál. Už dvanáct let žje ve Švýcarsku, kde působí ve vrcholných pozicích v oblasti asset managementu. Původně šla spravovat peníze penzijním fondům Winterthur, nyní pracuje pro konkurenci, Zurich Insurance, a to jako ředitelka investic pro Evropu.

Tato švýcarská pojišťovna spravuje napřímo 200 miliard švýcarských franků. „A pak máme ještě produkty jako různé fondy, které jsou dnes už taky přes 200 miliard. Takže celkem kdybychom spočítali všechna aktiva, která spravujeme pro klienty v různých zemích, dopočítali bychom se někam přes určitě přes 300, 400 miliard švýcarských franků. Z toho já a můj tým jsme odpovědni za zhruba 140 miliard franků v deseti zemích Evropy,” vypočítává Kamila Horáčková svou agendu v novém díle seriálu Jiný peníze Andrey Ferancové a Terezy Zavadilové.

Švýcarský frank je jako zlato

Loňský rok byl podle ní investičně velice těžký, docházelo k řadě změn - především skončilo období nízkých úrokových sazeb. „Říkala jsem si, že tak nízké úrokové sazby nemůžou vydržet dlouho. Ve Švýcarsku vám platili za to, že si půjčíte peníze,“ říká.

Jenže lidé a instituce si na dobu nízkých sazeb zvykli. „A teď se všichni divíme, přitom se sazby vrátily někam, kde byly dřív. Já si pamatuji, když jsem si brala první hypotéku, že byla za šest procent. A nyní se na to díváme tak, že to je něco strašného, protože jsme byli zvyklí na hypotéku za dvě procenta, ve Švýcarsku dokonce za půl procenta. Takže toto je takový rychlý návrat k dlouhodobému normálu. Jen se to stalo rychle,“ říká.

Švýcarsko v porovnání třeba s Českou republikou ovšem tak vysokou inflaci ani sazby nemá. „V době nejistoty funguje švýcarský frank jako zlato. Jakmile je na trhu nějaký stres, nějaká krize, je příval peněz do švýcarského franku. Proto jsme v minulosti skončili na negativních úrokových sazbách a minulý rok zase švýcarský frank posílil proti euru i proti dolaru, čímž se kompenzovala část té inflace,“ říká Horáčková.

Švýcarsko si letos prožilo také bankovní krizi, když problémovou Credit Suisse musela převzít tamní jednička UBS. „Myslím, že regulátoři zase trošku přitvrdí vůči bankám, což je věc, která mohla možná přinést nějaké komplikace na trhu. Protože pokud banky budou snižovat rizika, budou míň půjčovat podnikům nebo i soukromým klientům. Tedy financování větších podniků i menších soukromých podnikatelů už nebude tak snadné jako dřív,“ říká Horáčková.

